ETV Bharat / entertainment

मुंबई इवेंट विवाद: कुटले खान के मैनेजर का दावा- शिल्पा राव ने बीच में डाली रुकावट, देरी के लिए हिमेश रेशमिया को भी ठहराया जिम्मेदार

शिल्पा राव/कुटले खान ( IANS )

हैदराबाद: राजस्थानी लोक-सूफी गायक कुटले खान के म्यूजिकल ग्रुप 'द कुटले खान प्रोजेक्ट' की आलोचना हो रही है. खबर है कि शनिवार (24 अक्टूबर) को द बॉम्बे म्यूजिक प्रोजेक्ट में परफॉर्म करते समय जब गायिका शिल्पा राव अपने फैंस को धन्यवाद दे रही थीं, तब कुटले खान ने उन्हें बीच में ही रोक दिया, शिल्पा की परफॉरमेंस को समय से पहले ही खत्म करवा दिया और उनका माइक्रोफोन बंद करवा दिया. इस विवाद के बीच, कुटले खान के मैनेजर ने चुप्पी तोड़ी है और दावा किया कि परफॉरमेंस में रुकावट कुटले ने नहीं, बल्कि शिल्पा राव ने डाली थी. उन्होंने यह भी कहा कि खान ने तो शिल्पा को अपने फैंस को धन्यवाद देने की अनुमति भी दी थी.

एक मीडिया से इस मुद्दे पर बात कुटले खान के मैनेजर शरद शर्मा ने बताया कि फेस्टिवल आयोजकों ने शुरुआत में हर कलाकार को मंच पर 15-20 मिनट का समय दिया था, लेकिन बाद में कुटले खान को कम समय दिया गया. उन्होंने दावा किया कि उनकी टीम ने कम समय मिलने की बात मान ली, क्योंकि उन्हें अपनी परफॉरमेंस के लिए पैसे मिल चुके थे.

शरद शर्मा ने कहा, 'फेस्टिवल टीम ने हर कलाकार को मंच पर 15-20 मिनट का समय दिया था. लेकिन उन्होंने खान साहब की परफॉरमेंस का समय और कम कर दिया. उन्हें सिर्फ 10 मिनट दिए गए. हमें इससे कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि हमें पैसे मिल गए थे. शिल्पा ने अपनी परफॉरमेंस खत्म की और मंच से चली गईं. लेकिन जब खान साहब ने अपनी परफॉरमेंस शुरू की, तो शिल्पा ने बीच में ही आकर उन्हें रोक दिया और कहा कि वह सभी को धन्यवाद देना चाहती हैं.' मैनेजर के अनुसार, जब शिल्पा राव दर्शकों से बात करने के लिए वापस आईं, तो कुटले खान ने अपनी परफॉरमेंस रोक दी. उन्होंने कहा कि कुटले खान ने अपने सीमित स्टेज समय के बावजूद शिल्पा राव को जगह दी. उन्होंने आगे बताया, 'उन्होंने शिल्पा के लिए अपनी परफॉरमेंस रोक दी. इसके बाद, फेस्टिवल के आयोजक दीपक चौधरी हमारे पास आए और खान साहब से 'दिल पे जख्म खाते हैं' गाने के लिए कहा. वे बार-बार उनसे कहते रहे कि 'शुरू करो, शुरू करो'. असल में, हमें इस बात से नाराज होना चाहिए कि शिल्पा की वजह से उनकी परफॉरमेंस में रुकावट आई. शिल्पा को अपनी परफॉरमेंस खत्म करने के बाद सभी का धन्यवाद करना चाहिए थी. वह बैकस्टेज चली गई थीं और फिर तब वापस आईं जब खान साहब अपनी परफॉरमेंस के बीच में थे.'