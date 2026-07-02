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WATCH: बारिश ने मुंबई में मचाया हाहाकार, अमिताभ बच्चन, अजय देवगन, सनी देओल और अशनूर के घर के अंदर घुसा पानी

अमिताभ बच्चन/ अजय देवगन ( IANS )

हैदराबाद: मुंबई में लगातार हो रही बारिश ने शहर भर में आम ज़िंदगी को अस्त-व्यस्त कर दिया है और बॉलीवुड सितारे भी इससे अछूते नहीं रहे. बारिश का पानी बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन, अजय देवगन और 'बिग बॉस 19' की कंटेस्टेंट अशनूर कौर के घर के अंदर तक पहुंच चुका है. अशनूर ने तो एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उनके अपार्टमेंट में बारिश का पानी घुसते और लिविंग एरिया के कुछ हिस्सों में पानी भरते हुए दिखाया गया है. यह घटना उनके आलीशान घर की झलक फैंस को दिखाने के कुछ महीनों बाद हुई है. अमिताभ बच्चन के घर के बाहर बाढ़ जैसे हालात

सोशल मीडिया पर मुंबई की झमाझम बारिश की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं. एक कंटेंट क्रिएटर ने अपने सोशल मीडिया पर मुंबई में हो रही बारिश के वीडियो शेयर किए हैं. इन वीडियोज में अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के घर की झलक भी देखने को मिली है. एक वीडियो में कंटेंट क्रिएटर अमिताभ बच्चन के घर के बाहर लगे पानी की झलक दिखाता है. बारिश का पानी महानायक के पार्किंग एरिया तक भर गया है. वीडियो में बिग बी के दोनों बंगलों की झलक दिखाई गई है, जहां पानी लबालब भरा हुआ है. अजय देवगन-सनी देओल के घर के बाहर जमा हुआ बारिश का पानी

एक दूसरे वीडियो में कंटेंट क्रिएटर ने अजय देवगन के घर की भी दिखाई है, जहां एक्टर के घर के बाहर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिले हैं. अजय देवगन के बंगले के सामने ही सनी देओल का भी बंगला है, जहां बारिश का पानी जमा हो रखा है.