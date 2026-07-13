'कल्कि 2898 एडी' का महाभारत कनेक्शन! इस शूरवीर की आलोचना पर नाग अश्विन का करारा जवाब, बोले- इंतजार करें...
नाग अश्विन ने 'कल्कि' में कर्ण के चित्रण को लेकर आलोचकों का मुंह तोड़ जवाब दिया और 'पार्ट-2 का इंतजार करने' की अपील की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 13, 2026 at 2:08 PM IST
हैदराबाद: अखिल अक्किनेनी के 'लेनिन' किरदार को सोशल मीडिया यूजर्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. कई यूजर्स ने फिल्म में कर्ण के किरदार को दिखाए जाने के तरीके की तारीफ की है. इस बीच, नाग अश्विन ने 'कल्कि 2898 एडी' में कर्ण के चित्रण का बचाव किया है, क्योंकि महाभारत के इस किरदार को फिल्म में दिखाए जाने के तरीके की आलोचना हो रही थी. फिल्ममेकर ने इशारा किया कि दर्शकों को किसी भी परिणाम पर जाने से पहले 'कल्कि' पार्ट-2 का इंतजार करना चाहिए.
अखिल अक्किनेनी की फिल्म 'लेनिन' के रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा तेज हो गई. फिल्म पर कई प्रतिक्रियाओं के बीच, एक सोशल मीडिया यूजर ने कर्ण के तौर पर प्रमोद पंजू की परफॉर्मेंस की तारीफ की और कहा कि 'कल्कि 2898 एडी' में भी इस किरदार को इसी तरह दिखाया जाना चाहिए था.
Movie is based on mahabharat and you spoke about second coming of jesus in the introduction episode !!— ⚡Rampage⚡ (@endhi_peekedhi) July 12, 2026
Isn't that blasphemy??
With due respect, you don't know what you are doing !! @nagashwin7 https://t.co/enHGf3qt3i
उसी पोस्ट में नाग अश्विन के कर्ण के चित्रण की आलोचना भी की गई और फिल्म के क्लाइमेक्स पर सवाल उठाए गए. जैसे-जैसे बहस आगे बढ़ी, नाग अश्विन ने सीधे जवाब देने का फैसला किया. इस पोस्ट में 'कल्कि 2898 एडी' की आलोचना की गई और अश्विन पर कर्ण का महिमामंडन करने का आरोप लगाया गया, साथ ही फिल्म के क्लाइमेक्स को 'ईशनिंदा' करार दिया गया
सोशल मीडिया पर एक यूज़र को जवाब देते हुए अश्विन ने कहा कि दर्शकों को फिल्म का दूसरा भाग देखे बिना कहानी के बारे में कोई नतीजा नहीं निकालना चाहिए. आलोचना का जवाब देते हुए, नाग अश्विन ने विवेक देबरॉय के महाभारत अनुवाद का एक पन्ना शेयर किया, जिसमें 'द्रोण वध पर्व' के दौरान अर्जुन से बात करते हुए भगवान कृष्ण द्वारा कर्ण की तारीफ करने वाला एक अंश दिखाया गया था.
Comments and quotes choosaka nak okati clear ga artham ayyindi...— ⚡Rampage⚡ (@endhi_peekedhi) July 12, 2026
Oka generation ni sarva nashanam chesadu with kalki climax @nagashwin7 https://t.co/ugus1NLf7q
अपनी बात को सही ठहराते हुए उन्होंने एक्स हैंडल पर लिखा, 'ये 'द्रोण वध पर्व' में अर्जुन से कहे गए श्री कृष्ण के अपने शब्द हैं. प्लीज महाभारत पढ़ें. मेरा सुझाव है कि आप विवेक देबरॉय वाला वर्शन पढ़ें या फिर गूगल पर देखें कि कृष्ण ने अर्जुन के सामने कितनी बार कर्ण की तारीफ की है. हमारे इतिहास के लिए मेरे मन में बहुत सम्मान है. मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं. पार्ट 2 का इंतजार करें.'
फिल्म का बचाव करने के अलावा, नाग अश्विन ने सीक्वल के बारे में थोड़ी सी झलक भी दी. हालांकि डायरेक्टर ने कहानी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, लेकिन उनके आखिरी वाक्य 'पार्ट 2 का इंतजार करें' ने सीक्वल के लिए उत्साह बढ़ा दिया है.