सामंथा रुथ प्रभु ने खास डिस्क्लेमर के साथ शेयर किया प्रेग्नेंसी वर्कआउट का BTS वीडियो, हाथों में डंबल देख फैंस हुए हैरान
सामंथा रूथ प्रभु प्रेग्नेंसी के दौरान अपने स्ट्रेंथ-ट्रेनिंग रूटीन की झलकियां शेयर करती रही हैं, लेकिन उनके लेटेस्ट पोस्ट से जरूरी डिस्क्लेमर भी आया है
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 26, 2026 at 3:51 PM IST
हैदराबाद: होने वाली मां सामंथा रूथ प्रभु ने एक बार फिर फैंस को अपने फिटनेस रूटीन की झलक दिखाई है. उन्होंने एक बिहाइंड-द-सीन्स वर्कआउट वीडियो शेयर किया है, जिसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए उनके तरीके को दिखाया गया है. एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान अपनी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ओवरऑल वर्कआउट के कई वीडियो और फोटो शेयर किए हैं. साथ ही उन्होंने अपने फॉलोअर्स से रिक्वेस्ट की है कि वे उनके वर्कआउट को अपनी प्रेग्नेंसी के लिए गाइड न समझें, और इस बात पर जोर दिया कि हर प्रेग्नेंसी, बॉडी और फिटनेस जर्नी अलग होती है.
सामंथा ने बुधवार, 26 अगस्त को अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर अपनी प्रेग्नेंसी के बिहाइंड-द-सीन्स वीडियो शेयर कर फैंस का दिल जीत लिया है. पोस्ट में, एक्ट्रेस को जिम में वेट्स के साथ डेडलिफ्ट करते हुए देखा जा सकता है, साथ ही यह मैसेज भी दिया गया है कि कब पुश करना है और कब शरीर की सुननी है.
अपने कैप्शन में, सामंथा ने बताया कि उन्होंने सालों तक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की है और प्रेग्नेंसी के दौरान भी अपने डॉक्टर की मंजूरी से अपना रूटीन जारी रखा है. उन्होंने यह भी बताया कि उनके ट्रेनर प्रीनेटल ट्रेनिंग में सर्टिफाइड हैं और वीडियो में दिखाई देने वाली हर एक्सरसाइज को उनके शरीर, अनुभव और प्रेग्नेंसी के हिसाब से बदला गया है.
एक्टर ने एक बात पर खास तौर पर साफ कहा कि उनके वर्कआउट वीडियो को बिना सोचे-समझे कॉपी नहीं करना चाहिए. उन्होंने लिखा, 'हर प्रेग्नेंसी अलग होती है, इसलिए प्लीज मेरे वर्कआउट को अपनी प्रेग्नेंसी के लिए गाइड की तरह इस्तेमाल न करें.' उन्होंने फॉलोअर्स को सलाह दी कि प्रेग्नेंसी के दौरान एक्सरसाइज करने से पहले अपने डॉक्टर से बात करें और किसी क्वालिफाइड प्रोफेशनल के साथ काम करें.
सामंथा ने फिटनेस फिलॉसफी भी शेयर की और क्लिप पर लिखा, 'ट्रेनिंग का मतलब ज्यादा जोर लगाना नहीं है, बल्कि बेहतर तरीके से सुनना है.' एक और क्लिप में, उन्हें एक बारबेल उठाते हुए देखा जा सकता है, स्क्रीन पर लिखा है, 'जब आप अपने मैक्स के 70 परसेंट पर रुकते हैं.'
सामंथा की लेटेस्ट पोस्ट में भले ही उन्हें वेट उठाते हुए दिखाया गया हो, लेकिन सबसे बड़ी बात उनका डिस्क्लेमर था. एक्ट्रेस का वीडियो देख फैंस भी हैरान रह गए हैं. कई फैंस ने उन्हें 'सुपरवुमन' कहा है.
सामंथा ने वीडियो के जरिए अपने फैंस को उनके अपने शरीर को समझने, प्रोफेशनल गाइडेंस लेने के लिए कहा है. साथ ही उन्होंने यह सभी को सलाह दी है कि जो उनके लिए काम करता है, वह शायद बाकी सबके लिए काम न करे.