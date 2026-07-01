'मुसाफिर कैफे' टीजर आउट, अपने प्रोडक्शन हाउस से विक्रांत मैसी लाए लव-स्टोरी फिल्म, OTT पर इस दिन होगी रिलीज
विक्रांत मैसी ने अपने अभिनय करियर में हमेशा कंटेंट-आधारित फिल्मों को प्राथमिकता दी है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 1, 2026 at 4:01 PM IST
हैदराबाद: राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता विक्रांत मैसी ने अपने प्रोडक्शन हाउस ‘होममेड स्टोरीज’ (Homemade Stories) के नाम की आधिकारिक एलान कर अपने रचनात्मक सफर में एक नए अध्याय की शुरुआत की है. इसके साथ ही उन्होंने इस बैनर की पहली पेशकश ‘मुसाफिर कैफे’ का टीजर भी जारी किया और यह घोषणा की कि यह रोमांटिक ड्रामा 24 जुलाई 2026 को ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर होगा. इस एलान के साथ दर्शकों को पहली बार उन भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियों की झलक मिली है, जिन्हें यह नया बैनर बड़े पर्दे और डिजिटल माध्यम पर लेकर आने का लक्ष्य रखता है.
ऐसे समय में, जब भारतीय सिनेमा पर एक्शन, क्राइम थ्रिलर और भव्य मनोरंजक फिल्मों का दबदबा है, विक्रांत मैसी ने अलग राह चुनने का फैसला किया है. ‘मुसाफिर कैफे’ के माध्यम से वह रोमांस और मानवीय भावनाओं को फिर से केंद्र में ला रहे हैं. यह फिल्म इस विश्वास को मजबूत करती है कि सादगी और ईमानदारी से कही गई कहानियां सबसे गहरी छाप छोड़ती हैं.
विक्रांत मैसी ने अपने अभिनय करियर में हमेशा कंटेंट-आधारित फिल्मों को प्राथमिकता दी है और अपने दमदार अभिनय से दर्शकों और समीक्षकों का भरोसा जीता है. राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित उनका सफर सार्थक और संवेदनशील कहानियों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है. ऐसे में निर्माता के रूप में उनका यह नया कदम पूरी तरह स्वाभाविक और प्रेरणादायक माना जा रहा है.
‘मुसाफिर कैफे’ का शीर्षक अपने आप में अपनापन, यादों की गर्माहट और भावनाओं से भरे एक खूबसूरत सफर का एहसास कराता है, जो ‘होममेड स्टोरीज’ की पहली पेशकश के लिए बिल्कुल उपयुक्त है.
अपने नए प्रोडक्शन हाउस और इसकी पहली फिल्म के साथ विक्रांत मैसी न सिर्फ अपनी रचनात्मक सीमाओं का विस्तार कर रहे हैं, बल्कि संवेदनशील, दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए एक नई पहचान भी बना रहे हैं. ऐसे दौर में, जब बड़े पैमाने की कहानियां सिनेमा पर हावी हैं, रोमांस और भावनात्मक कहानी कहने के प्रति उनका यह समर्पण एक ताज़गीभरा और स्वागतयोग्य बदलाव साबित हो सकता है.