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सूरज नांबियार से तलाक की अफवाहों के बीच आया मौनी रॉय का पहला रिएक्शन, बोलीं- प्लीज हमें...

सूरज नांबियार से तलाक की अफवाहों के बीच मौनी रॉय का पहला रिएक्शन सामने आया है, जिससे अफवाहों को और हवा मिली है.

Mouni Roy Suraj Nambiar
मौनी रॉय-सूरज नांबियार (IANS)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : May 13, 2026 at 3:50 PM IST

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हैदराबाद: 'नागिन' फेम एक्ट्रेस मौनी रॉय तलाक की अफवाहों के चलते सुर्खियों में बनी हुई हैं. 12 मई को खबर आई कि सूरज नांबियार और मौनी ने इंस्टाग्राम पर एक-दूसरे को अनफॉलो कर दिया. तलाक की अफवाहें फैलने के बाद सूरज ने अपना इंस्टाग्राम भी डिएक्टिव कर दिया. अब मौनी ने तलाक की इन अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सभी से खास अपील की है.

एक्ट्रेस मौनी रॉय ने अपने पति सूरज नांबियार के साथ अपनी शादी में चल रही दिक्कतों की अफवाहों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. उनके अलग होने की अटकलें ऑनलाइन फैलने के ठीक एक दिन बाद, एक्ट्रेस ने एक बयान जारी कर प्राइवेसी की गुजारिश की और मीडिया प्लेटफॉर्म्स से 'झूठी बातें' न फैलाने की अपील की.

बुधवार को, 'ब्रह्मास्त्र' की एक्ट्रेस ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज पर जाकर इन अफवाहों पर एक नोट पोस्ट किया. एक्ट्रेस ने विनम्रतापूर्वक मीडिया हाउस से इस मुश्किल समय में उनकी प्राइवेसी का सम्मान करने को कहा है.

Mouni Roy
मौनी रॉय का पोस्ट (Instagram)

मौनी ने लिखा, 'सभी मीडिया हाउस से विनम्रतापूर्वक गुजारिश है कि वे झूठी बातें न पब्लिश करें और हमें थोड़ी स्पेस और प्राइवेसी दें. प्लीज.' हालांकि मौनी ने इन रिपोर्टों पर इनडायरेक्ट बात की, लेकिन उन्होंने तलाक की अफवाहों की न तो विशेष रूप से पुष्टि की और न ही उन्हें नकारा है.

सूरज दुबई में रहने वाले एक एंटरप्रेन्योर और इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, जो मूल रूप से बेंगलुरु के रहने वाले हैं.वे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट सेक्टर में काम करते हैं और मौनी से शादीशुदा होने के बावजूद, वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से काफी हद तक दूर ही रहे हैं.

मौनी और सूरज ने 27 जनवरी, 2022 को गोवा में एक शानदार समारोह में शादी की, जिसमें बंगाली और मलयाली परंपराओं का मेल था. खबरों के मुताबिक, इस जोड़े ने 2019 के आस-पास डेटिंग शुरू की थी, लेकिन शादी करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल करने से पहले उन्होंने इसे काफी हद तक प्राइवेट रखा था. पिछले कुछ सालों में, उन्होंने अक्सर छुट्टियों और खास मौकों की तस्वीरें शेयर कीं, और सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले सेलिब्रिटी जोड़ों में से एक बन गए.

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