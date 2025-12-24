ETV Bharat / entertainment

'मैसा': आंखों में रोष, दिल में बदले की आग, मौत को मात देकर शेरनी की तरह दहाड़ीं रश्मिका मंदाना, चौंका देगा 'श्रीवल्ली' का ये अवतार

रश्मिका का दमदार झलक 1 मिनट 21 सेकंड की झलक में रश्मिका सलवार-सूट पहने, लड़ाई के बाद खून से लथपथ दिख रही हैं. उनके हाथ में राइफल भी है, जो खून से सना हुआ है. एक जगह लंगड़ाने और गिरने के बावजूद, वह फिर भी अपनी राइफल उठाती है, लड़ने के लिए तैयार खड़ी हो उठती हैं.

24 दिसंबर को मेकर्स ने सोशल मीडिया पर 'मैसा' से रश्मिका मंदाना की पहली झलक का वीडियो शेयर किया है. रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर यह वीडियो शेयर किया है और इसे मजेदार कैप्शन के साथ लिखा है, ''मैसा', यह तो बस आइसबर्ग की नोक का सिरा है. हम बस एक शाम के लिए कुछ मजेदार करना चाहते थे ताकि आपको अभी दुनिया दिखा सकें और सीरियस स्टफ? ओह्होहोहोहोहो आप इसे कुछ महीनों में देखेंगे. तो मजे करें.'

हैदराबाद : नेशनल क्रश के नाम से मशहूर रश्मिका मंदाना एक बार फिर अपने किरदार से लोगों को चौंका दिया है. उनकी आने वाली फिल्म 'मैसा' की पहली झलक ने फैंस को दीवाना बना दिया है. इसमें एक्ट्रेस एक दमदार और बागी अवतार में नजर आ रही हैं. मेकर्स ने उनकी यह झलक 5 भाषाओं में जारी किया है.

वह उन लोगों का सामना करती दिख रही हैं जो उन्हें मारने आए हैं. लेकिन भागने के बजाय, वह उनका सामना करने का फैसला करती हैं. चेहरे पर बिना किसी डर के, रश्मिका ने इस सीन में कमाल कर दिया. बुरी तरह घायल होने के बावजूद, जब उनका चेहरा आखिर में दिखता है तो एक घायल शेरनी की तरह नजर आती हैं. यह छोटा सा वीडियो उनके फैंस को दीवाना बनाने के लिए काफी था.

रूह को कंपा देने वाली ईश्वरी राव का वॉयज ओवर

ईश्वरी राव, जो उनकी मां का रोल निभा रही हैं, वॉइसओवर में कहती हैं, 'उन्होंने कहा था कि हमरी बिटिया मर चुकी है. लेकिन धरती स्वयं कांप उठी, निगल न सकी, हमरी बच्ची की खून को. हवाएं थम गई, बहा न सकी उसकी आखिरी सांस को. आग राख हो गई, देख न सकी हमरी जलती हुई बिटिया को. आखिर में, मौत खुद मर गई पर मार नहीं सकी उसको. जानते हैं हमरी बिटिया कौन है?'

'मैसा' के बारे में

'मैसा' रवींद्र पुल्ले की पहली फिल्म है, जिसमें रश्मिका लीड रोल में हैं, साथ ही ईश्वरी, गुरु सोमासुंदरम और राव रमेश अहम भूमिकाओं में हैं. 'मैसा' एक इमोशनल एक्शन थ्रिलर बताई जा रही है, जिसमें रश्मिका गोंड समुदाय की एक महिला का किरदार निभा रही हैं.

फिल्म की टीम के अनुसार, 'मैसा' की शूटिंग अभी तेलंगाना और केरल के घने जंगलों में चल रही है. 'मैसा' के बारे में अभी और जानकारी गुप्त रखी गई है. रवींद्र पुल्ले की निर्देशित इस फिल्म को अजय और अनिल सैयापुरेड्डी ने प्रोड्यूस किया है. बता दें, 'मैसा' की रिलीज डेट अभी घोषित नहीं की गई है.