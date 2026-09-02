ETV Bharat / entertainment

सोन चिरैया की खुशिया से मिलने भूमि पेडनेकर मुंबई से उड़कर मुरैना आईं, आश्रम में फूंकी जान

मुरैना जिले के गोठ गांव में वर्ष 1933 में जन्मे रामसनेही ने अपनी जिंदगी बेड़िया-बाछड़ा समाज की उन बच्चियों के नाम कर दी थी, जो देह व्यापार के दलदल में धकेली जा रही थीं. वर्ष 1952 में उन्होंने मेरठ और बड़ौदा के रेड लाइट क्षेत्रों से नाबालिग बच्चियों को मुक्त कराने का अभियान शुरू किया. इसके बाद मुंबई सहित देश के कई हिस्सों में वेश्यावृत्ति के खिलाफ लगातार आंदोलन चलाया. उनके संघर्ष से डॉ. सुशीला नैयार, सावित्री निगम और शकुंतला लाल जैसी समाजसेवी हस्तियां भी जुड़ीं.

उन्होंने खुशिया से मुलाकात की और बच्चों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया. समाजसेवियों द्वारा दिए गए कंप्यूटर का उद्घाटन भी किया. खास बात यह रही कि भूमि ने बच्चों के साथ मिलकर वीडियो ब्लॉग तैयार किया. जिसकी शूटिंग आश्रम के ही एक छात्र ने की. इसके बाद वह ग्वालियर रवाना हो गईं. बताया गया कि, शासन से मिलने वाले अनुदान बंद होने के बाद भूमि की मदद से आश्रम का संचालन हो रहा है. वह बच्चों की पढ़ाई और खान-पान में सहयोग करती हैं. खुशिया फिलहाल 10वीं कक्षा में हैं. मान्यता निरस्त होने के बाद से खुशिया और उसके साथ की 12 बालिकाएं और 6 बालक निजी स्कूल में जन सहयोग से पढ़ रहे हैं.

मुरैना: फिल्मी पर्दे पर अपनी अदाकारी से पहचान बनाने वाली अभिनेत्री भूमि पेडनेकर का चंबल और मुरैना से जुड़ा रिश्ता एक बार फिर देखने को मिला. सोन चिरैया की शूटिंग के दौरान मुरैना के अभ्युदय आश्रम की छात्रा खुशिया के साथ बनी दोस्ती अब भी कायम है. मंगलवार को भूमि अचानक मुरैना शहर के वाटर बॉक्स कॉलोनी स्थित अभ्युदय आश्रम पहुंचीं. यहां उन्होंने बच्चों के साथ करीब 6 से 7 घंटे बिताए. आश्रम की संचालिका अरूणा छारी से बच्चों की पढ़ाई, खान-पान और आश्रम की व्यवस्थाओं की जानकारी ली.

रामसनेही यहीं नहीं रुके, बेड़िया समाज की बच्चियां देह व्यापार के शोषण से बचें और उनके बच्चों को शिक्षा मिले, इसके लिए उन्होंने वर्ष 1989 में ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका दायर की. उनके प्रयासों के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने बेड़िया समुदाय के लिए जाबाली योजना शुरू की. इसी मुहिम को जमीन पर आगे बढ़ाने के लिए मुरैना शहर में अभ्युदय आश्रम की शुरुआत की गई. जहां बच्चों के शिक्षा और आवास की व्यवस्था की गई. रामसनेही को उनके लंबे सामाजिक संघर्ष के लिए वर्ष 2021 में राष्ट्रीय बाल कल्याण पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

सरकार से नहीं मिल रहा फंड

उनके निधन के बाद भी आश्रम से जुड़ी मुहिम जारी रही, लेकिन वर्ष 2022 में महिला एवं बाल विकास विभाग ने आश्रम की मान्यता समाप्त कर दी. इसके साथ शासन की ओर से संचालन और फंडिंग भी बंद हो गई. विभाग पर आश्रम के करीब 7 लाख रुपये बकाया हैं. मान्यता बहाली का आवेदन भोपाल में लंबित है. मान्यता बहाल होगी या नहीं, इसे लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है. इसी बीच वर्ष 2018 में फिल्म सोन चिरैया की शूटिंग के दौरान अभिनेत्री भूमि पेडनेकर आश्रम के बच्चों से जुड़ी थीं. इसके बाद से वह लगातार आश्रम के लिए सहयोग जुटाने के प्रयास करती रही हैं.

2022 से आश्रम की मान्यता बहाली अटकी

अभ्युदय आश्रम की संचालिका अरुणा छारी ने बताया कि, "कोरोना काल में निरीक्षण पर रोक थी, इसके बावजूद हमारे आश्रम का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण में पुराने चादरों के ऊपर नए चादर बिछे होने और दवाओं का नगद भुगतान किए जाने जैसी आपत्तियां बताई गईं. वर्ष 2022 से अब तक आश्रम की मान्यता बहाली अटकी हुई है. करीब 7 लाख रुपये का भुगतान भी लंबित है. इसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई और रहने की व्यवस्था किसी तरह जारी है. फिलहाल जन सहयोग से ही आश्रम चल पा रहा है."

नरेंद्र सिंह तोमर से मिली भूमि पेडनेकर

फिल्म अभिनेत्री भूमि पेडनेकर बीते दो दिनों से चंबल क्षेत्र के दौरे पर थी. दो दिनों में उन्होंने ग्वालियर और मुरैना में रुककर सामाजिक सरोकारों से जुड़े लोगों से मुलाकात की. मुरैना के अभ्युदय आश्रम का शासन की ओर से बंद पड़ा संचालन फिर शुरू कराने को लेकर उन्होंने आश्रम संचालिका अरुणा छारी के साथ ग्वालियर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर से उनके निवास पर मुलाकात की. इस दौरान आश्रम की मान्यता, संचालन और बच्चों की शिक्षा से जुड़ी परेशानियों से उन्हें अवगत कराया गया. विधानसभा अध्यक्ष ने मामले को लेकर समाधान का आश्वासन दिया है.