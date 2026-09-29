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मुंबई पुलिस ने 'लव एंड वॉर' से शेयर किया रणबीर कपूर का फर्स्ट लुक पोस्टर, रोड सेफ्टी पर दिया ये संदेश

मुंबई पुलिस और 'लव एंड वॉर' पोस्टर ( Poster )

हैदराबाद: संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘लव एंड वॉर’इस साल की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है और भारतीय सिनेमा में एक नया मुकाम स्थापित करने के लिए तैयार है. पहली बार इंडस्ट्री के तीन बड़े सितारे रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल एक भव्य संजय लीला भंसाली की फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त उत्साह है और यह एक शानदार सिनेमाई अनुभव देने का वादा करती है. हाल ही में फिल्म के मेकर्स ने रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और विक्की कौशल के दिलचस्प फर्स्ट-लुक पोस्टर्स जारी किए, जिसके बाद फिल्म लगातार चर्चा में बनी हुई है.