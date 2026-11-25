ETV Bharat / entertainment

Miss Universe 2026: प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब, जानें कौन हैं ये सुंदरी

प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने जीता खिताब ( POSTER )

हैदराबाद: 75वें मिस यूनिवर्स 2026 में प्यूर्टो रिको की जेनिफनर बैरेटो ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है. प्यूर्टो रिको से अब तक 5 सुंदरियों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है. प्यूर्टो रिको से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जेनिफर बैटरी छठी सुंदरी हैं. इससे पहले भारत का सफर टॉप 12 में खत्म हो चुका था.

भारत की काजिया लिज मेजो का मिस यूनिवर्स 2026 का सफर खत्म हो गया है. 19 साल की काजिया ने टॉप 30 कंटेस्टेंट में जगह बनाई, लेकिन ग्रैंड फिनाले में टॉप 12 में जगह बनाने से चूक गईं, जो अभी सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में जोस मिगुएल एग्रेलॉट कोलिजियम में चल रहा है. स्विमसूट राउंड के बाद, कंटेस्टेंट्स की संख्या 12 रह गई, जो इवनिंग गाउन कॉम्पिटिशन में आगे बढ़े. टॉप 12 कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं. चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूज़ीलैंड, क्यूबा, ​​प्यूर्टो रिको, फिलीपींस, कोलंबिया, निकारागुआ, वेनेजुएला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो और फ्रांस. अब टॉप 5 के नाम का भी एलान हो गया है.