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'Mirzapur: The Movie' Trailer: गद्दी के लिए महासंग्राम, 'कालीना भैया' का फिर दिखा भौकाल, खतरे में गुड्डू की जान, देखें

'मिर्जापुर: द मूवी' ( Poster )

हैदराबाद: इंतजार खत्म हुआ. 'मिर्जापुर: द मूवी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह फिल्म प्राइम वीडियो की पॉपुलर फ़्रैंचाइजी को बड़े पर्दे पर ला रही है, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने पसंदीदा किरदारों में वापसी कर रहे हैं. रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. ट्रेलर में फिल्म की एक लंबी झलक दिखाई गई है और इससे फैंस को पता चलता है कि स्ट्रीमिंग सीरीज से सिनेमा तक के इस सफर में क्या-क्या देखने को मिलेगा. 11 अगस्त को मेकर्स ने 'मिर्जापुर: द मूवी' का धांसू ट्रेलर रिलीज किया. इंस्टाग्राम पर इसे साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से. मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पे. मिर्जापुर की एक नई कहानी, बड़े पर्दे के लिए. 'मिर्जापुर: द मूवी' का ट्रेलर आउट.' 'मिर्जापुर: द मूवी' का ट्रेलर

ट्रेलर की शुरुआत एक गद्दी से होती है. बैकग्राउंड में पंकज त्रिपाठी का डायलॉग "गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से. मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पे. जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया" सुनाई देता है. मेकर्स ने नई फिल्म को एक ऐसी कहानी के रूप में वर्णित किया है जहां गद्दी विरासत या राजनीति के माध्यम से नहीं पाया जाता है. मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली से और दिखती है डर पे.

इसके बाद पंकज त्रिपाठी को उनके मशहूर किरदार 'कालीन भैया' में दिखाया जाता है, जहां वे एक शख्स को गोली मरवाते दिखते हैं. इस दौरान कालीन भैया एक डायलॉग बोलते हैं- 'बाहुबली मारते नहीं हैं, मारने का ऑर्डर देते हैं'.