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'कल्कि 2898 एडी' का महाभारत कनेक्शन! इस शूरवीर की आलोचना पर नाग अश्विन का करारा जवाब, बोले- इंतजार करें...

नाग अश्विन ने 'कल्कि' में कर्ण के चित्रण को लेकर आलोचकों का मुंह तोड़ जवाब दिया और 'पार्ट-2 का इंतजार करने' की अपील की है.

Nag Ashwin Kalki 2898 AD
नाग अश्विन/कल्कि 2898 AD (IANS/Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 13, 2026 at 2:08 PM IST

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हैदराबाद: अखिल अक्किनेनी के 'लेनिन' किरदार को सोशल मीडिया यूजर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कई यूजर्स ने फिल्म में कर्ण के किरदार को दिखाए जाने के तरीके की तारीफ की है. इस बीच, नाग अश्विन ने 'कल्कि 2898 एडी' में कर्ण के चित्रण का बचाव किया है, क्योंकि महाभारत के इस किरदार को फिल्म में दिखाए जाने के तरीके की आलोचना हो रही थी. फिल्ममेकर ने इशारा किया कि दर्शकों को किसी भी परिणाम पर जाने से पहले 'कल्कि' पार्ट-2 का इंतजार करना चाहिए.

अखिल अक्किनेनी की फिल्म 'लेनिन' के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई. फिल्म पर कई प्रतिक्रियाओं के बीच, एक सोशल मीडिया यूजर ने कर्ण के तौर पर प्रमोद पंजू की परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि 'कल्कि 2898 एडी' में भी इस किरदार को इसी तरह दिखाया जाना चाहिए था.

उसी पोस्ट में नाग अश्विन के कर्ण के चित्रण की आलोचना भी की गई और फिल्म के क्लाइमेक्स पर सवाल उठाए गए. जैसे-जैसे बहस आगे बढ़ी, नाग अश्विन ने सीधे जवाब देने का फैसला किया. इस पोस्ट में 'कल्कि 2898 एडी' की आलोचना की गई और अश्विन पर कर्ण का महिमामंडन करने का आरोप लगाया गया, साथ ही फिल्म के क्लाइमेक्स को 'ईशनिंदा' करार दिया गया

सोशल मीडिया पर एक यूज़र को जवाब देते हुए अश्विन ने कहा कि दर्शकों को फिल्म का दूसरा भाग देखे बिना कहानी के बारे में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए. आलोचना का जवाब देते हुए, नाग अश्विन ने विवेक देबरॉय के महाभारत अनुवाद का एक पन्ना शेयर किया, जिसमें 'द्रोण वध पर्व' के दौरान अर्जुन से बात करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा कर्ण की तारीफ करने वाला एक अंश दिखाया गया था.

अपनी बात को सही ठहराते हुए उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'ये 'द्रोण वध पर्व' में अर्जुन से कहे गए श्री कृष्ण के अपने शब्द हैं. प्लीज महाभारत पढ़ें. मेरा सुझाव है कि आप विवेक देबरॉय वाला वर्शन पढ़ें या फिर गूगल पर देखें कि कृष्ण ने अर्जुन के सामने कितनी बार कर्ण की तारीफ की है. हमारे इतिहास के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है. मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं. पार्ट 2 का इंतजार करें.'

फिल्म का बचाव करने के अलावा, नाग अश्विन ने सीक्वल के बारे में थोड़ी सी झलक भी दी. हालांकि डायरेक्टर ने कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके आखिरी वाक्य 'पार्ट 2 का इंतजार करें' ने सीक्वल के लिए उत्साह बढ़ा दिया है.

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