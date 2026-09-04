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मिर्जापुर: द मूवी X रिव्यू: 'कालीन भैया' की फिल्म को मिला विनर का टैग, क्लाइमैक्स देख दर्शक शॉक्ड

मिर्जापुर: द मूवी के क्लाइमेक्स ने दर्शकों को चौंकाया है और इसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है.

Mirzapur The Movie X Review
मिर्जापुर: द मूवी X रिव्यू (Film Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 4, 2026 at 11:11 AM IST

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हैदराबाद: मिर्जापुर की तीन सीरीज सफल रही और अब बड़े पर्दे पर पहुंची मिर्जापुर: द मूवी भी हिट होती दिख रही है. आज 4 सितंबर को मिर्जापुर: द मूवी सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म दर्शकों को कैसी लग रही है इसकी जानकारी वह सोशल मीडिया पर आकर दे रहे हैं. कालीन भैया, मुन्ना भैया और गुड्डू पंडित का रोल फिल्म में क्या भौकाल मचा रहा है चलिए जानते हैं.

फिल्म की रिलीज के साथ ही X पर मिली शुरुआती प्रतिक्रियाओं से पता चलता है कि फ्रैंचाइजी ने अपने काम को बरकरार रखते हुए दर्शकों को एक शानदार थिएटर अनुभव दिया है. शुरुआती प्रतिक्रिया काफी सकारात्मक रही है, जिसमें दर्शकों ने फिल्म के एक्शन, संवाद, बैकग्राउंड स्कोर, कहानी में आए बदलावों और अभिनय की सराहना की है.

कई फैंस ने दिव्येंदु के मुन्ना भैया के किरदार को फिल्म के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक बताया है. एक X यूजर ने फिल्म को 4.5/5 स्टार दिए और इसे 'बड़े पर्दे का प्योर पागलपन' कहा. दर्शक ने लेखन, संवाद, एक्शन और अभिनय की प्रशंसा की, खासकर क्लाइमेक्स की, मिर्जापुर द मूवी बड़े पर्दे का पागलपन है. कमाल का लेखन, दमदार डायलॉग, जबरदस्त एक्शन और शानदार अभिनय इसे जान देते हैं. यह बिल्कुल भी उबाऊ एपिसोड की तरह नहीं लगता. यह एक पूरी फिल्म की तरह लगता है, और क्लाइमेक्स तो बिल्कुल लाजवाब है'.

एक अन्य दर्शक तो और भी एक्साइटेड थे, उन्होंने फिल्म को 4.5/5 रेटिंग दी और इसे वेब सीरीज से भी ज्यादा बेहतर बताया. समीक्षा में कहानी, राजनीति, बदला लेने का ड्रामा, एक्शन और बैकग्राउंड म्यूजिक की प्रशंसा की गई, साथ ही मुन्ना भैया को सबसे बड़ा आकर्षण बताया गया. मिर्जापुर द मूवी वेब सीरीज से भी कहीं अधिक प्रभावशाली है. कहानी, पटकथा, कथानक, राजनीति, बदला, एक्शन, संवाद और बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ बड़े पर्दे पर और भी भव्य, गहरा और दमदार लगता है'.

दर्शकों ने दिव्येंदु के मुन्ना भैया के किरदार की जमकर तारीफ की है. उनका कहना है कि उनका पागलपन, रवैया, हाव-भाव, हल्की फुल्की कॉमेडी और पर्दे पर मौजूदगी उन्हें हर बार अलग पहचान दिलाती है. अली फजल के गुड्डू पंडित को भी उनकी आक्रामकता और तीव्रता के लिए सराहना मिली है. वहीं रवि किशन के बब्बन यादव को 'शानदार, खतरनाक और प्रभावशाली' बताया गया है. वहीं, पंकज त्रिपाठी के कलीन भैया अपनी शांत और दमदार उपस्थिति से दर्शकों को प्रभावित कर रहे हैं. रसिका दुगल की बीना त्रिपाठी को भी दर्शकों ने खूब सराहा है, प्रशंसक उनके द्वारा निभाए गए किरदार की मजबूती और रवैये की प्रशंसा कर रहे हैं.

एक अन्य X प्रतिक्रिया फिल्म की उन खास बातों को बरकरार रखने की क्षमता पर कही गई, जो इस फ्रेंचाइज की असल पहचान हैं. फिल्म ड्रामा, रोमांस, एक्शन, जोश और दर्शकों को लुभाने वाली हर चीज पेश करती है. शानदार किरदारों का तालमेल, दमदार प्रेम कहानियां, बेहतरीन संगीत, तालियां बजाने लायक संवाद और एक जबरदस्त क्लाइमेक्स. कालीन भैया भौकाली ही हैं.

दिग्गज फिल्म एनालिस्ट तरण आदर्श ने फिल्म को विनर का टैग दिया है. उन्होंने फिल्म को चार स्टार दिए हैं. आदर्श ने फिल्म की तारीफ की और लिखा कि यह किसी सीरीज के अगले एपिसोड की बजाय एक ओरिजिनल थिएटर फिल्म की तरह लगती है. आदर्श के अनुसार, पुनीत कृष्णा द्वारा लिखित रचना फिल्म की सबसे बड़ी ताकत में से एक है, जिसमें तीखे संवाद, सत्ता संघर्ष, बदला, विश्वासघात और भावनाएं कहानी को आगे बढ़ाती हैं. उन्होंने गुरमीत सिंह के निर्देशन और फिल्म के दमदार और क्रूर एक्शन की भी प्रशंसा की. बैकग्राउंड स्कोर भी चर्चा का एक प्रमुख विषय बन गया है.

इस जबरदस्त प्रतिक्रिया से यह भी पता चलता है कि मुन्ना भैया अभी भी इस फ्रैंचाइज के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक हैं. एक दर्शक ने सीधे शब्दों में अपनी भावना व्यक्त की, तीसरे सीजन के सबसे बुरे दौर के बाद, मुन्ना भैया ने ही इस फ्रैंचाइज के प्रति लोगों की दीवानगी को फिर से जिंदा किया. मुन्ना भैया ही वह वजह हैं, थीं और हमेशा रहेंगी, जिसके कारण लोग यह फिल्म देखते हैं.

मिर्जापुर: द मूवी के बारे में

मिर्जापुर: द मूवी में पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदु, श्वेता त्रिपाठी शर्मा, रसिका दुगल, श्रिया पिलगांवकर और अभिषेक बनर्जी एक बार फिर नजर आ रहे हैं. फिल्म में जितेंद्र कुमार और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में हैं. एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा निर्मित और इनके सहयोग से अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की पेशकश इस फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने बनाया है, जबकि कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी इसके सह-निर्माता हैं. फिल्म को सीबीएफसी द्वारा 'ए' रेटिंग दी गई है और इसकी अवधि 3 घंटे, 17 मिनट और 19 सेकंड है.

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