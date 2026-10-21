'जेलर 2' में मोहनलाल के क्लाइमैक्स सीन पर बवाल क्यों? बॉडी डबल ने बताई पूरी हकीकत, बोला- मेरे बस...'
मोहनलाल के बॉडी डबल ने बताया है कि उसके सीन क्या है और कहां-कहां इस्तेमाल किए गए हैं.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 21, 2026 at 5:08 PM IST
हैदराबाद: रजनीकांत स्टारर एक्शन कॉमेडी जेलर 2 इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर छाई हुई है. फिल्म ने महज छह दिनों में वर्ल्डवाइड 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, इस वीकेंड भी फिल्म धमाल करती नजर आ रही है. लेकिन धमाल के साथ-साथ फिल्म को लेकर बवाल भी मचा हुआ है. फिल्म में कई स्टार्स के कैमियो हैं, जिसमें से एक साउथ सुपरस्टार मोहनलाल का नाम भी शामिल है. फिल्म में ऋतिक रोशन का भी दमदार कैमियो है. रजनीकांत के साथ-साथ फिल्म के कैमियो स्टार्स की परफॉर्मेंस पर भी तालियां बज रही हैं. मगर दूसरी तरफ मोहनलाल का कैमियो विवादों में आ गया है. फिल्म में मोहनलाल के बॉडी डबल को लेकर कुछ विवाद चल रहा है. अब इस मुद्दे पर खुद मोहनलाल के बॉडी डबल ने चुप्पी तोड़ी है.
क्या है विवाद?
जेलर 2 में मोहनलाल के बॉडी डबल जॉबी कोडाकारा हैं, जिन पर कुछ सीन फिल्माए गए हैं. जॉबी ने जेलर 2 की रिलीज के दिन मोहनलाल के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की थीं. इन तस्वीरों को देखने के बाद अटकलें लगीं कि मोहनलाल के सीन उनके बॉडी डबल ने किए हैं. यहां तक कि इन सीन में क्लाइमैक्स को भी शामिल किया जा रहा है. इसे लेकर ही सारा विवाद बताया जा रहा है. कहा जा रहा है कि फिल्म में मोहनलाल नहीं बल्कि उनका बॉडी डबल दिखाया गया है.
जॉबी ने बताई पूरी हकीकत
अब जॉबी ने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू दिया है. इस इंटरव्यू में उन्होंने इस हंगामे पर चुप्पी तोड़ी है. जॉबी के अनुसार, जेलर 2 में उनका रोल बहुत लिमिटेड था. उन्होंने बस कुछ ही शॉट्स दिए हैं. जॉबी ने कहा, 'मेरे बस दो शॉट्स ही लिए गये हैं और उन सीन में मेरे हाथ और पैर ही दिख रहे हैं. ये सीन क्लाइमैक्स के सीन से मिलते हैं. एक सीन में गाड़ी चलाते वक्त गियर बदल रहा हूं और दूसरा एक्सीलेटर के पास मेरा सीन है. मैं क्या हर कोई जानता है कि मोहनलाल एक सुपरस्टार हैं और अगर यह सीन लिए गये हैं तो शेड्यूल ना मिलने की वजह से लिए गये हैं'.
बता दें, मोहनलाल का फिल्म में मैथ्यू नाम का रोल है, जोकि एक स्टाइलिश तस्कर और मुथुवेल पांडियन (रजनीकांत) के दोस्त के रोल में दिखते हैं. मोहनलाल के सीन फिल्म के क्लाइमैक्स देखने को मिलते हैं. अगर आप जानना चाहते हैं कि रजनीकांत की जेलर 2 ने 6 दिनों में डोमेस्टिक और वर्ल्डवाइड कितना कलेक्शन कर लिया है, तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक कर जानें.