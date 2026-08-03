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कंगना रनौत की लाइफ में आई ये बड़ी अड़चन, वीडियो शेयर कर बोलीं एक्ट्रेस- मुझे कन्वर्ट होना है

कंगना रनौत ( IANS )

हैदराबाद: बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत एक बार फिर इंस्टाग्राम पर आईं और अपने विचार साझा किए. इस बार कंगना का रनौत ने जेन-जी पर नहीं बल्कि अपने वीडियो में उन लोगों पर निशाना साधा है, जो उन्हें संघी हिंदू नहीं बनने दे रहे हैं. एक्ट्रेस ने अपने वीडियो में कन्वर्ट होने की बात कही है. सवाल खड़ा किया कि वह क्यों कन्वर्ट नहीं हो सकतीं?. साथ ही कहा कि वह आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा को फॉलो करना चाहती हैं. आइए जानते हैं कंगना रनौत ने अपने वीडियो में आखिर क्या-क्या बोला है? मुझे कन्वर्ट होना है- कंगना रनौत वीडियो में कंगना रनौत साड़ी पहने दिख रही हैं और सबसे पहले बोलती हैं, 'मैं पार्लियामेंट जाने के लिए लेट हो रही हूं और इससे पहले आज आपके साथ विचार नहीं एक फीलिंग शेयर कर रही हूं. क्योंकि मैं आज सुबह में एक पोस्ट कर रही थी तो एक हमारी फिल्म इंडस्ट्री की बहन है. फिल्म इंडस्ट्री में बहुत हिंदू बहन-बेटियां हैं, जिनके संपर्क में हम रहे हैं. बहुत क्लोजली देखा भी और जाना भी है और हम देखते हैं कि हैं वो हिंदू है, लेकिन चाहे राजनीति हो, चाहे धर्म हो उसको लेकर उनकी कोई विचारधारा नहीं है. वो सभी बहुत ही तटस्थ हैं, लेकिन जैसे ही चाहे आप संबंध कह लीजिए, शादी कह लीजिए इस्लामिक के संपर्क में आते हैं, वैसे ही उनकी सोच इतनी डिफाइंड हो जाती है, इतने कट्टरपंथी लेफ्टिस्ट बन जाते हैं, क्योंकि संविधान यह आजादी देता है, जो चाहे धर्म और विचार अपना सकते हैं'.