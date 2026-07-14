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मोहनलाल ने वन विभाग को दी 10 हाथी के दांत और 13 आइवरी स्कल्पचर्स की जानकारी

कोझिकोड: मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल ने वन विभाग को सूचित किया है कि उनके पास पहले से दर्ज चार के अलावा छह और हाथी के दांत (टस्क) हैं. इस तरह उनके पास मौजूद हाथी के दांतों की कुल संख्या 10 हो गई है. इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि उनके पास कुल 46 किलोग्राम वजन की हाथी के दांत से बनी 13 मूर्तियां हैं.

मोहनलाल ने यह जानकारी मलयट्टूर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर को दिए गए आवेदन में दी है. मलयत्तूर डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर पी. कार्तिक ने ईटीवी भारत को बताया कि मोहनलाल ने भगवान कृष्ण, भगवान राम, तिरुपति बालाजी और दशावतारम की हाथीदांत से बनी मूर्तियां अपने पास होने की जानकारी दी. केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद वन विभाग ने लोगों को वन्यजीव ट्रॉफियों की स्वैच्छिक घोषणा करने का एक और अवसर दिया था. इसी प्रक्रिया के तहत मोहनलाल ने अपने पास मौजूद वन्यजीव ट्रॉफियों का अपडेट डिटेल जमा कराया.

हालांकि इन्वेंट्री आधिकारिक तौर पर जमा कर दी गई है, लेकिन डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर ने साफ किया है कि आगे की जांच मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित होगी कि ये कलाकृतियां मोहनलाल के पास कैसे आईं. अधिकारियों का अनुमान है कि एक्टर को ये चीजें तोहफे में मिली हो सकती हैं. अगर यह बात सच साबित होती है, तो हाथी के दांत की चीजें तोहफे में देने वाले लोगों की पहचान की जाएगी और उनसे पूछताछ की जाएगी.

वन विभाग ने लोगों के लिए अपने वाइल्डलाइफ ट्रॉफी (जैसे जानवरों के सींग, खाल आदि) की जानकारी देने की आखिरी तारीख 18 अप्रैल, 2026 तय की थी. सरकार को इस तय समय के अंदर 469 आवेदन मिले. हालांकि, समय सीमा खत्म होने के बाद 72 और आवेदन आए, लेकिन आधिकारिक सूचना में साफ कहा गया था कि देर से आए इन आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा. इस तरह विभाग को कुल 541 आवेदन मिले. सबसे ज्यादा आवेदन मलयत्तूर डिवीजन से आए. इन आवेदनों के आधार पर, डिवीजनल फॉरेस्ट ऑफिसर घोषित की गई ट्रॉफी की सीधे जांच करेंगे. फिज़िकल वेरिफिकेशन (मौके पर जाकर जांच) के बाद, वे मालिकाना हक देने के बारे में चीफ वाइल्डलाइफ़ वॉर्डन को अपनी सिफारिशें सौंपेंगे.