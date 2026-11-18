'हम तीन...', किसी भी वक्त मां बन सकती हैं सामंथा रुथ प्रभु, घर से आईं खास पूजा की तस्वीरों ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
सामंथा रुथ प्रभु ने अपनी लेटेस्ट तस्वीरों से फैंस को हिंट दिया है कि वह किसी भी वक्त मां बन सकती हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 18, 2026 at 11:44 AM IST
हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु बहुत जल्द अपने फैंस को गुडन्यूज देने वाली हैं. एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं और तीसरे यानी आखिरी ट्राइमेस्टर सामंथा रुथ प्रभु में चल रही हैं. सामंथा अपने फैंस को लगातार अपडेट दे रहीं हैं और अपने बार-बार अपने बेबी बंप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. सामंथा अपनी प्रेग्नेंसी के लास्ट स्टेज पर हैं और बहुत जल्द उनके घर किलकारी गूंजने वाली हैं. इससे पहले एक्ट्रेस ने पति राज निदिमोरु और फैमिली संग खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सामंथा बेहद खुश नजर आ रही हैं. यह उनके बेबी शावर की तस्वीरें हैं और एक्ट्रेस के घर में एक खास पूजा भी हुई है.
सामंथा की तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल
सामंथा रुथ प्रभु ने जो तस्वीरें शेयर की हैं, उसका कैप्शन फैंस को खुश कर देने वाला है. एक्ट्रेस ने इन खूबसूरत तस्वीरों के साथ तीन सफेद रंग के हार्ट इमोजी और US लिखा है'. पोस्ट से साफ जाहिर है कि सामंथा ने तीसरा हार्ट अपने बच्चे के लिए जोड़ा है. यानी यह फैमिली अब दो से तीन होने वाला है. तस्वीरों की बात करें तो इसमें सामंथा अपने पति राज के साथ बेहद खुश दिख रही हैं. तस्वीरों में सामंथा ने खूबसूरत लाल रंग का अनारकली सूट पहना हुआ है. पहली तस्वीर में सामंथा अपने पति को प्यार से देख रही हैं. दूसरी तस्वीर एक कार है, जिसमें कपल की यादगार सेल्फी है. चौथी तस्वीर में सामंथा की पूजा करते हुए तस्वीर है. बाकी तस्वीरो में वह फैमिली मेंबर के साथ नजर आ रही हैं.
फैंस लुटा रहे प्यार
अब सामंथा की इन तस्वीरों पर उनके फैंस ढेरों प्यार लुटा रहे हैं. इस पर एक फैन लिखा है, बहुत प्यार आशीर्वाद आने वाला है'. दूसरे फैन ने लिखा है, बहुत ही प्यारा पल'. तीसरा फैन लिखता है, बहुत खूबसूरत'. वहीं, कई फैंस ने सामंथा की इन तस्वीरों पर कई रेड हार्ट इमोजी शेयर किये हैं. एक और लिखता है, 'मैं अपनी इस भावना को कैसे बताऊं , आपको असल जिंदगी में मां बनते देखना आपके फैंस का लंबे समय से सपना था 'यशोदा', 'शाकुंतलम', 'थेरी', 'खुशी' जैसी फिल्मों में आपको बच्चे के साथ देखने से लेकर, अब असल जिंदगी में मां बनते देखने तक, आपके लिए बहुत खुश हूं सैम, आप हर अच्छी चीज की हकदार हैं.
बता दें, सामंथा ने 1 दिसंबर 2025 को फिल्म निर्माता राज निदिमोरु के साथ शादी की थी. यह एक्ट्रेस की दूसरी शादी थी. इससे पहले उनकी शादी एक्टर नागा चैतन्या से हुई थी, जो महज 4 साल ही चली.