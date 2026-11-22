'मैसा' पोस्टपोन, 27 नवंबर को थिएटर में नहीं रिलीज होगी रश्मिका मंदाना की फिल्म, मेकर्स ने किया कंफर्म
मैसा के मेकर्स ऑफिशियली फिल्म को पोस्टपोन करने का एलान कर दिया है. यह फिल्म 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज नहीं होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 22, 2026 at 3:40 PM IST
हैदराबाद: रश्मिका मंदाना की आने वाली फिल्म 'मैसा' पोस्टपोन हो गई है. फिल्म पहले से तय 27 नवंबर को थिएटर में रिलीज नहीं होगी. प्रोडक्शन हाउस अनफॉर्मूला फिल्म्स ने ऑफिशियली इस पीरियड एक्शन थ्रिलर को पोस्टपोन करने का एलान किया है और कहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि फिल्म दर्शकों तक सोची गई तारीख तक पहुंचे.
22 नवंबर को मेकर्स ने एलान किया कि उन्होंने मैसा की रिलीज डेट को आगे बढ़ाने का फैसला किया है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी कर इसकी पुष्टि की है. उन्होंने अपने बयान में लिखा है, तेलुगु सिनेमा एक रोमांचक दौर में आ गया है, लगातार ऐसी फिल्मों के साथ लेवल बढ़ा रहा है जो बेहतरीन कारीगरी और टेक्निकल एक्सीलेंस दिखाती हैं, जैसा कि इस हफ्ते की रिलीज में देखा गया है.'
We wish to present the world of #MYSAA in its most uncompromised form, delivering the experience it truly deserves. With this vision in mind, the theatrical release of #MYSAA, originally scheduled for NOVEMBER 27th, has been POSTPONED. The new release date will be announced very soon. Until then, keep the energy alive and groove to the rage-filled #OseyRamulamma ❤️🔥🎶 — https://t.co/TKCU7BiuaN @iamRashmika @RawindraPulle @unformulafilms @TSeries @tseriessouth— UnFormula Films (@unformulafilms) November 22, 2026
बयान में आगे कह गया है, 'इसी भावना को ध्यान में रखते हुए, 'मैसा' को तेलुगु सिनेमा की एक ऐसी अनोखी और टेक्निकली रूप से बेहतरीन एक्शन फिल्म के रूप में तैयार किया गया है, जो दर्शकों को बड़े पर्दे पर एक शानदार अनुभव देगी.'
मेकर्स ने फिल्म के पोस्टपोन करने के बारे में जानकारी देते हुए लिखा है, 'यह पक्का करने के लिए कि हम इस विजन को बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के ऑडियंस तक पहुंचा सकें, हमने मिलकर 27 नवंबर से फिल्म की थिएटर रिलीज को पोस्टपोन करने का फैसला किया है. नई रिलीज डेट बहुत जल्द अनाउंस की जाएगी, आपके लगातार प्यार, सब्र और सपोर्ट के लिए धन्यवाद. हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा.'
रश्मिका मंदाना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर भी यह स्टेटमेंट पोस्ट किया, और कहा कि उन्हें नई रिलीज डेट भी नहीं पता. उन्होंने लिखा, “लगता है रिलीज आगे बढ़ रही है. पता नहीं कब लेकिन पक्का जब मुझे पता है मैं आपको भी बता दूंगी.'
जैसा कि मेकर्स ने ऑडियंस को भरोसा दिलाया कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा और कंफर्म किया है कि रिवाइज्ड रिलीज़ डेट जल्द ही अनाउंस की जाएगी. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि फिल्म थिएटर्स में कब आएगी.
एक पुरानी रिपोर्ट में कहा गया था कि मेकर्स 11 दिसंबर को नई रिलीज डेट मान रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन हाउस ने अभी तक नई तारीख कंफर्म नहीं की है. यह अनाउंसमेंट टीम द्वारा 'ओसे रामुलम्मा' गाने को रिलीज करने के तुरंत बाद हुई है, जो विजयशांति के एक पॉपुलर ट्रैक से इंस्पायर्ड है.
'मैसा' को तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में रिलीज में किया जाएगा. इस फिल्म में रश्मिका मंदाना अहम भूमिका में है. वहीं, ईश्वरी राव, राहुल रविंद्रन, समुथिरकानी, राव रमेश, शिवा कंदुकुरी, कार्तिक रंजिनी, तारक पोनप्पा और निधि सिंह भी अहम किरदार निभाती दिखेंगी.