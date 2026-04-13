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'मैं अपने हर सीन का हीरो हूं..' बिहार के मुकेश भट्ट ने छोटे किरदारों से बनाई बड़ी पहचान

मध्यमवर्गीय परिवार से होने के कारण उनके माता-पिता चाहते थे कि वे पढ़-लिखकर एक सुरक्षित नौकरी करें. खुद मुकेश बताते हैं कि उन्होंने 10वीं कक्षा के दौरान ही अभिनेता बनने का सपना देखा लेकिन उस समय वे अपने परिवार से यह बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए. बाद में ग्रेजुएशन के दौरान उन्होंने अपने पिता शिव शंकर प्रसाद राय (स्टेट बैंक में कर्मचारी) को समझाया कि अभिनय भी एक पेशेवर क्षेत्र है.

मुकेश बताते हैं कि अभिनय का शौक उन्हें बचपन से ही था. गांव में छठ पूजा के दौरान होने वाले नाटकों ने उनके भीतर अभिनय का बीज बोया. वे कहते हैं, 'जब मंच पर कलाकारों को देखकर लोग तालियां बजाते थे, तभी मैंने तय कर लिया था कि मुझे भी अभिनेता बनना है.'

साधारण परिवार में हुआ जन्म: मुकेश एस भट्ट का जन्म एक साधारण मध्यमवर्गीय परिवार में हुआ. उनका गांव भरथुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है, जिसके कारण उनकी पढ़ाई मुजफ्फरपुर शहर में हुई. उन्होंने प्रभात तारा स्कूल से शुरुआती शिक्षा प्राप्त की और नितिश्वर सिंह कॉलेज से मनोविज्ञान (साइकोलॉजी) में स्नातक की पढ़ाई पूरी की.

इसके अलावा उन्होंने हॉलीवुड फिल्म 'निंजा: शैडो ऑफ अ टियर' में एक्शन स्टार Scott Adkins के साथ भी काम किया है. अक्षय कुमार की फिल्म 'मिशन रानीगंज: द ग्रेट भारत रेस्क्यू' में उनके अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा था.

50 फिलों में भी कर चुके हैं काम: मुकेश को नाम बॉलीवुड के चर्चित निर्माता मुकेश भट्ट से मिलता-जुलता है. जिल वजह से कई बार लोग उन्हें निर्माता समझकर फोन कर बैठते हैं. हालांकि, अपनी मेहनत और अभिनय के दम पर मुकेश ने यह साबित किया है कि पहचान नाम से नहीं, काम से बनती है. करीब 50 से अधिक हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके 'एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी', 'भूतनाथ रिटर्न्स', 'दबंग 2', 'प्रेम रतन धन पायो' और 'ब्लडी डैडी' जैसी चर्चित फिल्मों में नजर आ चुके हैं.

मुजफ्फरपुर: हिंदी सिनेमा की चमक-दमक के बीच कई ऐसे कलाकार भी हैं, जो भले ही बड़े पर्दे पर मुख्य भूमिका में नजर नहीं आते हों लेकिन अपनी दमदार अदायगी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बना लेते हैं. मुकेश भट्ट ऐसे ही कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में अलग पहचान बनाई है. वह मुजफ्फरपुर जिले के औराई प्रखंड के भरथुआ गांव के रहने वाले हैं. इन दिनों पर बिहार आए हुए हैं. जहां उन्होंने अपने संघर्ष से लेकर सफलता और आने प्रोजेक्ट को लेकर खुलकर बात की.

संजय मिश्रा के साथ मुकेश भट्ट (सौ. मुकेश भट्ट फेसबुक हैंडल)

थिएटर से की शुरुआत: पढ़ाई के साथ-साथ उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक नाटक संस्था से जुड़कर थिएटर करना शुरू किया. यहीं से उनकी अभिनय यात्रा को दिशा मिली. आगे की पढ़ाई और प्रशिक्षण के लिए वे दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) में दो बार प्रवेश की कोशिश की लेकिन सफलता नहीं मिली. इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और श्रीराम सेंटर से अभिनय की विधिवत पढ़ाई की.

