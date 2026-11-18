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'हम तीन...', किसी भी वक्त मां बन सकती हैं सामंथा रुथ प्रभु, घर से आईं खास पूजा की तस्वीरों ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट

सामंथा रुथ प्रभु ( IMAGE/IANS )

हैदराबाद: सामंथा रुथ प्रभु बहुत जल्द अपने फैंस को गुडन्यूज देने वाली हैं. एक्ट्रेस प्रेग्नेंट हैं और तीसरे यानी आखिरी ट्राइमेस्टर सामंथा रुथ प्रभु में चल रही हैं. सामंथा अपने फैंस को लगातार अपडेट दे रहीं हैं और अपने बार-बार अपने बेबी बंप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं. सामंथा अपनी प्रेग्नेंसी के लास्ट स्टेज पर हैं और बहुत जल्द उनके घर किलकारी गूंजने वाली हैं. इससे पहले एक्ट्रेस ने पति राज निदिमोरु और फैमिली संग खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं. इन तस्वीरों में सामंथा बेहद खुश नजर आ रही हैं. यह उनके बेबी शावर की तस्वीरें हैं और एक्ट्रेस के घर में एक खास पूजा भी हुई है.

सामंथा की तस्वीरों ने जीता फैंस का दिल