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WATCH: बारिश ने मुंबई में मचाया हाहाकार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल और अशनूर के घर के अंदर घुसा पानी

मुंबई में कुछ दिनों से बारिश हो रही है. अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और अशनूर के घर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है.

Amitabh Bachchan Ajay Devgn
अमिताभ बच्चन/ अजय देवगन (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 2, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने शहर भर में आम ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है और बॉलीवुड सितारे भी इससे अछूते नहीं रहे. बारिश का पानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट अशनूर कौर के घर के अंदर तक पहुंच चुका है. अशनूर ने तो एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनके अपार्टमेंट में बारिश का पानी घुसते और लिविंग एरिया के कुछ हिस्सों में पानी भरते हुए दिखाया गया है. यह घटना उनके आलीशान घर की झलक फैंस को दिखाने के कुछ महीनों बाद हुई है.

अमिताभ बच्चन के घर के बाहर बाढ़ जैसे हालात
सोशल मीडिया पर मुंबई की झमाझम बारिश की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. एक कंटेंट क्रिएटर ने अपने सोशल मीडिया पर मुंबई में हो रही बारिश के वीडियो शेयर किए हैं. इन वीडियोज में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के घर की झलक भी देखने को मिली है.

एक वीडियो में कंटेंट क्रिएटर अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगे पानी की झलक दिखाता है. बारिश का पानी महानायक के पार्किंग एरिया तक भर गया है. वीडियो में बिग बी के दोनों बंगलों की झलक दिखाई गई है, जहां पानी लबालब भरा हुआ है.

अजय देवगन-सनी देओल के घर के बाहर जमा हुआ बारिश का पानी
एक दूसरे वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ने अजय देवगन के घर की भी दिखाई है, जहां एक्टर के घर के बाहर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं. अजय देवगन के बंगले के सामने ही सनी देओल का भी बंगला है, जहां बारिश का पानी जमा हो रखा है.

अशनूर कौर के लिविंग रूम तक पहुंचा पानी
बुधवार शाम को टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बारिश की वजह से उनके घर में पानी भर गया था. बारिश का पानी उनके घर के कुछ हिस्सों में घुस गया, जिससे बाढ़ जैसे हालात देखने को मिलें.

वीडियो में उनकी बालकनी, लिविंग रूम और घर के दूसरे हिस्सों में पानी फैला हुआ दिख रहा है. क्लिप शेयर करते हुए अशनूर ने लिखा, 'एक इवेंट के लिए निकलना है और घर का यह हाल हो गया है.' साथ ही उन्होंने आई-रोल और फेसपाम वाले इमोजी भी लगाए.

वीडियो में बालकनी के पास फर्श पर पानी फैला हुआ दिख रहा है और लिविंग एरिया में आता हुआ दिखाई दे रहा है. हाउसिंग स्टाफ के सदस्य वाइपर का इस्तेमाल करके पानी को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं. पानी से बचाने के लिए एक बड़ा कालीन भी लपेटकर रखा गया था. अशनूर ने आगे कहा, 'मुझ पर लगी सारी 'नजर' खुशी, सफलता और तरक्की में बदल जाए.'

Ashnoor KAUR
अशनूर कौर का पोस्ट (Instagram)

मुंबई में 'रेड नाउकास्ट अलर्ट'
गुरुवार सुबह मुंबई में एक बार फिर जोरदार बारिश हुई. शहर के कुछ इलाकों में 200 मिमी से ज्यादा बारिश हुई, जिससे सड़कें पानी में डूब गईं और ट्रैफिक की रफ्तार बहुत धीमी हो गई.

इस हफ्ते लगातार चौथे दिन मुंबई और उसके आस-पास के जिलों में जोरदार बारिश होती रही. गुरुवार सुबह 7 बजे भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इस इलाके के लिए 'रेड नाउकास्ट अलर्ट' जारी किया, जिसमें भारी बारिश के तेज दौर की चेतावनी दी गई थी.

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