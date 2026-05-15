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मौनी रॉय और सूरज नांबियर का टूटा रिश्ता, ट्रोलर्स ने दिशा पाटनी को बताया वजह, बोले- करवा दी लड़ाई...

हैदराबाद: टीवी एक्ट्रेस मौनी रॉय और बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने अपनी चार साल पुरानी शादी का दि एंड कर दिया है. पूर्व जोड़े ने बीती 14 मई को एक साझा पोस्ट में आम सहमति से अलग होने का एलान किया. इनके अलग होने से पहले सोशल मीडिया पर इनके तलाक की खबरों ने हंगामा मचा रखा था. तलाक की खबरें ज्यादा फैलने पर दोनों ने चुप्पी तोड़ी और बताया कि दोनों ने एक-दूजे का सम्मान करते हुए अलग होने का रास्ता चुन लिया है. सूरज और मौनी का रिश्ता टूटने पर दिशा पाटनी सोशल मीडिया पर खूब ट्रोल हो रही हैं. बता दें, शादी के बाद से मौनी अपनी बेस्टी दिशा पाटनी के साथ देश और विदेश में खूब घूम रही थीं और तस्वीरें शेयर करती थीं.

दिशा पाटनी पर लगा घर तोड़ने का आरोप?

मौनी रॉय और सूरज के सेपेरशन पोस्ट पर लोग अब दिशा पाटनी को जमकर घेर रहे हैं. यूजर्स दिशा को मौनी और सूरज का घर टूटने का कारण बता रहे हैं. एक ने लिखा है, करवा दी सूरज और मौनी के बीच लड़ाई, मिल गई तसल्ली'. दूसरे यूजर ने लिखा है, तलाक के बाद मौनी के नए पति दिशा. बता दें, मौनी और दिशा आपस में बहुत दोस्त हैं और सोशल मीडिया पर इनकी दोस्ती के पक्के सबूत इनकी जगह-जगह घूमने-फिरने की तस्वीरें हैं. दिशा ने मौनी की शादी में दस्तक दी थी. बता दें, मौनी और सूरज के अलग होने पर लोग दिशा पाटनी को वजह बता रहे थे और इस वजह से मौनी ने अपने पोस्ट का कमेंट सेक्शन ही बंद कर दिया था.