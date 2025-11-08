ETV Bharat / entertainment

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के लिए राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा पहुंचीं थाइलैंड, परिजन बोले- बचपन से था मॉडलिंग का जुनून

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही मनिका विश्वकर्मा. ( Courtesy Manika Vishwakarma )