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'मिर्जापुर: द मूवी' ट्रेलर रिलीज की तैयारी, आज इतने बजे होगा लॉन्च, नए पोस्टर में दिखा 'कालीन भैया' का भौकाली अंदाज

'मिर्जापुर: द मूवी' ऑफिशियल ट्रेलर 11 अगस्त, शाम 5 बजे यानी आज रिलीज होगा, जिससे दर्शकों को 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले फिल्म की एक बेहतर झलक मिलेगी.

मेकर्स ने मंगलवार, 11 अगस्त को 'मिर्जापुर: द मूवी' को मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर शेयर किया है और फैंस को ट्रेलर के बारे में याद दिलाया है. मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, 'इस बार निशाना बड़े पर्दे पर है. 'मिर्जापुर: द मूवी' ट्रेलर आज शाम 5 बजे रिलीज होगा.'

हैदराबाद: 'मिर्जापुर: द मूवी' का काउंटडाउन शुरू हो गया है. पहले टीजर से उत्साह पैदा करने के बाद, मेकर्स अब फिल्म के बहुप्रतीक्षित ट्रेलर को रिलीज करने की तैयारी कर रहे हैं. यह क्राइम फ्रैंचाइजी, जिसने अपनी ओटीटी सीरीज के जरिए बड़ी संख्या में फैंस बनाए हैं, अब बड़े पर्दे के लिए खास तौर पर तैयार की गई कहानी के साथ सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है.

कुछ दिन पहले ही मेकर्स ने फिल्म का टीजर रिलीज किया था. टीजर ने दर्शकों को उन जाने-पहचाने चेहरों से फिर से मिलवाया, जिन्होंने ओरिजिनल सीरीज को सफल बनाने में मदद की थी. पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु सभी इस फिल्म में अपने मशहूर किरदारों को फिर से निभाते हुए नजर आएंगे. टीजर का सबसे बड़ा सरप्राइज बबलू पंडित की वापसी थी, जिसे इस बार जितेंद्र कुमार निभा रहे हैं.

इस किरदार की वापसी ने फैंस के बीच उत्सुकता जगा दी है. वे यह जानने के लिए बेताब हैं कि फिल्म की कहानी में यह किरदार कैसे फिट बैठता है. फिल्म 'मिर्जापुर' की दुनिया में रवि किशन को भी शामिल कर रही है, जिससे इसकी स्टार कास्ट में एक और अनुभवी कलाकार जुड़ गया है.

'मिर्जापुर: द मूवी' को सीरीज के उलट बनाया गया है. फिल्म बनाने वालों ने इसे थिएटर में दिखाने लायक बनाने के लिए इसके विजुअल और एक्शन सीन, दोनों को और बड़ा और शानदार बनाया है. कहानी कई जगहों से होकर गुजरती है. यह पूर्वांचल की जानी-पहचानी गलियों से आगे बढ़कर राजस्थान के विशाल इलाकों तक जाती है. उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देगा, साथ ही उस दमदार माहौल को भी बनाए रखेगा, जिसने इस फ़्रैंचाइजी को इतना पॉपुलर बनाया था.