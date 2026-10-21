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'जेलर 2' में मोहनलाल के क्लाइमैक्स सीन पर बवाल क्यों? बॉडी डबल ने बताई पूरी हकीकत, बोला- मेरे बस...'

मोहनलाल ( Poster )

हैदराबाद: रजनीकांत स्टारर एक्शन कॉमेडी जेलर 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने महज छह दिनों में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, इस वीकेंड भी फिल्म धमाल करती नजर आ रही है. लेकिन धमाल के साथ-साथ फिल्म को लेकर बवाल भी मचा हुआ है. फिल्म में कई स्टार्स के कैमियो हैं, जिसमें से एक साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का नाम भी शामिल है. फिल्म में ऋतिक रोशन का भी दमदार कैमियो है. रजनीकांत के साथ-साथ फिल्म के कैमियो स्टार्स की परफॉर्मेंस पर भी तालियां बज रही हैं. मगर दूसरी तरफ मोहनलाल का कैमियो विवादों में आ गया है. फिल्म में मोहनलाल के बॉडी डबल को लेकर कुछ विवाद चल रहा है. अब इस मुद्दे पर खुद मोहनलाल के बॉडी डबल ने चुप्पी तोड़ी है.

क्या है विवाद?

जेलर 2 में मोहनलाल के बॉडी डबल जॉबी कोडाकारा हैं, जिन पर कुछ सीन फिल्माए गए हैं. जॉबी ने जेलर 2 की रिलीज के दिन मोहनलाल के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों को देखने के बाद अटकलें लगीं कि मोहनलाल के सीन उनके बॉडी डबल ने किए हैं. यहां तक कि इन सीन में क्लाइमैक्स को भी शामिल किया जा रहा है. इसे लेकर ही सारा विवाद बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि फिल्म में मोहनलाल नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल दिखाया गया है.