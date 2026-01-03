ETV Bharat / entertainment

मोना सिंह ने 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' में अपने किरदार पर खुलकर की बात, जानें क्या कहा

मोना सिंह ने हैप्पी पटेल में विलेन का रोल निभाने के बारे में जाहिर की उत्सुकता, बताया क्यों है खास

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : January 3, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कौन बनेगा करोड़पति के हाल ही के एपिसोड में मोना सिंह और वीर दास ने शो में अपनी सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली अगली फिल्म हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का प्रमोशन करने के लिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. लेजेंडरी अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किए जाने वाले शो में मिथिला पालकर और शारीब हाशमी को भी देखा गया.

एपिसोड के कई यादगार पलों में मोना सिंह का अपने किरदार के बारे में बात करना खास था. फिल्मों और टीवी में मजबूत, जुड़ाव वाला और आमतौर पर सकारात्मक रोल करने के लिए जानी जाने वाली मोना ने बताया कि हैप्पी पटेल उनके स्क्रीन पर दिखने वाले किरदारों से अलग है. नए तरह का किरदार निभाने के बारे में बात करते हुए, उन्होंने बताया कि उन्हें डार्क और अलग तरह का रोल निभाने में कितनी उत्सुकता महसूस हो रही है.

मोना ने कहा, 'जिंदगी में कभी विलेन बनने का मौका ही नहीं मिला, ये पहली बार हुआ कि वीर ने मुझे ये मौका दिया और मुझे नहीं पता कि उन्होंने मुझमें क्या देखा, लेकिन 100 टैटू लगाकर मेरा लुक एकदम धमाकेदार है,” इसे सुनने के बाद दर्शक उनके उतने ही उत्साहित होते हुए हँसते नजर आए.

हाल ही में रिलीज़ हुए हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस के ट्रेलर ने मस्ती का लेवल और बढ़ा दिया है. अपनी हाई ह्यूमर क्वांटिटी के साथ, ट्रेलर में कई मजेदार और अनोखे पल दिखाए गए हैं, जो पूरी तरह से एंटरटेनमेंट से भरी फिल्म का वादा करते हैं. निर्देशक और अभिनेता दोनों के रूप में वीर दास ने एक ताजगी भरी, मजेदार कॉमेडी पेश की है, जो खूब हंसाने वाली है. एनर्जी, चार्म और यूथफुल वाइन से भरपूर यह ट्रेलर फिल्म की रिलीज का उत्साह और बढ़ा रहा है.

आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल का निर्देशन वीर दास ने किया है और यह 16 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली है.

