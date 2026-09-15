ETV Bharat / entertainment

इस दिन होगा MS सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक के टाइटल और फर्स्ट लुक का अनावरण, रश्मिका मंदाना ने दिखाई झलक

मेकर्स की पुष्टि के कुछ घंटे बाद रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का एक पोस्टर शेयर किया है. रश्मिका ने बताया कि इसका पहला लुक और टाइटल कल, 16 सितंबर को शाम 5:15 बजे जारी किया जाएगा.

हैदराबाद: मशहूर सिंगर एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक की खबर जब से सामने आई है, तब से लोग यह जानने के लिए बेताब थे कि सुब्बुलक्ष्मी का किरदार कौन निभाएगा? तमाम अटकलों के बाद आज, 15 सितंबर को मेकर्स ने कंफर्म किया कि सुब्बुलक्ष्मी का किरदार कौन-सी एक्ट्रेस निभा रही है. आने वाली बायोपिक 'एम.एस. - अ लिगेसी ऑन स्क्रीन' में भारत रत्न से सम्मानित इस कलाकार का रोल निभाने के लिए रश्मिका मंदाना को चुना गया है. फिल्म से उनकी पहली लेकिन छोटी-सी झलक सामने आ गई है.

रश्मिका ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा है, 'कुछ महान कहानियां समय की सीमाओं से परे होती हैं. कुछ धुनें पीढ़ियों तक जीवित रहती हैं. और कुछ कहानियां सुनाए जाने के लिए सही पल का इंतजार करती हैं. आज, वह सफर शुरू हो रहा है और यह सचमुच बहुत सम्मान की बात है. टाइटल और फ़र्स्ट लुक, कल शाम 5:15 बजे.'

पोस्टर में रश्मिका को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है. हालांकि, पोस्टर में उनका पूरा फेस नहीं दिखाया गया है, लेकिन एक्ट्रेस के हाफ फेस ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. इस फिल्म का संगीत अनिरुद्ध रविचंदर देंगे, जबकि इस पैन-इंडिया फिल्म को अल्लू अरविंद, रॉकलाइन वेंकटेश और बनी वास मिलकर प्रोड्यूस करेंगे.

15 सितंबर को गीता आर्ट्स ने आधिकारिक तौर पर अपने आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में अनाउंसमेंट किया, साथ ही यह भी बताया कि एमएस सुब्बुलक्ष्मी की 110वीं जयंती के मौके पर बुधवार (16 सितंबर) को चेन्नई के म्यूजिक एकेडमी में एक भव्य फिल्म लॉन्च इवेंट आयोजित किया गया है. कमल हासन इस इवेंट में स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे.

एमएस सुब्बुलक्ष्मी की बायोपिक के अलावा, रश्मिका मंदाना के पास कई और दिलचस्प प्रोजेक्ट्स भी हैं. वह पीरियड ड्रामा 'रणबाली' में अपने पति विजय देवरकोंडा के साथ स्क्रीन शेयर करने वाली हैं. उनकी झोली में एक्शन फिल्म 'मैसा' भी है.