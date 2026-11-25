Miss Universe 2026: प्यूर्टो रिको की जेनिफर बैरेटो ने जीता मिस यूनिवर्स का खिताब, जानें कौन हैं ये सुंदरी
प्यूर्टो रिको से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जेनिफर बैटरी छठी सुंदरी हैं. भारत का सफर टॉप 12 में खत्म हो चुका था.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 25, 2026 at 10:22 AM IST
हैदराबाद: 75वें मिस यूनिवर्स 2026 में प्यूर्टो रिको की जेनिफनर बैरेटो ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया है. प्यूर्टो रिको से अब तक 5 सुंदरियों ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है. प्यूर्टो रिको से मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली जेनिफर बैटरी छठी सुंदरी हैं. इससे पहले भारत का सफर टॉप 12 में खत्म हो चुका था.
भारत की काजिया लिज मेजो का मिस यूनिवर्स 2026 का सफर खत्म हो गया है. 19 साल की काजिया ने टॉप 30 कंटेस्टेंट में जगह बनाई, लेकिन ग्रैंड फिनाले में टॉप 12 में जगह बनाने से चूक गईं, जो अभी सैन जुआन, प्यूर्टो रिको में जोस मिगुएल एग्रेलॉट कोलिजियम में चल रहा है. स्विमसूट राउंड के बाद, कंटेस्टेंट्स की संख्या 12 रह गई, जो इवनिंग गाउन कॉम्पिटिशन में आगे बढ़े. टॉप 12 कंटेस्टेंट्स में शामिल हैं. चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, यूनाइटेड स्टेट्स, न्यूज़ीलैंड, क्यूबा, प्यूर्टो रिको, फिलीपींस, कोलंबिया, निकारागुआ, वेनेजुएला, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ द कांगो और फ्रांस. अब टॉप 5 के नाम का भी एलान हो गया है.
हालांकि मिस यूनिवर्स 2026 में उनका सफर खत्म हो गया है, लेकिन पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान मेजो ने अपने कपड़ों और अपनी भारतीय जड़ों को सेलिब्रेट करके काफी इंप्रेशन बनाया.
काजिया लिज मेजो की मिस यूनिवर्स यात्रा
पूरे कॉम्पिटिशन के दौरान, मेजो फैशन के जरिए अपने साथ घर की थोड़ी सी यादें लेकर गईं. अपने पर्सनल इंटरव्यू राउंड के लिए, उन्होंने केरल की पारंपरिक कसावु साड़ियों से प्रेरित एक ड्रेस पहनी थी. उनके नेशनल कॉस्ट्यूम ने भी केरल की सांस्कृतिक विरासत और भारत की समृद्ध टेक्सटाइल परंपराओं का जश्न मनाया.
केरल के अलपुझा जिले के मावेलिक्कारा की रहने वाली मेजो अबू धाबी में पली-बढ़ीं. मॉडल और लॉ की स्टूडेंट, पेजेंट्री की दुनिया के अलावा, मेजो को परफॉर्मिंग आर्ट्स में भी गहरी दिलचस्पी है. उन्होंने क्लासिकल डांस की 12 साल की ट्रेनिंग ली है, उन्हें गाना पसंद है और वह वायलिन और ड्रम दोनों बजा सकती हैं. उन्होंने सिनेमा में भी हाथ आजमाया है, मलयालम फिल्म शायलॉक से एक्टिंग में डेब्यू किया.
पेजेंट्री में उनका सफर मिस यूनिवर्स 2026 से बहुत पहले शुरू हो गया था. उन्होंने 2024 में मिस टीन डीवा जीता और मिस टीन इंटरनेशनल 2025 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया, जहां वह फर्स्ट रनर-अप रहीं.
इस साल की शुरुआत में, मेजो सबसे कम उम्र की मिस यूनिवर्स केरल टाइटल होल्डर बनीं. अगस्त में, उन्होंने जयपुर में नेशनल पेजेंट में 52 दूसरे कंटेस्टेंट को हराकर मिस यूनिवर्स इंडिया का ताज जीतने वाली केरल की पहली महिला बनकर इतिहास रच दिया.
इस साल का एडिशन खास था क्योंकि इसमें ब्यूटी पेजेंट की 75वीं एनिवर्सरी मनाई गई. इस माइलस्टोन को सेलिब्रेट करने के लिए, मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन ने 3,150 डायमंड वाला एक स्पेशल क्राउन दिखाया.
भारत की मिस यूनिवर्स विजेताएं
सुष्मिता सेन (1994): मिस यूनिवर्स का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय
लारा दत्ता (2000): दूसरी भारतीय जिन्होंने यह वैश्विक ताज अपने नाम किया
हरनाज संधू (2021): 21 साल बाद भारत को तीसरी बार मिस यूनिवर्स का खिताब दिलाया.
मिस यूनिवर्स 2026: टॉप 5 कंटेस्टेंट्स