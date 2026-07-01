ETV Bharat / entertainment

सामंथा रुथ प्रभु ने पहली बार शेयर की बेबी बंप की झलक, सिक्स पैक्स एब्स को लेकर जताया दुख

हैदराबाद: साउथ सिनेमा की सुपरहिट एक्ट्रेस सामंथा रुथ प्रभु मौजूदा साल के अंत में अपने फैंस को गुडन्यूज देने जा रही हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपनी प्रेग्नेंस का एलान किया था. सामंथा दूसरी शादी के बाद अब पहली बार मां बनने जा रही है. एक्ट्रेस की पहली शादी साउथ एक्टर नागा चैतन्य से हुई थी और जल्द ही तलाक भी हो गया. इसके बाद सामंथा ने फिल्ममेकर राज निदिमोरु से शादी रचाई और अब वह मां बनने का सुख हासिल करने जा रही हैं. पहली बार मां बनने के चलते सामंथा बहुत एक्साइटेड हैं और इस खुशी में उन्होंने अपने बेबी बंप की पहली तस्वीर जारी की है.

सामंथा रुथ प्रभु बेबी बंप

सामंथा ने बीती रात अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर अपने बेबी बंप की पहली ऑफिशियल तस्वीर शेयर की है और एक दुख भी जताया है. एक्ट्रेस ने अपने बेबी बंप की तस्वीर शेयर कर लिखा है, 'मेरे सिक्स-पैक एब्स, मैं तुमसे बाद में मिलूंगी. सामंथा के इस कैप्शन ने उनके फैंस का ध्यान तुरंत खींचा और देखते ही देखते सामंथा के पहले ऑफिशियल बेबी बंप की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. कई फैंस ने तो एक्ट्रेस को इस गुडन्यूज के लिए फिर से बधाई दी है. इस तस्वीर में सामंथा को काले रंग के चुस्त कपड़ों में देखा जा रहा है और उन्होंने अपने पेट के निचले हिस्स पर एक कुशंस रखा हुआ है और उनका बेबी बंप साफ देखा जा सकता है. इस तस्वीर पर सामंथा को एक बार फिर बधाईयों के तांता लग चुका है.