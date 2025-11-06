मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां
सैशिंग सेरेमनी हंगामा क्या है? सेरेमनी में ऐसा क्या हुआ, जिसकी वजह से मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स वॉक आउट किया. आइए जानें पूरा मामला...
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : November 6, 2025 at 6:40 PM IST
हैदराबाद: मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस साल की मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. थाईलैंड में होने वाले मुख्य समारोह में बस कुछ ही हफ्ते बाकी हैं, और इसी बीच कई सुंदरियों ने मेजबानों के खिलाफ हल्ला बोल दिया है.
बता दें, मिस ग्रैंड इंटरनेशनल (एमजीआई) के सीईओ और मिस यूनिवर्स थाईलैंड होस्ट कमेटी के अध्यक्ष नवात इत्सराग्रिसिल पर दुर्व्यवहार और अनुचित टिप्पणी के आरोप लगे हैं. यह मामला तब सामने आया, जब सोशल मीडिया पर सैशिंग सेरेमनी का एक वीडियो तेजी से वायरल होने लगा.
इस हफ्ते की शुरुआत में, कई प्रतियोगियों के एक भंग हुए सैशिंग सेरेमनी के बाद कमरे से बाहर निकलने का वीडियो सामने आया है. कमरे में, कार्यक्रम के होस्ट और थाईलैंड मिस यूनिवर्स के नेशनल डायरेक्टर नवात इत्साराग्रिसिल ने प्रतियोगियों को अपनी जिम्मेदारियां ठीक से न निभाने के लिए कहा. इस दौरान उन्होंने मिस मैक्सिको फातिमा बॉश को अपनी सीट से खड़े होने के लिए कहने और उन्हें बुरा-भला कहने के लिए फटकार लगाई.
इतना ही नहीं, उन्होंने मेजबानों से नहीं, बल्कि मिस मैक्सिको की नेशनल डायरेक्टर से निर्देश लेने के लिए उन्हें 'डम्ब' तक कह दिया. जब उन्होंने अपना बचाव करने की कोशिश की, तो उन्होंने उन्हें चुप करा दिया. नवात के इस बात पर मिस मैक्सिको ने सफाई देने के लिए अपनी आवाज उठाई, लेकिन नवात ने उन्हें चुप कराते हुए कहा, 'मैंने तुम्हें बात करने का मौका नहीं दिया.'
कार्यक्रम के वायरल वीडियो में फातिमा बॉश उनसे नाराज होती दिखाई दे रही हैं. उन्होंने कहा, 'हम आपका सम्मान करते हैं, जैसे आपको हमारा सम्मान करना चाहिए. मैं यहां अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रही हूं, और यह मेरी गलती नहीं है कि आपको मेरे संगठन से समस्या है.'
इस पर नवात का कहते हैं, 'पहले आपको मेरी बात सुननी चाहिए. मैंने आपको बोलने का मौका नहीं दिया.' इसके बाद नवात ने फातिमा बॉश को कमरे से बाहर जाने को कह दिया. इक्वाडोर, बांग्लादेश और मौजूदा मिस यूनिवर्स थीलविग सहित कई प्रतिनिधियों ने एकजुटता दिखाते हुए सेरेमनी स्थल से बाहर निकल गई.
कमरे से बाहर आकर फातिमा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि थाईलैंड और उसके लोग उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वह नवात से अपमान सहते हुए चुपचाप नहीं बैठेंगी. उन्होंने कहा, 'हम सभी वुमेम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन हमारी ही आवाज दबाई जाए तो यह प्लेटफॉर्म अपने लक्ष्य से भटक जाएगा.'
जैसे ही ब्यूटी क्वीन्स के बाहर निकलने के वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा. कई लोगों ने नवात को तुरंत उनके पद से हटाने की मांग की.