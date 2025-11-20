ETV Bharat / entertainment

मिस यूनिवर्स 2025: भारत की नजर मनिका विश्वकर्मा पर, जानें कब-कहां होगा ग्रैंड फिनाले?, यहां देख सकेंगे LIVE

मिस यूनिवर्स 2025 का फाइनल डेट करीब है. आइए जानें मिस यूनिवर्स का कब, कहां और कैसे लाइव देख सकते हैं.

Miss Universe 2025
मिस यूनिवर्स 2025 (IANS)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : November 20, 2025 at 8:25 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: थाईलैंड में मिस यूनिवर्स 2025 के फिनाले के लिए स्टेज तैयार है. दुनिया भर से 100 से ज्यादा कंटेस्टेंट इस प्रतिष्ठित ताज के लिए मुकाबला कर रही हैं. इसी के साथ ही सभी की निगाहें भारत की मनिका विश्वकर्मा पर टिकी हुई हैं.

वर्तमान की मिस यूनिवर्स, डेनमार्क की विक्टोरिया केर थीलविग को पिछले साल 16 नवंबर, 2024 को ताज पहनाया गया था, और वह यह खिताब जीतने वाली देश की पहली महिला हैं. वह अपनी अगली मिस यूनिवर्स को ताज पहनाएंगी.

मिस यूनिवर्स 2025 की थीम
मिस यूनिवर्स 2025 की थीम 'प्यार की ताकत' है, सबको साथ लेकर चलने और एकता पर जोर देती है, साथ ही दुनिया को एक साथ लाने में प्यार की बदलने वाली ताकत का जश्न मनाती है.

74वां मिस यूनिवर्स का वेन्यू
74वां मिस यूनिवर्स पेजेंट ग्रैंड फिनाले का वेन्यू इम्पैक्ट चैलेंजर हॉल है, जो मुआंग थोंग थानी, पाक क्रेट में इम्पैक्ट एरिना, एग्जीबिशन और कन्वेंशन सेंटर कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है. यह बड़ा इनडोर वेन्यू रेगुलर तौर पर बड़े कॉन्सर्ट, एक्सपो और ग्लोबल इवेंट्स होस्ट करता है, जिससे यह लाइव इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट के लिए सही है.

मिस यूनिवर्स 2025 की डेट और टाइम शेड्यूल

74वां मिस यूनिवर्स पेजेंट ऑफिशियली 21 नवंबर, 2025 को होगा. मिस यूनिवर्स ऑर्गनाइजेशन ने थाईलैंड में लोकल टाइम के हिसाब से सुबह 8:00 बजे मेन ब्रॉडकास्ट शुरू करने का शेड्यूल बनाया है. डेढ़ घंटे के टाइम के फर्क की वजह से, यह इंडिया में ब्रेकफॉस्ट टाइम पर टेलीकास्ट होगा. भारत में दर्शक इस इवेंट को सुबह करीब 6:30 AM (IST) पर लाइव देख सकते हैं.

भारत में, मिस यूनिवर्स 2025 को लाइव देखने का सबसे आसान तरीका उनके प्राइमरी ग्लोबल स्ट्रीमिंग चैनलों पर ऑफिशियल मिस यूनिवर्स ब्रॉडकास्ट के जरिए होगा, जिसमें उनके ऑफिशियल वीडियो प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं. इस इवेंट पर भारतीय न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंटरनेशनल लाइव स्ट्रीम भारत में दर्शकों के लिए बिना किसी खास रीजनल सब्सक्रिप्शन के उपलब्ध होगी.

मनिका विश्वकर्मा भारत को करेंगी रिप्रेजेंट
राजस्थान की रहने वाली मनिका विश्वकर्मा इस साल मिस यूनिवर्स स्टेज पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी. उन्होंने जयपुर में नेशनल फिनाले में अपना क्राउन जीता और तब से थाईलैंड में प्री-पेजेंट एक्टिविटीज में हिस्सा ले रही हैं, जिसमें नेशनल कॉस्ट्यूम प्रेजेंटेशन भी शामिल है.

