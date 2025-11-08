मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा पहुंचीं थाइलैंड, परिजन बोले- बचपन से था मॉडलिंग का जुनून
थाईलैंड में जारी मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की प्रतिभागी मनिका विश्वकर्मा के घर ईटीवी भारत पहुंचा.
Published : November 8, 2025 at 5:21 PM IST
श्रीगंगानगर : राजस्थान की बेटी मनिका विश्वकर्मा ने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर पूरे देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है. 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत की ओर से चयनित मनिका फिलहाल थाईलैंड में चल रही इस अंतरराष्ट्रीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही हैं, जिसका फाइनल रिजल्ट 21 नवंबर को घोषित होगा. मनिका की इस सफलता ने न केवल उनके परिवार, बल्कि पूरे गंगानगर जिले को गौरवान्वित किया है. ईटीवी भारत की टीम मनिका के घर पहुंची और उनके माता-पिता से विशेष बातचीत की. बातचीत के दौरान माता-पिता ने मनिका के बचपन से लेकर आज तक के संघर्ष और सफलता की कहानी साझा की.
संघर्ष और समर्पण की मिसाल बने माता-पिता : मनिका के पिता कमलकांत विश्वकर्मा शिक्षा विभाग में सहायक लेखा अधिकारी (AAO) पद से सेवानिवृत्त हैं. उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को सात साल पहले छोड़ते हुए वर्ष 2021 में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) ली, ताकि वे अपनी बेटी के सपनों को पूरा करने में साथ दे सकें. वहीं उनकी मां शकुंतला देवी पंजाब के पन्नीवाला गांव के सरकारी स्कूल में हिंदी अध्यापिका हैं. उन्होंने भी अपने करियर के साथ बेटी की हर गतिविधि में कदम से कदम मिलाकर सहयोग किया.
शकुंतला देवी बताती हैं कि मनिका बचपन से ही बेहद होनहार रही हैं. उन्होंने सवा दो साल की उम्र में उसे स्कूल में दाखिल करा दिया था. छह साल की उम्र में मनिका ने एक ऐसी पेंटिंग बनाई थी जिसमें उसने गाउन पहने एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट में भाग लेती लड़की का चित्र बनाया था, इसके बाद उन्हें ऐसा लगा, मानो वह अपने भविष्य का सपना खुद रंग रही हो.
बचपन से हरफनमौला और रचनात्मक : मां शकुंतला देवी ने बताया कि मनिका बचपन से ही हर तरह की रचनात्मक गतिविधियों में सक्रिय रहीं. उन्होंने मुंबई के जे.जे. कॉलेज में आयोजित राष्ट्रीय पेंटिंग प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता था. उन्हें सिंगिंग, डांसिंग और पेंटिंग का गहरा शौक है. बचपन में वे घंटों अपने स्टडी रूम में बैठकर पेंटिंग करतीं और अपने खिलौनों के कलेक्शन के साथ समय बितातीं. उनकी मां बताती हैं कि मनिका को डॉल्स का विशेष शौक रहा है. आज भी उनके पास 15 से अधिक बार्बी और अन्य तरह की डॉल्स का बड़ा कलेक्शन है. अब उनकी मां मनिका की उपलब्धियों और उनके डॉल कलेक्शन को लेकर एक विशेष डिस्प्ले की योजना बना रही हैं.
धार्मिक और संस्कारित स्वभाव की मिसाल : मां शकुंतला देवी ने बताया कि मनिका विश्वकर्मा न केवल आधुनिक सोच की युवती हैं बल्कि भारतीय परंपराओं में गहराई से जुड़ी हैं. मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतने के बाद जब वे अपने गांव लौटीं, तो उन्होंने सरदारशहर जाकर इच्छापूर्ण बालाजी के दर्शन किए और अपना क्राउन और बैज उनके चरणों में अर्पित किया. यह उनका अपने संस्कारों और आस्था के प्रति गहरा सम्मान दर्शाता है.
पिता बोले – बच्चों की प्रतिभा पहचानना जरूरी : मनिका के पिता कमलकांत कहते हैं कि उनकी बेटी को बचपन से मॉडलिंग का जुनून था.वह हमेशा अच्छे कपड़े पहनती और कैमरे के सामने आत्मविश्वास से खड़ी होती थी. वे कहते हैं कि मिस राजस्थान और फिर मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीतना उसके लंबे संघर्ष का परिणाम है. उन्होंने कहा कि हर माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वे अपने बच्चों की रुचि और प्रतिभा को समझें और उन्हें प्रोत्साहन दें. अगर माता-पिता बचपन से बच्चों की स्किल पहचानकर उन्हें सही दिशा में बढ़ाएं, तो वे निश्चित रूप से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं.
अभी आगे बहुत कुछ करना है - मनिका : जयपुर में आयोजित मिस इंडिया यूनिवर्स प्रतियोगिता में खिताब जीतने के बाद श्रीगंगानगर में आयोजित स्वागत समारोह के दौरान मनिका विश्वकर्मा ने शहर से मिले सहयोग पर आभार जताया था, उन्होंने बताया था कि जो कुछ वह आज हैं, गंगानगर की बदौलत हैं और भी यहां आकर काफी खुश होती हैं. उन्होंने बताया था कि हालांकि आने वाले कल के लिए उनकी कई प्लानिंग है, लेकिन वह बॉलीवुड में एक्टिंग के रूप में अपना करियर चुनना चाहती हैं.
भारत के लिए गौरव का क्षण : मनिका वर्तमान में थाईलैंड में आयोजित 74वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं. उनकी सफलता ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान की मिट्टी में न केवल मेहनत और लगन की खुशबू है, बल्कि वह भारत की सौंदर्य, संस्कृति और आत्मविश्वास की पहचान भी बन सकती है. अब पूरे देश की निगाहें 21 नवंबर पर टिकी हैं, जब मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का परिणाम घोषित होगा, और उम्मीद है कि मनिका विश्वकर्मा अपनी मुस्कान और आत्मविश्वास से भारत को एक बार फिर विश्व मंच पर चमकाएंगी.