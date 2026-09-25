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मुश्ताक खान के घर रात 12:15 बजे पहुंच गया था ये खान सुपरस्टार, मोहल्ले में मच गया था हल्ला, जानें फिर क्या हुआ था

80 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री करने वाले मुश्ताक खान को सलमान खान के पिता सलीम खान ने बड़ी मदद की थी. सलीम खान ने एक थिएटर प्ले में उन्हें देखा था और अपने घर बुला लिया. घर बुलाने के बाद सलीम खान ने मुश्ताक की एक्टिंग की तारीफ की. लगे हाथ मुश्ताक ने भी सलीम खान से काम मांग लिया. सलीम ने मुश्ताक को महेश भट्ट के पास भेजा. मुश्ताक महेश भट्ट के पास गए और वहां से उनकी किस्मत बदल गई. महेश ने मुश्ताक को फिल्म कब्जा (1988) से पहली बार काम दिया और इसके बाद मु्श्ताक ने भट्ट कैंप में कई फिल्में कीं, जिसमें आशिकी, सड़क, साथी, दिल है कि मानता नहीं, जुनून और गुनाह जैसी फिल्मों में काम किया. भट्ट कैंप में काम करने के दौरान मुश्ताक खान फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी पहचान मिली. मुश्ताक ने अपने चार दशक से भी ज्यादा फिल्मी करियर में 500 से ज्यादा फिल्मों में काम किया. इसमें उन्हें आज कॉमेडी ड्रामा फिल्म वेलकम में अपने बिल्लू किरदार के लिए जाना जाता है.

हैदराबाद: 'मेरी एक टांग नकली है और मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था..' फिल्म वेलकम में इस डायलॉग को बोलने वाले बेहतरीन एक्टर मुश्ताक खान अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं. बीती 24 सितंबर को उनका 57 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने बॉलीवुड में की ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है. उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में आशिकी, गदर और वेलकम समेत कई फिल्में शामिल हैं. मुश्ताक हर किरदार को जींवत कर देते थे. उन्होंने गंभीर से हास्य तक हर तरह के किरदार को पर्दे पर बखूबी निभाया था. मुश्ताक ने बॉलीवुड के तीनों खान (शाहरुख, सलमान और आमिर खान) के साथ काम किया है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनके फेवरेट खान कौन हैं? मुश्ताक ने एक इंटरव्यू में अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बताया था और साथ ही एक ऐसा किस्सा शेयर किया था, जो किसी को भी इंस्पायर कर सकता है.

मुश्ताक खान के फेवरेट एक्टर?

एक इंटरव्यू में मुश्ताक खान ने अपने फेवरेट एक्टर के बारे में बताया था. मुश्ताक ने बताया कि उन्होंने कई एक्टर्स के साथ काम किया, लेकिन काम के प्रति जो जुनून उन्हें आमिर खान में दिखा वो किसी और में नहीं दिखा. मुश्ताक ने साल 1997 में रिलीज फिल्म अकेले हम अकेले तुम का एक किस्सा सुनाया. इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान के वकील का रोल प्ले किया था. फिल्म में आमिर और मुश्ताक के एक सीन की शूटिंग चल रही थी. सीन तो हो गया था, लेकिन आमिर संतुष्ट नहीं थे. मुश्ताक ने बताया कि आमिर और नीरज वोरा ने सीन को दोबारा लिखा और मुश्ताक खान को फोन किया. मुश्ताक ने आगे बताया, आमिर ने मुझसे कहा कि वह उनके घर आ रहे हैं. वो चाहते थे कि मैं सीन को पढ़कर और समझकर सोएं, क्योंकि कल सुबह इसका रीशूट होगा.

रात 12 बजे मुश्ताक खान के घर पहुंचे थे ये सुपरस्टार

मुश्ताक ने आगे बताया, बात होने के बाद मैंने देखा कि 11.30 बज गए और फिर 12 बज गए, मैंने सोचा अब कौन आएगा. फिर 12.15 बजे दरवाजे की घंटी बजी. मैं दरवाजा खोला और ड्राइवर सामने खड़ा था. मैं कहा लाओ सीन दो, वो बोला सीन तो नहीं है, मैंने कहा फिर क्यों आए हो? तो उसने बोला साहब नीचे खड़े हैं. आमिर खान रात 12.15 मेरी सोसायटी में नीचे सीन लेकर खड़े हुए थे. फिर मेरी सोसयटी के लोग भी बालकनी में आ गए और आमिर-आमिर चिल्लाने लगे. इसके बाद आमिर खान ने मुश्ताक खान को बाहर खड़े होकर ही सीन समझाया और फिर चले गए. अगले दिन वो सीन शूट हुआ.

बता दें, फिल्म अकेले हम अकेले तुम साल 1997 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में आमिर खान के साथ मनीषा कोइराला थी और आमिर खान के अंकल मंसूर खान ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई थी, लेकिन इसके गाने आज भी 90 के दशक में को तरोताजा कर देते हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो 4.50 करोड़ रुपये में बनी इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 10 करोड़ रुपये कमाए थे.

मुश्ताक खान की आखिरी फिल्म

मुश्ताक खान ने मौजूदा साल 2026 में भाभी जी घर हैं! फन ऑन द रन और हम अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं में काम किया था. बीते साल वह सनी देओल की फिल्म जाट में नजर आए थे. बता दें, बीती 24 सितंबर को मुंबई के नानावती अस्पताल में उनका निधन हो गया. वह कैंसर से जूझ रहे थे और बीते 15 दिनों से अस्पताल में भर्ती थे.