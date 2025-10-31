ETV Bharat / entertainment

'मायसा' में होगा रश्मिका मंदाना का सोलो लीड रोल, एक्शन करने की शौकीन हैं 'श्रीवल्ली', जानें क्या बोलीं

दीवाली के मौके पर मायसा के मेकर्स ने फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज किया, जिसमें रश्मिका एक दमदार सिल्हूट में नजर आ रही हैं.

Mysaa Rashmika Mandanna
मायसा: रश्मिका मंदाना (Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 31, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: एक साल भर जबरदस्त एक्शन और रोमांच से भरी फिल्मों के बाद अब दर्शकों के लिए एक और सरप्राइज मायसा आ रहा है, जिसमें लीड रोल में नजर आएंगी टैलेंटेड और खूबसूरत रश्मिका मंदाना. ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले ही यह फिल्म चर्चा में है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है रश्मिका का नया दमदार लुक और इसकी दिलचस्प कहानी. मायसा में हम रश्मिका को एक्शन करते हुए भी देखने वाले हैं.

दीवाली के मौके पर मायसा के मेकर्स ने फिल्म का नया मोशन पोस्टर रिलीज़ किया, जिसमें रश्मिका एक दमदार सिल्हूट में नजर आ रही हैं. हाल ही में एक इंटरव्यू में रश्मिका ने कहा कि उन्हें एक्शन फिल्मों में काम करना बहुत पसंद है. उन्होंने कहा, "मुझे एक्शन सिनेमा करना बहुत अच्छा लगता है और मैं अभी एक कर रही हूं मायसा.

रोमांच को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने बताया कि फिल्म की एक खास झलक जल्द ही फैंस के लिए रिलीज़ की जाएगी. मायसा इस साल की सबसे रोमांचक फिल्मों में से एक बनने जा रही है.

मायसा के मेकर्स ने हाल ही में एक नया पोस्टर जारी किया है, जिसमें रश्मिका मंदाना एक जबरदस्त नए लुक में नजर आ रही हैं. खून से सना चेहरा, खुले बाल और हाथ में तलवार लिए रश्मिका बहुत ताकतवर दिख रही हैं.

अनफॉर्मूला फिल्म्स के बैनर तले बनी और रविंद्रा पुल्ले द्वारा बनाई गई मायसा एक इमोशनल एक्शन फिल्म है, जो जंगलों में रहने वाले लोगों की कहानी पर आधारित है. फिल्म में सुंदर दृश्य, दिल को छू लेने वाली कहानी और रश्मिका का शानदार अभिनय देखने को मिलेगा.

ये भी पढ़ें:

'थामा' से 'पुष्पा 3' तक, रश्मिका मंदाना की झोली में हैं इतनी फिल्में, क्या शादी से पहले होंगी रिलीज?

TAGGED:

MYSAA RASHMIKA MANDANNA
RASHMIKA MANDANNA FILMS
RASHMIKA MANDANNA MOVIES
रश्मिका मंदाना
RASHMIKA MANDANNA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.