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अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' से पहले OTT पर देखें ये हॉरर-कॉमेडी फिल्में, डर के साथ छूट जाएगी हंसी

अगर आप 'भूत बंगला' जैसी हॉरर कॉमेडी देखना पंसद करते हैं, तो हम आपके लिए एक लिस्ट लाए हैं, जो आपकों पूरी रात जगाएगी.

'Bhool Bhulaiyaa'/'Stree 2'
'भूल भुलैया'/'स्त्री 2' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 6, 2026 at 5:05 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: भारतीय सिनेमा ने डरावनी कहानियों को मजेदार ट्विस्ट और कॉमेडी के साथ मिलाने की कला में महारत हासिल कर ली है. चाहे भूत हों, वैम्पायर हों, या फिर शरारती आत्माएं, भारतीय सिनेमा ने कई ऐसी हॉरर-कॉमेडी फिल्में दी हैं, जो एक मजेदार और डरावनी मूवी नाइट के साथ-साथ लोगों को हंसाने का वादा करती हैं. 16 अप्रैल को एक नई फिल्म आ रही है, जो 16 अप्रैल से इस लिस्ट में शामिल हो जाएगी. इस फिल्म का नाम है- 'भूत बंगला'. इस फिल्म में अक्षय कुमार अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म 16 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. अगर आप ऐसी ही हॉरर-कॉमेडी जोनर वाली फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो हम आपके लिए एक ऐसी लिस्ट लेकर आए हैं जो आपको पूरी रात जगाए रखेगी. नीचे सबसे अच्छी हॉरर-कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट दी गई है.

'भूल भुलैया'

2007 में रिलीज हुई अक्षय कुमार की 'भूल भुलैया' मलयालम मूवी मणिचित्राथु (1993) का रीमेक है. कहानी एक नॉन-रेसिडेंट इंडियन (NRI) कपल, सिद्धार्थ (शाइनी आहूजा) और अवनी (विद्या बालन) के बारे में है. वह भारत में अपने पुश्तैनी महल में जाते हैं.

फिल्म में अक्षय कुमार एक साइकेट्रिस्ट के रोल में हैं, जो एक पुश्तैनी हवेली में एक रहस्य को सुलझाते हैं. यह सस्पेंस का एक मास्टरक्लास है. इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स और जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'भूतनाथ'
अमिताभ बच्चन की 'भूतनाथ' (2008) एक शानदार हॉरर कॉमेडी फिल्म है. यह एक ऐसी फिल्म है, जिसे बड़ों के साथ-साथ बच्चे भी देखना पसंद करेंगे. बिग बी ने फिल्म में भूत का रोल किया है, जिसकी एक छोटे बच्चे से अचानक दोस्ती हो जाती है. डरावनी होने के बजाय यह ज्यादा दिल को छू लेने वाली फिल्म है. यह भूत की कहानियों और फैमिली कॉमेडी को खूबसूरती से दर्शाती है, जिससे यह सभी जेनरेशन की पसंदीदा क्लासिक बन गई है.

'भेड़िया'
अमर कौशिक की हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भेड़िया' 2022 में रिलीज हुई थी. इसमें वरुण भवन, कृति सेनन और अपारशक्ति खुराना अहम भूमिका में हैं. कहानी भास्कर की है जो अपने कजिन के साथ एक प्रोजेक्ट के लिए एक छोटे से शहर जाता है लेकिन अचानक हुई घटनाओं से उसकी जिंदगी बदल जाती है. यह फिल्म आपको शुरू में खूब हंसाएगी, लेकिन कहानी जैसे-जैसे आगे बढ़ती है, सीन हॉरर में बदल जाते हैं. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'मुंज्या'
मुंज्या (2024) मैडॉक की सुपरनैचुरल यूनिवर्स की एक हॉरर-कॉमेडी है. फिल्म की कहानी बिट्टू नाम के एक जवान लड़के के इर्द-गिर्द घूमती है जो अपने पुश्तैनी गांव जाता है और वहां उसका सामना मुंज्या के भूत से होता है. मुंज्या एक आत्मा है, जो मुन्नी नाम की औरत से शादी करना चाहता है. इसके बाद कई मजेदार और डरावनी घटनाएं होती हैं. फिल्म में शरवरी वाघ, अभय वर्मा और मोना सिंह अहम भूमिका में हैं. यह फिल्म जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

'स्त्री 2'
2024 में रिलीज हुई 'स्त्री' के सीक्वल ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की. राजकुमार राव, अभिषेक बनर्जी और पंकज त्रिपाठी अपनी केमिस्ट्री और ह्यूमर से छाए रहे. वहीं, श्रद्धा कपूर भी अपनी एक्टिंग से लोगों को काफी एंटरटेन किया. फिल्म की कहानी चंदेरी शहर के इर्द-गिर्द घूमती है. पहले पहले पार्ट में जहां शहर के मर्द स्त्री के निशाने पर हो होते है,वहीं सीक्वल में मेन टारगेट शहर की औरतें हैं और शहर को बचाने की जिम्मेदारी सेवियर और उसके दोस्तों पर है. यह प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रही है.

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