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'मुसाफिर कैफे' टीजर आउट, अपने प्रोडक्शन हाउस से विक्रांत मैसी लाए लव-स्टोरी फिल्म, OTT पर इस दिन होगी रिलीज

'मुसाफिर कैफे' टीजर आउट ( POSTER )

हैदराबाद: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस ‘होममेड स्टोरीज’ (Homemade Stories) के नाम की आधिकारिक एलान कर अपने रचनात्मक सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत की है. इसके साथ ही उन्होंने इस बैनर की पहली पेशकश ‘मुसाफिर कैफे’ का टीजर भी जारी किया और यह घोषणा की कि यह रोमांटिक ड्रामा 24 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगा. इस एलान के साथ दर्शकों को पहली बार उन भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों की झलक मिली है, जिन्हें यह नया बैनर बड़े पर्दे और डिजिटल माध्यम पर लेकर आने का लक्ष्य रखता है. ऐसे समय में, जब भारतीय सिनेमा पर एक्शन, क्राइम थ्रिलर और भव्य मनोरंजक फिल्मों का दबदबा है, विक्रांत मैसी ने अलग राह चुनने का फैसला किया है. ‘मुसाफिर कैफे’ के माध्यम से वह रोमांस और मानवीय भावनाओं को फिर से केंद्र में ला रहे हैं. यह फिल्म इस विश्वास को मजबूत करती है कि सादगी और ईमानदारी से कही गई कहानियां सबसे गहरी छाप छोड़ती हैं.