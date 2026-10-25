मुंबई इवेंट विवाद: कुटले खान के मैनेजर का दावा- शिल्पा राव ने बीच में डाली रुकावट, देरी के लिए हिमेश रेशमिया को भी ठहराया जिम्मेदार
राजस्थानी गायक कुटले खान के मैनेजर का दावा है कि शिल्पा राव ने उनके परफॉरमेंस में दखल दिया.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 25, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: राजस्थानी लोक-सूफी गायक कुटले खान के म्यूजिकल ग्रुप 'द कुटले खान प्रोजेक्ट' की आलोचना हो रही है. खबर है कि शनिवार (24 अक्टूबर) को द बॉम्बे म्यूजिक प्रोजेक्ट में परफॉर्म करते समय जब गायिका शिल्पा राव अपने फैंस को धन्यवाद दे रही थीं, तब कुटले खान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, शिल्पा की परफॉरमेंस को समय से पहले ही खत्म करवा दिया और उनका माइक्रोफोन बंद करवा दिया. इस विवाद के बीच, कुटले खान के मैनेजर ने चुप्पी तोड़ी है और दावा किया कि परफॉरमेंस में रुकावट कुटले ने नहीं, बल्कि शिल्पा राव ने डाली थी. उन्होंने यह भी कहा कि खान ने तो शिल्पा को अपने फैंस को धन्यवाद देने की अनुमति भी दी थी.
एक मीडिया से इस मुद्दे पर बात कुटले खान के मैनेजर शरद शर्मा ने बताया कि फेस्टिवल आयोजकों ने शुरुआत में हर कलाकार को मंच पर 15-20 मिनट का समय दिया था, लेकिन बाद में कुटले खान को कम समय दिया गया. उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम ने कम समय मिलने की बात मान ली, क्योंकि उन्हें अपनी परफॉरमेंस के लिए पैसे मिल चुके थे.
After her performance was forcefully cut short at Bollywood Music Project, #ShilpaRao allowed to say bye to fans. But even her goodbye message is cut short while Kutle Khan probably was cued to keep singing. One could see @shilparao11 feeling distraught and helpless. @bmp_live https://t.co/hMnL34k1lI— Fenil Seta (@fenil_seta) October 25, 2026
शरद शर्मा ने कहा, 'फेस्टिवल टीम ने हर कलाकार को मंच पर 15-20 मिनट का समय दिया था. लेकिन उन्होंने खान साहब की परफॉरमेंस का समय और कम कर दिया. उन्हें सिर्फ 10 मिनट दिए गए. हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें पैसे मिल गए थे. शिल्पा ने अपनी परफॉरमेंस खत्म की और मंच से चली गईं. लेकिन जब खान साहब ने अपनी परफॉरमेंस शुरू की, तो शिल्पा ने बीच में ही आकर उन्हें रोक दिया और कहा कि वह सभी को धन्यवाद देना चाहती हैं.'
मैनेजर के अनुसार, जब शिल्पा राव दर्शकों से बात करने के लिए वापस आईं, तो कुटले खान ने अपनी परफॉरमेंस रोक दी. उन्होंने कहा कि कुटले खान ने अपने सीमित स्टेज समय के बावजूद शिल्पा राव को जगह दी.
उन्होंने आगे बताया, 'उन्होंने शिल्पा के लिए अपनी परफॉरमेंस रोक दी. इसके बाद, फेस्टिवल के आयोजक दीपक चौधरी हमारे पास आए और खान साहब से 'दिल पे जख्म खाते हैं' गाने के लिए कहा. वे बार-बार उनसे कहते रहे कि 'शुरू करो, शुरू करो'. असल में, हमें इस बात से नाराज होना चाहिए कि शिल्पा की वजह से उनकी परफॉरमेंस में रुकावट आई. शिल्पा को अपनी परफॉरमेंस खत्म करने के बाद सभी का धन्यवाद करना चाहिए थी. वह बैकस्टेज चली गई थीं और फिर तब वापस आईं जब खान साहब अपनी परफॉरमेंस के बीच में थे.'
उन्होंने बताया, 'खान साहब उनके लिए रुक गए थे और उन्होंने उनसे यह भी कहा कि वह बहुत अच्छा काम कर रही हैं. हमारे मन में उनके लिए कोई कड़वाहट नहीं है. कलाकार एक बड़े परिवार की तरह होते हैं. शिल्पा हमारी अच्छी दोस्त हैं. लेकिन पता नहीं उनकी पीआर टीम ने क्या बकवास की. आजकल सोशल मीडिया पर कुछ भी मुमकिन है. हम भी एक लाख रुपये देकर कोई भी कहानी चलवा सकते हैं.'
मैनेजर ने आगे आरोप लगाया कि शिल्पा राव की मैनेजमेंट टीम कुटले खान को उनके परफॉरमेंस में रुकावट डालने के लिए जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी टीम ने फेस्टिवल आयोजकों के निर्देशों का पालन किया था. उन्होंने कहा, 'हमें कोई पागलपन नहीं करना है. उन्हें इंस्टाग्राम पर जो चाहे पोस्ट करने दें.'
कुटले के मैनेजर ने देरी के लिए हिमेश रेशमिया के तीन घंटे लंबे साउंडचेक को भी जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने दावा किया कि इससे फेस्टिवल के शेड्यूल पर असर पड़ा और कलाकारों के परफॉर्मेंस का समय कम करना पड़ा. उन्होंने बताया कि शुरुआत में कुटले खान को 30 मिनट तक परफॉर्म करना था, लेकिन बाद में उनके परफॉर्मेंस का समय घटाकर सिर्फ 8-10 मिनट कर दिया गया.
बता दें, शनिवार को मुंबई इवेंट में शिल्पा राव का परफॉर्मेस बीच में ही रोकना पड़ा था. गायिका माइक भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद गायिका ने सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अपनी निराशा जताई और कहा कि अपना परफॉरमेंस बीच में ही रोके जाने से वह 'बहुत दुखी' हैं. आयोजकों ने भी माफी मांगी और बताया कि देरी और कर्फ्यू संबंधी दिशा-निर्देशों के कारण कार्यक्रम में बाधा आई.