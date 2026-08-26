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सामंथा रुथ प्रभु ने खास डिस्क्लेमर के साथ शेयर किया प्रेग्नेंसी वर्कआउट का BTS वीडियो, हाथों में डंबल देख फैंस हुए हैरान

सामंथा रुथ प्रभु ( IANS )

हैदराबाद: होने वाली मां सामंथा रूथ प्रभु ने एक बार फिर फैंस को अपने फिटनेस रूटीन की झलक दिखाई है. उन्होंने एक बिहाइंड-द-सीन्स वर्कआउट वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए उनके तरीके को दिखाया गया है. एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ओवरऑल वर्कआउट के कई वीडियो और फोटो शेयर किए हैं. साथ ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की है कि वे उनके वर्कआउट को अपनी प्रेग्नेंसी के लिए गाइड न समझें, और इस बात पर जोर दिया कि हर प्रेग्नेंसी, बॉडी और फिटनेस जर्नी अलग होती है. सामंथा ने बुधवार, 26 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी प्रेग्नेंसी के बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है. पोस्ट में, एक्ट्रेस को जिम में वेट्स के साथ डेडलिफ्ट करते हुए देखा जा सकता है, साथ ही यह मैसेज भी दिया गया है कि कब पुश करना है और कब शरीर की सुननी है. अपने कैप्शन में, सामंथा ने बताया कि उन्होंने सालों तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है और प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने डॉक्टर की मंजूरी से अपना रूटीन जारी रखा है. उन्होंने यह भी बताया कि उनके ट्रेनर प्रीनेटल ट्रेनिंग में सर्टिफाइड हैं और वीडियो में दिखाई देने वाली हर एक्सरसाइज को उनके शरीर, अनुभव और प्रेग्नेंसी के हिसाब से बदला गया है.