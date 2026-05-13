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सूरज नांबियार से तलाक की अफवाहों के बीच आया मौनी रॉय का पहला रिएक्शन, बोलीं- प्लीज हमें...

मौनी रॉय-सूरज नांबियार ( IANS )

हैदराबाद: 'नागिन' फेम एक्ट्रेस मौनी रॉय तलाक की अफवाहों के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं. 12 मई को खबर आई कि सूरज नांबियार और मौनी ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया. तलाक की अफवाहें फैलने के बाद सूरज ने अपना इंस्टाग्राम भी डिएक्टिव कर दिया. अब मौनी ने तलाक की इन अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सभी से खास अपील की है. एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपने पति सूरज नांबियार के साथ अपनी शादी में चल रही दिक्कतों की अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनके अलग होने की अटकलें ऑनलाइन फैलने के ठीक एक दिन बाद, एक्ट्रेस ने एक बयान जारी कर प्राइवेसी की गुजारिश की और मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 'झूठी बातें' न फैलाने की अपील की. बुधवार को, 'ब्रह्मास्त्र' की एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जाकर इन अफवाहों पर एक नोट पोस्ट किया. एक्ट्रेस ने विनम्रतापूर्वक मीडिया हाउस से इस मुश्किल समय में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा है.