कंगना रनौत की लाइफ में आई ये बड़ी अड़चन, वीडियो शेयर कर बोलीं एक्ट्रेस- मुझे कन्वर्ट होना है
कंगना रनौत ने पार्लियामेंट जाने से पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक्ट्रेस ने कई बातें कही हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 3, 2026 at 12:12 PM IST
हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आईं और अपने विचार साझा किए. इस बार कंगना का रनौत ने जेन-जी पर नहीं बल्कि अपने वीडियो में उन लोगों पर निशाना साधा है, जो उन्हें संघी हिंदू नहीं बनने दे रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में कन्वर्ट होने की बात कही है. सवाल खड़ा किया कि वह क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकतीं?. साथ ही कहा कि वह आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करना चाहती हैं. आइए जानते हैं कंगना रनौत ने अपने वीडियो में आखिर क्या-क्या बोला है?
मुझे कन्वर्ट होना है- कंगना रनौत
वीडियो में कंगना रनौत साड़ी पहने दिख रही हैं और सबसे पहले बोलती हैं, 'मैं पार्लियामेंट जाने के लिए लेट हो रही हूं और इससे पहले आज आपके साथ विचार नहीं एक फीलिंग शेयर कर रही हूं. क्योंकि मैं आज सुबह में एक पोस्ट कर रही थी तो एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिंदू बहन-बेटियां हैं, जिनके संपर्क में हम रहे हैं. बहुत क्लोजली देखा भी और जाना भी है और हम देखते हैं कि हैं वो हिंदू है, लेकिन चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है. वो सभी बहुत ही तटस्थ हैं, लेकिन जैसे ही चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए इस्लामिक के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि संविधान यह आजादी देता है, जो चाहे धर्म और विचार अपना सकते हैं'.
फिर क्या है समस्या?
कंगना वीडियो में इस समस्या के बारे में बताती हुईं कहती हैं, 'लेकिन जो समस्या है, जब हिंदू बेटियों की बात आती है, क्योंकि आज मैं अपने आपको डिफेंड नहीं करूंगी, मैं नहीं कहूंगी की मैंने आइटम नंबर किए हैं, मैंने पार्टी की हैं, नेपोटिज्म के खिलाफ हुईं वगैरह-वगैरह, हां मैं एक मॉडरेट हिंदू थी, मुझे तंज किया जाता है, तुम कब से संघी बन गई, हां मुझे संघी बनना है. मुझे बीजेपी और आरएसएस की अवेकनिंग विचारधारा अपनानी है, मुझे कन्वर्ट होना है'.
कंगना ने सवाल किया, 'मैं क्यों नहीं कन्वर्ट हो सकती? जब हिंदू बेटियों की बात आती है तो हिंदू ठेकेदारे बोलते हैं तुम तो पार्टी करती थी, ठीक है मैं सबकुछ करती थी, लेकिन आज मुझे भी कन्वर्ट होना है. मुझे एक जागरूक हिंदू बनना है, तो मेरे लिए वो रास्ता क्यों बंद है? इस तरह की दोहरे विचार और सोच नहीं चलेंगी और बाकी आप लोग मुझे बताइए कि मेरे विचार और कैसे फाइन हो सकते हैं. हमारी बेटियों को भी आजादी होनी चाहिए, जिनको कन्वर्ट और डिफाइंड होना है.
आखिर में बता दें, इन दिनों कंगना बहुत चर्चा मे हैं. हाल ही में उन्होंने नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए कॉकरेच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आई जेन-जी को 'गटर जेनरेशन' बोला था, जिस पर बहुत बवाल मच चुका है. वहीं, इस बीच ऋतिक रोशन के साथ भी उनका कथित रिलेशनशिप विवादों में आ चुका है.