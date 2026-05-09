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इस दिग्गज अदाकार ने राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम का बताया काला सच, बोलीं- उनकी बर्बादी की वजह...

दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने राजेश खन्ना के साथ अपने अनुभवों को साझा किया. उन्होंने कई फिल्मों में राजेश खन्ना के साथ काम किया है.

Rajesh Khanna
राजेश खन्ना (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 9, 2026 at 12:46 PM IST

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हैदराबाद: दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी ने हाल ही में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ काम करने के अपने अनुभव के बारे में खुलकर बात की. दोनों ने कई फिल्मों में साथ काम किया था, जिनमें 'अनुराग', 'प्रेम बंधन' और 'भोला भाला' शामिल हैं.

इससे पहले भी राजेश खन्ना के उस दौर के कई सह-कलाकारों और निर्देशकों ने अभिनेता के नखरों और सेट पर लगातार देर से पहुंचने की उनकी आदत के बारे में बात की है. मौसमी का अनुभव भी काफी हद तक ऐसा ही रहा है.

मौसमी ने राजेश खन्ना की पर्सनैलिटी और उनके सुपरस्टारडम के असर के बारे में काफी खुलकर बात की. जब फिल्मों में अमिताभ बच्चन का क्रेज बढ़ने लगा, तो राजेश खन्ना का सुपरस्टारडम धीरे-धीरे कम होने लगा. राजेश खन्ना अक्सर अकेलेपन, निराशा और शराब की लत में डूबने लगे थे.

हाल ही में हुए एक इंटरव्यू में, राजेश खन्ना की जबरदस्त पॉपुलैरिटी के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा, 'वह एक बिगड़े हुए बच्चे थे. कामयाबी हमेशा उनके सिर चढ़कर बोलती थी.' जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कभी राजेश खन्ना में अकेलापन देखा या महसूस किया, तो एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'नहीं, यह सब उन्हीं के कर्मों का फल है. उनकी बर्बादी की वजह वो खुद थे. जो कुछ भी हो रहा है, वह सब आपकी जिंदगी का ही एक हिस्सा है.'

उन्होंने कहा, 'यह इस बारे में है कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीते हैं, आप कैसे किसी ऐसे इंसान होने का दिखावा करते हैं जो आप असल में नहीं हैं, और आप अपने सभी रिश्तों पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं.'

अकेलेपन के विषय पर आगे बात करते हुए उन्होंने कहा, 'अगर आप यह दावा करते हैं कि हर कोई अकेला है, तो आपको अकेले में अपना समय बिताना सीखना चाहिए. खुद को अकेला महसूस न होने दें. मुझे अकेला रहना पसंद है. जिंदगी में हर कोई इस दौर से गुजरता है. किशोर कुमार, मधुबाला, हर कोई इस दौर से गुजरा है. जो कुछ भी हो रहा है, वह सब आपकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है.'

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