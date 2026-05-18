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अलग होने के बाद मौनी रॉय- सूरज नांबियार के रिश्ते पर उठे सवाल? बिजनेसमैन ने कड़क शब्दों में दिया बयान

स्टेटमेंट में लिखा है, 'हमारे अलग होने को लेकर हाल ही में जो बेबुनियाद खबरें आई हैं, वे बहुत ही खराब तरीके से पेश की गई हैं और पूरी तरह से गलत इरादे से फैलाई गई हैं. मैं एक बार और हमेशा के लिए सारी बातें साफ कर देना चाहता हूं. कोई एलिमनी (गुजारा भत्ता) नहीं है. कोई झगड़ा नहीं है. इसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं है.'

सोमवार, 18 मई को सूरज ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक स्टेटमेंट पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सभी अटकलों का जवाब दिया है, जो उनके अलगाव को लेकर लगाई जा रही हैं. इस लंबे नोट में सूरज ने एलिमनी, किसी तीसरे व्यक्ति की दखलअंदाजी' और आपसी झगड़े की अफवाहों का खंडन किया है.

हैदराबाद : एक्ट्रेस मौनी रॉय से अलग होने की चल रही अटकलों के बीच, बिजनेसमैन सूरज नांबियार ने एक कड़क बयान जारी किया है, जिसे उनकी एक्स वाइफ ने भी सपोर्ट किया है. अलगाव की पुष्टि करने के बाद भी इस एक्स कपल को कई अफवाहों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने इन अफवाहों को अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी खबरों को 'बदनीयत' और 'बेबुनियाद' बताते हुए खारिज कर दिया है.

अलग होने की बात को दोहराते हुए सूरज ने अपने बयान में आगे लिखा है, 'मौनी और मैंने आपसी सहमति से, एक-दूसरे का पूरा सम्मान करते हुए और एक-दूसरे की भलाई का पूरा ध्यान रखते हुए अलग होने का फैसला किया. यही सच है. बाकी जो कुछ भी बताया जा रहा है, वह सब मनगढ़ंत है, और कुछ मामलों में तो यह जान-बूझकर उन दो लोगों को बदनाम करने की कोशिश है, जिन्होंने बस यही चाहा है कि उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए.'

आखिरी चेतावनी देते हुए सूरज ने बयान में लिखा है, 'मैं यह बात साफ-साफ और आखिरी बार कहना चाहता हूं. हम दोनों में से किसी के बारे में या किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो भी दावे किए जा रहे हैं, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है. इस मामले में दूसरे लोगों को घसीटना बिल्कुल भी ठीक नहीं है. खासकर उन बेकसूर दोस्तों को, जिनका इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है. मौनी और मैंने, हम दोनों ने ही इस पूरे दौर में बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से बर्ताव किया है, और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग इस पर खबरें बना रहे हैं, वे भी हमारे साथ वैसा ही गरिमापूर्ण बर्ताव करेंगे.'

स्टेटमेंट में आगे लिखा है, ' लोगों ने ऐसी मनगढ़ंत कहानियां गढ़ ली हैं, जिनका कोई वजूद ही नहीं है. ये खबरें बिना किसी भी तरह की पुष्टि किए पब्लिश की गई हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है. मैं इस बात का साफ-साफ और सीधे तौर पर विरोध कर रहा हूं, क्योंकि जान-बूझकर फैलाई जा रही गलत जानकारियों के सामने चुप रहना मुझे मंज़ूर नहीं है.'

आखिरी में सबसे गुजारिश करते हुए उन्होंने लिखा है, 'हमारे साझा बयान में वह सब कुछ कह दिया गया था, जो कहना जरूरी था. मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि वे उस बयान का सम्मान करें और हम दोनों को शांति से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका दें.'

14 मई को, मौनी ने अपनी शादी को लेकर चल रही अटकलों के बीच सूरज से अपने अलग होने की पुष्टि की थी. सोशल मीडिया पर जारी एक संयुक्त बयान में, उन्होंने अपनी निजी जिंदगी पर मिल रहे अनावश्यक और दखल देने वाले ध्यान पर निराशा जाहिर की और बताया कि उन्होंने अलग होने का फ़ैसला कर लिया है.