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मानसून 2026: संजय लीला भंसाली की फिल्मों के ये सदाबहार गानें, एक भी सुन लिया तो जाग उठेगा दिल में प्यार

बारिश के मौसम का जादू बढ़ाएंगे संजय लीला भंसाली के ये आइकॉनिक गाने

Monsoon 2026 Songs
मानसून 2026 सॉन्ग (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : July 3, 2026 at 5:17 PM IST

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हैदराबाद: बारिश का मौसम अपने साथ हर एहसास को और भी सिनेमाई बना देता है. बारिश की रिमझिम, धुंध से घिरी लंबी ड्राइव, या फिर खिड़की के पास चाय की प्याली के साथ बिताई गई सुकून भरी शाम. ऐसे हर पल को सही संगीत और भी खास बना देता है और जब यादगार संगीत की बात हो, तो संजय लीला भंसाली से बेहतर शायद ही कोई हो. अपनी भव्य सिनेमाई दुनिया और भावनाओं से भरपूर संगीत के लिए मशहूर भंसाली ने दर्शकों को ऐसे गीत दिए हैं, जो प्यार, तड़प, जुनून और समर्पण की खूबसूरती को बखूबी बयां करते हैं. इस मानसून, इन सदाबहार धुनों को बनाइए अपनी बारिश भरी यादों का हिस्सा.

1. सिलसिला ये चाहत का - देवदास

देवदास का यह कालजयी गीत पारो के अटूट प्रेम और समर्पण की खूबसूरत कहानी कहता है. भंसाली के भव्य विज़ुअल्स, काव्यमय बोल, मनमोहक कोरियोग्राफी और मधुर धुन इस गीत को बारिश की रोमांटिक शामों के लिए एक परफेक्ट पसंद बनाते हैं.

2. बाहों के दरमियां — खामोशी: द म्यूजिकल

खामोशी: द म्यूज़िकल का यह सदाबहार रोमांटिक गीत सच्चे प्यार की सबसे खूबसूरत मिसाल है. इसकी सुकून देने वाली धुन और दिल को छू लेने वाले बोल प्यार और अपनापन का एहसास कराते हैं. शांत मानसूनी शामों, लंबी ड्राइव और यादों में खो जाने वाले पलों के लिए यह एक बेहतरीन गीत है.

3. झोंका हवा का — हम दिल दे चुके सनम

हल्की-फुल्की रोमांटिक भावनाओं से सजा हम दिल दे चुके सनम का यह गीत मानसून की ताजगी को बखूबी महसूस कराता है. प्यार में पड़ने की खुशी, ठंडी हवाएं, हल्की बारिश और बेफिक्र लम्हों का एहसास इसकी धुन में खूबसूरती से झलकता है.

4. लाल इश्क — गोलियों की रासलीला राम-लीला

अगर जुनूनी मोहब्बत को किसी एक गीत में महसूस करना हो, तो लाल इश्क से बेहतर शायद ही कोई गीत हो. गोलियों की रासलीला राम-लीला का यह भावपूर्ण गीत अपनी आत्मा को छू लेने वाली गायकी और काव्यमय बोलों के जरिए प्रेम की गहराई और तीव्रता को बयां करता है. बारिश की फुहारों के बीच इसकी मिठास और भी बढ़ जाती है.

5. आयत — बाजीराव मस्तानी

बाजीराव मस्तानी का आयत संजय लीला भंसाली की सबसे खूबसूरत रोमांटिक रचनाओं में से एक है. यह गीत निस्वार्थ प्रेम और शांत भावनाओं को बेहद सुकून भरी धुन और दिल को छू लेने वाले बोलों के साथ पेश करता है. मानसून की शांत सुबह और सुकून भरी शामों के लिए यह एक बेहतरीन चुनाव है.

6. बैरी पिया — देवदास

पुराने दौर की मोहब्बत की खूबसूरती को बैरी पिया जितनी शिद्दत से शायद ही कोई और गीत बयां कर पाया हो. देवदास और पारो की यादगार केमिस्ट्री, शास्त्रीय संगीत की मिठास और भावनात्मक गहराई इस गीत को सदाबहार बनाती है. बारिश के मौसम में इसका रोमांटिक एहसास और भी खास हो जाता है.

7. जब से तेरे नैना — सांवरिया

पहले प्यार की मासूमियत और दिल की तड़प को खूबसूरती से बयां करता सांवरिया का यह गीत हर बार सुनने पर नया एहसास देता है. इसकी सुकूनभरी धुन और सपनों जैसी सिनेमाई दुनिया बारिश, धुंध और खूबसूरत नज़ारों के साथ पूरी तरह घुल-मिल जाती है. यही वजह है कि यह हर मानसून प्लेलिस्ट का अहम हिस्सा होना चाहिए.

देवदास और खामोशी: द म्यूजिकल के सदाबहार रोमांस से लेकर हम दिल दे चुके सनम की ताजगी, बाजीराव मस्तानी की भव्यता, गोलियों की रासलीला राम-लीला के जुनून और सांवरिया की सपनों जैसी दुनिया तक संजय लीला भंसाली की फिल्मों का संगीत पीढ़ी दर पीढ़ी दर्शकों के दिलों में अपनी खास जगह बनाए हुए है. इस मानसून इन यादगार धुनों को अपनी प्लेलिस्ट में शामिल कीजिए और बारिश के हर पल को संजय लीला भंसाली की किसी कालजयी फिल्म के खूबसूरत दृश्य जैसा महसूस कीजिए.

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