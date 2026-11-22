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'मैसा' पोस्टपोन, 27 नवंबर को थिएटर में नहीं रिलीज होगी रश्मिका मंदाना की फिल्म, मेकर्स ने किया कंफर्म

'मैसा' ( Poster )

हैदराबाद: रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म 'मैसा' पोस्टपोन हो गई है. फिल्म पहले से तय 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज नहीं होगी. प्रोडक्शन हाउस अनफॉर्मूला फिल्म्स ने ऑफिशियली इस पीरियड एक्शन थ्रिलर को पोस्टपोन करने का एलान किया है और कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि फिल्म दर्शकों तक सोची गई तारीख तक पहुंचे.

22 नवंबर को मेकर्स ने एलान किया कि उन्होंने मैसा की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है. उन्होंने अपने बयान में लिखा है, तेलुगु सिनेमा एक रोमांचक दौर में आ गया है, लगातार ऐसी फिल्मों के साथ लेवल बढ़ा रहा है जो बेहतरीन कारीगरी और टेक्निकल एक्सीलेंस दिखाती हैं, जैसा कि इस हफ्ते की रिलीज में देखा गया है.'

बयान में आगे कह गया है, 'इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, 'मैसा' को तेलुगु सिनेमा की एक ऐसी अनोखी और टेक्निकली रूप से बेहतरीन एक्शन फिल्म के रूप में तैयार किया गया है, जो दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक शानदार अनुभव देगी.' मेकर्स ने फिल्म के पोस्टपोन करने के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, 'यह पक्का करने के लिए कि हम इस विजन को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के ऑडियंस तक पहुंचा सकें, हमने मिलकर 27 नवंबर से फिल्म की थिएटर रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया है. नई रिलीज डेट बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी, आपके लगातार प्यार, सब्र और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा.'