1998 में पहुंचे मुंबई: दिल्ली में उन्होंने तीन वर्षों तक थिएटर में सक्रिय भूमिका निभाई. प्रेमचंद के 'गोदान' पर आधारित नाटक में उनके अभिनय की सराहना इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार कविता नागपाल ने की, जो उनके लिए आत्मविश्वास बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण क्षण था. साल 1998 में वे अपने सपनों को साकार करने के लिए मुंबई पहुंचे. शुरुआती दिनों में उनका संघर्ष काफी कठिन रहा. उन्होंने बताया कि उस समय उनके रूम पार्टनर मशहूर अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी थे.

नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ मुकेश भट्ट (सौ. मुकेश भट्ट फेसबुक हैंडल)

खर्चा चलाना भी था मुश्किल: मुकेश भट्ट बताते हैं कि खर्च चलाने के लिए उन्हें छोटे-मोटे रोल करने पड़े और कई बार घर से आर्थिक मदद भी लेनी पड़ी. मुंबई पहुंचते ही उन्हें अनुराग कश्यप की फिल्म 'पांच' में काम करने का मौका मिला लेकिन वह फिल्म रिलीज नहीं हो सकी. इसके बाद विवेक ओबेरॉय की फिल्म 'कंपनी' में उन्हें 'अकरम अंसारी' का किरदार मिला, जो उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट साबित हुआ.

छोटे रोल पर क्या बोले?: मुकेश एस भट्ट का मानना है कि अभिनय में कोई भूमिका छोटी या बड़ी नहीं होती. वे कहते हैं, 'मैं अपने हर सीन का हीरो होता हूं. दर्शकों के लिए हीरो कोई और हो सकता है लेकिन मेरे लिए मेरा किरदार ही सबसे अहम होता है.'

महारानी-4 क दौरान मुकेश भट्ट (सौ. मुकेश भट्ट फेसबुक हैंडल)

मिर्जापुर' निभाया था ट्रांसजेंडर का किरदार: वे वेब सीरीज 'मिर्जापुर' में निभाए गए ट्रांसजेंडर किरदार को वह अपने सबसे चुनौतीपूर्ण रोल्स में से एक मानते हैं. हालांकि, दूसरे सीजन में उन्होंने काम नहीं किया, क्योंकि उनके किरदार की भूमिका सीमित होती जा रही थी.

घर आते रहते हैं अभिनेता: आज भी जब वे अपने गांव भरथुआ लौटते हैं तो पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. खासकर होली, दीपावली और छठ पर्व उनके दिल के बेहद करीब हैं. वे कहते हैं कि काम की व्यस्तता के कारण गांव आना कम हो पाता है, लेकिन उनका मन आज भी गांव में ही बसता है.

मुकेश भट्ट (सौ. मुकेश भट्ट फेसबुक हैंडल)

चाचा के निधन पर आए गांव: हाल ही में अपने चाचा के निधन के कारण वे गांव आए हुए थे. इससे पहले भी मां की तबीयत खराब होने पर उन्हें अचानक बिहार आना पड़ा था. इन पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच भी उन्होंने अपने करियर को मजबूती से आगे बढ़ाया.

मुकेश एस भट्ट अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार को देते हैं. उनकी माता सुभद्रा देवी, पिता शिव शंकर प्रसाद राय, भाई और पत्नी ने हर मुश्किल वक्त में उनका साथ दिया. उनके छोटे भाई मवलेश भट्ट मुजफ्फरपुर शहर में किताबों की दुकान चलाते हैं, जबकि उनकी पत्नी गृहिणी हैं.

मुकेश भट्ट (सौ. मुकेश भट्ट फेसबुक हैंडल)

युवाओं के लिए संदेश: युवाओं के लिए संदेश देते हुए मुकेश एस भट्ट कहते हैं, 'अगर आप किसी ऐसे क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जहां आपका कोई बैकग्राउंड नहीं है तो आपको खुद ही रास्ता बनाना पड़ेगा. इसमें समय लगता है लेकिन इसे संघर्ष नहीं, सीखने की प्रक्रिया समझना चाहिए.'

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