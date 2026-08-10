पॉपुलर म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान के बेटे का चेन्नई में कार एक्सीडेंट, जांच में जुटी पुलिस
यह हादसा शहर के बिजी काठीपारा फ्लाईओवर के पास हुआ, जो शहर का एक अहम जंक्शन है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 10, 2026 at 11:33 AM IST
चेन्नई: मशहूर संगीतकार एआर रहमान के बेटे एआर अमीन का चेन्नई के गिंडी स्थित काठीपारा फ्लाईओवर के पास कार एक्सीडेंट हो गया. अमीन और कार में सवार अन्य लोग मामूली रूप से घायल हो गए.
अमीन अपने दोस्त के साथ कोयंबेडु से कार में जा रहे थे, तभी सामने से आ रही एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई. यह हादसा शहर के बिजी काठीपारा फ्लाईओवर के पास हुआ, जो शहर का एक बिजी जंक्शन है. बताया जा रहा है कि अमीन और उसका दोस्त इस हादसे में घायल हो गए, लेकिन उनकी चोटें मामूली थीं. दूसरी गाड़ी के चालक को भी मामूली चोटें आईं. अभी तक किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.
इस घटना ने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है. दुर्घटना के बारे में और अधिक जानकारी आना बाकी है. पुलिस अधिकारी हादसे के कारणों की जांच कर रही है.
अमीन के बारे में बता दें कि वह बचपन से ही संगीत से जुड़े हुए हैं. उन्होंने मणिरत्नम द्वारा निर्देशित तमिल फिल्म 'ओ कादल कनमनी' से पार्श्व गायक के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी.
उन्होंने 'मौला सल्ली वसल्लम' गीत को अपनी आवाज दी और बाद में फिल्मों और संगीत में गायक के रूप में काम करना जारी रखा. सालों से, अमीन अपने पिता के स्टेज शो में भी परफॉर्मेंस देते रहे हैं और कई म्यूजिक कॉन्सर्ट में अपना योगदान दिया है. उन्होंने कई भाषाओं में गाया है और कई संगीतकारों के साथ काम किया है.
हाल ही में, अमीन ने राम चरण की पिछली रिलीज फिल्म पेड्डी के गाने चिकिरी चिकिरी के तमिल वर्जन पर काम किया. उन्होंने गायिका जसलीन रॉयल के साथ सोलो गीत भीगी भीगी में अभिनय किया है, जिसमें अभिनेता दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर भी हैं.
इस बीच, एआर रहमान के पास कई प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं. संगीतकार कई बड़ी फिल्मों से जुड़े रहे हैं और आने वाले समय में उनके पास रामायण: भाग 1 और 2, बटवारा 1947, मून वॉक और अभिनेता धनुष और निर्देशक मारी सेल्वराज के साथ एक आगामी अनाम प्रोजेक्ट सहित कई व्यस्त प्रोजेक्ट होने की उम्मीद है.