मोहनलाल ने वन विभाग को दी 10 हाथी के दांत और 13 आइवरी स्कल्पचर्स की जानकारी
मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने वन विभाग को 10 हाथी दांत और 13 हाथीदांत की मूर्तियों की जानकारी दी है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : July 14, 2026 at 7:54 PM IST
कोझिकोड: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने वन विभाग को सूचित किया है कि उनके पास पहले से दर्ज चार के अलावा छह और हाथी के दांत (टस्क) हैं. इस तरह उनके पास मौजूद हाथी के दांतों की कुल संख्या 10 हो गई है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कुल 46 किलोग्राम वजन की हाथी के दांत से बनी 13 मूर्तियां हैं.
मोहनलाल ने यह जानकारी मलयट्टूर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को दिए गए आवेदन में दी है. मलयत्तूर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पी. कार्तिक ने ईटीवी भारत को बताया कि मोहनलाल ने भगवान कृष्ण, भगवान राम, तिरुपति बालाजी और दशावतारम की हाथीदांत से बनी मूर्तियां अपने पास होने की जानकारी दी. केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग ने लोगों को वन्यजीव ट्रॉफियों की स्वैच्छिक घोषणा करने का एक और अवसर दिया था. इसी प्रक्रिया के तहत मोहनलाल ने अपने पास मौजूद वन्यजीव ट्रॉफियों का अपडेट डिटेल जमा कराया.
हालांकि इन्वेंट्री आधिकारिक तौर पर जमा कर दी गई है, लेकिन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने साफ किया है कि आगे की जांच मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित होगी कि ये कलाकृतियां मोहनलाल के पास कैसे आईं. अधिकारियों का अनुमान है कि एक्टर को ये चीजें तोहफे में मिली हो सकती हैं. अगर यह बात सच साबित होती है, तो हाथी के दांत की चीजें तोहफे में देने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी.
वन विभाग ने लोगों के लिए अपने वाइल्डलाइफ ट्रॉफी (जैसे जानवरों के सींग, खाल आदि) की जानकारी देने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल, 2026 तय की थी. सरकार को इस तय समय के अंदर 469 आवेदन मिले. हालांकि, समय सीमा खत्म होने के बाद 72 और आवेदन आए, लेकिन आधिकारिक सूचना में साफ कहा गया था कि देर से आए इन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. इस तरह विभाग को कुल 541 आवेदन मिले. सबसे ज्यादा आवेदन मलयत्तूर डिवीजन से आए. इन आवेदनों के आधार पर, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर घोषित की गई ट्रॉफी की सीधे जांच करेंगे. फिज़िकल वेरिफिकेशन (मौके पर जाकर जांच) के बाद, वे मालिकाना हक देने के बारे में चीफ वाइल्डलाइफ़ वॉर्डन को अपनी सिफारिशें सौंपेंगे.
1972 के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के लागू होने के बाद, राज्य सरकार ने पहले दो बार और केंद्र सरकार ने एक बार ऐसी प्रतिबंधित वस्तुओं की घोषणा करने का मौका दिया था. उन पिछली माफी योजनाओं की आखिरी तारीख 18 अक्टूबर, 2003 को खत्म हो गई थी.
'वाइल्डलाइफ ट्रॉफी' का मतलब है जंगली जानवरों के शरीर के वे हिस्से, चाहे उनका शिकार किया गया हो या नहीं, जिन्हें प्राकृतिक या कृत्रिम तरीकों से सुरक्षित रखा जाता है. यह शब्द मनोरंजन और प्रतिष्ठा के लिए जानवरों के शिकार करने की पुरानी परंपरा से आया है, जिसमें उनके सिर या खाल को घर की सजावट के तौर पर प्रदर्शित किया जाता था. बाघ और तेंदुए की खाल, हाथी के दांत, गैंडे के सींग, जानवरों के दांत, पंजे, हड्डियां, पक्षियों के पंख और अंडे अपने पास रखना एक गंभीर कानूनी अपराध माना जाता है.
वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत हाथी के दांत, बाघ और तेंदुए की खाल, गैंडे का सींग, जानवरों के दांत, पंजे, हड्डियां, पक्षियों के पंख और अंडे जैसी संरक्षित वन्यजीव वस्तुओं को बिना वैध स्वामित्व प्रमाणपत्र के रखना दंडनीय अपराध है. इन वस्तुओं की खरीद-बिक्री और व्यावसायिक प्रदर्शन पूरी तरह प्रतिबंधित है. नियमों का उल्लंघन करने पर तीन से सात वर्ष तक की सजा और 25 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.