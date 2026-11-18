'ना बात करने की तमीज है और एटिट्यूट...' दीया मिर्जा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, एक्टर का ऐसा आया रिएक्शन
दीया मिर्जा के पोस्ट ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को लेकर कई बातें बोलीं है, जो एक्टर के फैंस को बुरी लग गई हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 11:13 AM IST
हैदराबाद: एक्ट्रेस दीया मिर्जा एक बार फिर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर आज 18 नवंबर को एक पोस्ट शेयर किया है. एक्ट्रेस के पोस्ट ने नवाज के फैंस को हैरान कर दिया है. अपनी पोस्ट में, दीया नवाज खुलेतौर पर एक्टर की बुराई करती दिखीं. एक्ट्रेस ने नवाज के साथ 'काम करने को एक बुरा सपना' बताया और उनके रवैये को आपत्तिजनक कहा. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. एक्ट्रेस का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर दोनों के फैंस कन्फ्यूज्ड हो गए हैं. वहीं, दीया के पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद नवाजुद्दीन ने भी एक पोस्ट शेयर किया है.
दीया मिर्जा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बताया ऑफेंसिव कैरेक्टर
दीया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'इसके साथ काम करना एक बुरा सपना था! ना बात करने की तमीज है, और एटीट्यूड अलग ही लेवल का! बिल्कुल ऑफेंसिव कैरेक्टर! @nawazuddin._siddiqui." एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में नवाज़ुद्दीन को टैग किया लेकिन कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. अभी तक, उनके अचानक कमेंट के पीछे का कारण पता नहीं चला है.
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का रिएक्शन
वहीं, नवाजुद्दीन सिद्दिकी ने कुछ ही मिनटों बाद अपनी इंस्टा स्टोरी पर एक पोस्ट साझा किया है. नवाज ने एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें एक हरेभरे पार्क एरिया में लोहे की चेयर है. और इस तस्वीर के ऊपर लिखा है 1K Onkar और तस्वीर के नीचे लिखा है गुरु नानक देव जी'.
क्या है दोनों के पोस्ट के मायने?
दीया मिर्जा के पोस्ट पर अब कमेंट्स की बाढ़ आ गई है. ज्यादातर यूजर्स ने इस दीया और नवाज का फिल्म पीआर स्टंट बताया है. इस पर एक यूजर ने लिखा है, ये भी पीआर होगा, आजकल सब वही हो रहा है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, रिलेक्स दोस्तों, यह भी एक तरह से फिल्म का प्रमोशन है'. तीसरे यूजर ने लिखा है, क्या तुम मजाक कर रही हो? चौथा यूजर लिखता है, प्रमोशन करने का स्टाइल थोड़ा अलग है'. कुल मिलाकर सोशल मीडिया यूजर्स ने इस दोनों स्टार का फिल्म प्रमोशन स्टंट बताया है. कहा जा रहा है कि नवाज और दीया एक सीरीज में काम कर रहे हैं, हालांकि इस सीरीज के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आई है.