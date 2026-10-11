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Mumbai Protest: हिरासत के बाद आमिर खान के भांजे के खिलाफ FIR दर्ज, इमरान खान की कजिन ने दिखाए चोट के निशान

इमरान खान ( ANI )

हैदराबाद: मुंबई पुलिस ने एक्टर इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इन लोगों को अगस्त क्रांति मैदान में हुए उस प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिया गया था, जो दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के समर्थन में आयोजित किया गया था. यह प्रदर्शन स्पेशल इंटेंसिव रिविजन(SIR) प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के लिए किया गया था.

आईएएनएस के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने एक्टर इमरान खान और अन्य लोगों के खिलाफ गामदेवी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की है. मुंबई पुलिस ने बताया कि एफआईआर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 (आदेश की अवज्ञा), 126(2) (गलत तरीके से रोकना), 189(2) (गैर-कानूनी जमावड़ा), 189(3) और 189(5) के तहत दर्ज की गई है. पुलिसकर्मी खुद ही शिकायतकर्ता थे.पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान मुंबई में 400 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया.