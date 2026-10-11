Mumbai Protest: हिरासत के बाद आमिर खान के भांजे के खिलाफ FIR दर्ज, इमरान खान की कजिन ने दिखाए चोट के निशान
अगस्त क्रांति मैदान में विरोध प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद इमरान खान और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई.
Published : October 11, 2026 at 3:39 PM IST
हैदराबाद: मुंबई पुलिस ने एक्टर इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इन लोगों को अगस्त क्रांति मैदान में हुए उस प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था, जो दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के समर्थन में आयोजित किया गया था. यह प्रदर्शन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन(SIR) प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए किया गया था.
आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने एक्टर इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ गामदेवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है. मुंबई पुलिस ने बताया कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (आदेश की अवज्ञा), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 189(2) (गैर-कानूनी जमावड़ा), 189(3) और 189(5) के तहत दर्ज की गई है. पुलिसकर्मी खुद ही शिकायतकर्ता थे.पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान मुंबई में 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया.
वहीं, इमरान खान की कजिन जैन मैरी ने आज, 11 अक्टूबर को अपने इंस्टाग्राम पर अपना एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में उन्होंने पुलिस द्वारा दिए गए चोटों के निशानों को दिखाया है. चोट दिखाने के बाद वह कहती हैं, 'और कितना डराने की कोशिश करोगे? डर खत्म ही हो जाए.' इस वीडियो को साझा करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा है, 'वह इंटरनेट पर (स्टेट) पोल खोलत रही है.'
शनिवार को हिरासत में लिए जाने के बाद, इमरान ने पुलिस वैन के अंदर से अपनी एक तस्वीर पोस्ट की और साथ में एक मजेदार कैप्शन लिखा, 'लगता है मैं ड्राइव पर जा रहा हूं.' एक क्लिप में, उन्होंने अपनी हिरासत के बारे में बात करते हुए कहा, 'सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि मुझे यहां क्यों लाया गया है. उन्होंने हम सभी को सड़कों से उठाया और वैन में बैठने को कहा.'
इमरान ने आगे बताया कि रिहा होने से पहले उन्हें और अन्य लोगों को पुलिस वैन में लगभग दो घंटे तक घुमाया गया. इमरान की गर्लफ्रेंड लेखा वाशिंगटन और कजिन ज़ैन मैरी खान को भी उनके साथ अगस्त क्रांति मैदान से हिरासत में लिया गया था. लेखा और जैन दोनों ने भी पुलिस वैन से अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लगातार अपडेट शेयर किए.