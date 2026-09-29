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मुंबई पुलिस ने 'लव एंड वॉर' से शेयर किया रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर, रोड सेफ्टी पर दिया ये संदेश

संजय लीला भंसाली की ‘लव एंड वॉर’ का पोस्टर पॉप-कल्चर सेंसेशन बन गया है. मुंबई पुलिस भी इस चर्चा में शामिल हो गई है.

Mumbai Police and Ranbir Kapoor
मुंबई पुलिस और 'लव एंड वॉर' पोस्टर (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2026 at 1:47 PM IST

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हैदराबाद: संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘लव एंड वॉर’इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और भारतीय सिनेमा में एक नया मुकाम स्थापित करने के लिए तैयार है. पहली बार इंडस्ट्री के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक भव्य संजय लीला भंसाली की फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और यह एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है. हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के दिलचस्प फर्स्ट-लुक पोस्टर्स जारी किए, जिसके बाद फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है.

इन पोस्टर्स ने जहां सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं, वहीं अब मुंबई पुलिस ने भी रणबीर कपूर के पोस्टर का इस्तेमाल सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया है. मुंबई पुलिस ने बेहद क्रिएटिव अंदाज में ‘लव एंड वॉर’ से रणबीर कपूर के फर्स्ट-लुक पोस्टर को सड़क सुरक्षा अभियान से जोड़ा और वाहन चलाते समय सीट बेल्ट पहनने की अहमियत बताई. फिल्म का पोस्टर पहले ही लोगों का ध्यान खींच चुका था, लेकिन अब मुंबई पुलिस के इस क्रिएटिव अंदाज ने इसे एक वायरल पॉप-कल्चर मोमेंट बना दिया है.

मुंबई पुलिस ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्टर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, 'सीट बेल्ट के साथ ही ड्राइविंग का हर सफर सुरक्षित है. #LoveAndWar बिना सीट बेल्ट के सफर को बिल्कुल माफ नहीं करती.

बता दें, फिल्म की घोषणा के बाद से ही फैंस इसकी दुनिया की पहली झलक देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. अब इन शानदार पोस्टर्स ने किरदारों और फिल्म के भव्य पैमाने की एक झलक पेश कर दी है, जिससे दर्शकों के बीच उत्साह और भी बढ़ गया है. ऐसे में ‘लव एंड वॉर’ की रिलीज का इंतजार और भी रोमांचक हो गया है.

‘लव एंड वॉर’ संजय लीला भंसाली द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे. यह फिल्म 21 जनवरी 2027 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में रिलीज होगी.

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