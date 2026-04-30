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'पति-पत्नी और वो दो' के डायरेक्टर मुदस्सर अजीज ने आयुष्मान खुराना को बताया देश का फेवरेट, बोले- अच्छा इंसान जो...

अनेक कलाकारों के साथ काम करने में दक्ष मुदस्सर ने सेट पर कलाकारों के बीच तालमेल को लेकर भी बात की.

Ayushmann Khurrana
आयुष्मान खुराना (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 30, 2026 at 4:31 PM IST

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हैदराबाद: ‘पति पत्नी और वो दो’ के ट्रेलर के रिलीज होने से पहले, अपनी तेज बुद्धि और पॉपुलर कॉमेडी जोनर के लिए जाने जाने वाले निर्देशक मुदस्सर अजीज एक बार फिर एक भरपूर मनोरंजन करने वाली फिल्म के साथ लौट रहे हैं. अपनी लेखनी और निर्देशन से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाने वाले मुदस्सर इस बार आयुष्मान खुराना, वामिका गब्बी, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह जैसे कलाकारों से सजी एक बहु-कलाकार फिल्म लेकर आ रहे हैं. यह फिल्म हास्य, उलझन और रोज़मर्रा की परिस्थितियों से जुड़ी एक पारिवारिक मनोरंजक कहानी होने का वादा करती है.

आयुष्मान के साथ काम करने पर बात करते हुए मुदस्सर ने कहा, 'मेरा मानना है कि आयुष्मान खुराना देश के सबसे पसंदीदा ऐसे ‘अच्छे इंसान’ हैं जो परिस्थितियों में फंस जाते हैं. पिछले एक दशक में इस प्रकार की फिल्मों में उनका काम उत्कृष्ट रहा है. मुझे गर्व है कि इस बार मैं उनके दर्शकों के सामने एक ऐसा आयुष्मान प्रस्तुत कर रहा हूं, जो अपनी ही परिस्थिति का समाधान भी है. प्रजापति पांडे ने स्वयं को निभाने के लिए आयुष्मान खुराना को चुना है.

फिल्म के बारे में बात करते हुए मुदस्सर ने ‘पति पत्नी और वो दो’ के विकास पर जोर दिया और संकेत दिया कि यह फिल्म अपने मूल हास्य तत्वों को बनाए रखते हुए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करेगी.

अनेक कलाकारों के साथ काम करने में दक्ष मुदस्सर ने सेट पर कलाकारों के बीच तालमेल को लेकर भी बात की. उन्होंने कहा, “परिस्थिति-आधारित हास्य में कई किरदारों की कहानी को साथ लेकर चलना एक प्रभावशाली पटकथा की मांग करता है. केवल हास्य प्रसंगों पर निर्भर न रहकर, किरदारों को परिस्थितियों में रखना जरूरी होता है ताकि उनके चरित्र की यात्रा बनी रहे. जहां तक हास्य की लय का सवाल है, मैं स्वयं को भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे इस फिल्म में 6-7 उत्कृष्ट कलाकारों के साथ काम करने का अवसर मिला, और इसका श्रेय उन्हें भी उतना ही जाता है जितना मुझे.

अपने मूल में ‘पति पत्नी और वो दो’ पारंपरिक देसी हास्य को आधुनिक अंदाज के साथ प्रस्तुत करती है, जिसमें उलझन, अफरा-तफरी और रोज़मर्रा के रिश्तों से उपजे हंसी के क्षण शामिल हैं. फिल्म अपनी जड़ों से जुड़ी सादगी को बनाए रखते हुए, विचित्र किरदारों और परिस्थिति-आधारित हास्य के माध्यम से मनोरंजन को और ऊंचाई देती है, जो इसे एक आदर्श पारिवारिक फिल्म बनाती है.

गुलशन कुमार, बी. आर. चोपड़ा और टी-सीरीज पेश करते हैं, टी-सीरीज फिल्म्स और बी. आर. स्टूडियोज़ की ‘पति पत्नी और वो दो’, जिसका निर्देशन मुदस्सर अजीज ने किया है. फिल्म के निर्माता हैं भूषण कुमार, रेनू रवि चोपड़ा और किशन कुमार, जबकि रचनात्मक निर्माता हैं जूनो चोपड़ा. 15 मई 2026 को यह फिल्म सिनेमाघरों में प्रदर्शित होने के लिए तैयार है ,मनोरंजन से भरपूर इस यात्रा के लिए तैयार हो जाइए.

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