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'ना बात करने की तमीज है और एटिट्यूट...' दीया मिर्जा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के कैरेक्टर पर उठाए सवाल, एक्टर का ऐसा आया रिएक्शन

दीया मिर्जा और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ( IANS )

हैदराबाद: एक्ट्रेस दीया मिर्जा एक बार फिर चर्चा में हैं. एक्ट्रेस ने एक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी के बर्ताव को लेकर सोशल मीडिया पर आज 18 नवंबर को एक पोस्ट शेयर किया है. एक्ट्रेस के पोस्ट ने नवाज के फैंस को हैरान कर दिया है. अपनी पोस्ट में, दीया नवाज खुलेतौर पर एक्टर की बुराई करती दिखीं. एक्ट्रेस ने नवाज के साथ 'काम करने को एक बुरा सपना' बताया और उनके रवैये को आपत्तिजनक कहा. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा. एक्ट्रेस का पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर दोनों के फैंस कन्फ्यूज्ड हो गए हैं. वहीं, दीया के पोस्ट के कुछ ही मिनट बाद नवाजुद्दीन ने भी एक पोस्ट शेयर किया है.

दीया मिर्जा का इंस्टा पोस्ट (Dia Mirza Instagram Post) दीया मिर्जा ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी को बताया ऑफेंसिव कैरेक्टर

दीया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा है, 'इसके साथ काम करना एक बुरा सपना था! ना बात करने की तमीज है, और एटीट्यूड अलग ही लेवल का! बिल्कुल ऑफेंसिव कैरेक्टर! @nawazuddin._siddiqui." एक्ट्रेस ने अपनी पोस्ट में नवाज़ुद्दीन को टैग किया लेकिन कोई और एक्सप्लेनेशन नहीं दिया. अभी तक, उनके अचानक कमेंट के पीछे का कारण पता नहीं चला है. नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी का रिएक्शन