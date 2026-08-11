'Mirzapur: The Movie' Trailer: गद्दी के लिए महासंग्राम, 'कालीना भैया' का फिर दिखा भौकाल, खतरे में गुड्डू की जान, देखें
'मिर्जापुर: द मूवी' का धांसू ट्रेलर रिलीज हो गया है. पंकज त्रिपाठी की यह फिल्म 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 11, 2026 at 5:27 PM IST|
Updated : August 11, 2026 at 5:48 PM IST
हैदराबाद: इंतजार खत्म हुआ. 'मिर्जापुर: द मूवी' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. यह फिल्म प्राइम वीडियो की पॉपुलर फ़्रैंचाइजी को बड़े पर्दे पर ला रही है, जिसमें पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु अपने पसंदीदा किरदारों में वापसी कर रहे हैं. रवि किशन, जितेंद्र कुमार और सोनल चौहान भी अहम किरदारों में नजर आएंगे. ट्रेलर में फिल्म की एक लंबी झलक दिखाई गई है और इससे फैंस को पता चलता है कि स्ट्रीमिंग सीरीज से सिनेमा तक के इस सफर में क्या-क्या देखने को मिलेगा.
11 अगस्त को मेकर्स ने 'मिर्जापुर: द मूवी' का धांसू ट्रेलर रिलीज किया. इंस्टाग्राम पर इसे साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा, 'गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से. मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पे. मिर्जापुर की एक नई कहानी, बड़े पर्दे के लिए. 'मिर्जापुर: द मूवी' का ट्रेलर आउट.'
'मिर्जापुर: द मूवी' का ट्रेलर
ट्रेलर की शुरुआत एक गद्दी से होती है. बैकग्राउंड में पंकज त्रिपाठी का डायलॉग "गद्दी ना तो विरासत से मिलती है, ना सियासत से. मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबल से और टिकती है डर पे. जिस दिन इस पर बैठे समझो मौत से तुम्हारा रिश्ता पक्का हो गया" सुनाई देता है. मेकर्स ने नई फिल्म को एक ऐसी कहानी के रूप में वर्णित किया है जहां गद्दी विरासत या राजनीति के माध्यम से नहीं पाया जाता है. मिलती है तो सिर्फ और सिर्फ बाहुबली से और दिखती है डर पे.
इसके बाद पंकज त्रिपाठी को उनके मशहूर किरदार 'कालीन भैया' में दिखाया जाता है, जहां वे एक शख्स को गोली मरवाते दिखते हैं. इस दौरान कालीन भैया एक डायलॉग बोलते हैं- 'बाहुबली मारते नहीं हैं, मारने का ऑर्डर देते हैं'.
इसके बाद ट्रेलर में मुन्ना की एंट्री होती है, जो बताता है कि उसका पिता 'किंग ऑफ मिर्जापुर' है और वो मिर्जापुर का प्रिंस है. फिर गुड्डू की झलक दिखाई जाती है, जो गद्दी को पाने के लिए क्राइम का रास्ता अपना लेता है.
'मिर्जापुर: द मूवी' के बारे में
'मिर्जापुर: द मूवी' को सीरीज के उलट बनाया गया है. फिल्म बनाने वालों ने इसे थिएटर में दिखाने लायक बनाने के लिए इसके विजुअल और एक्शन सीन, दोनों को और बड़ा और शानदार बनाया है. कहानी कई जगहों से होकर गुजरती है. यह पूर्वांचल की जानी-पहचानी गलियों से आगे बढ़कर राजस्थान के विशाल इलाकों तक जाती है. उम्मीद है कि यह फिल्म दर्शकों को एक नया सिनेमाई अनुभव देगा, साथ ही उस दमदार माहौल को भी बनाए रखेगा, जिसने इस फ्रैं चाइजी को इतना पॉपुलर बनाया था.
एक्सेल एंटरटेनमेंट बैनर के तहत रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर द्वारा प्रोड्यूस की गई फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसकी स्क्रीनप्ले पुनीत कृष्णा ने लिखी है. इस फिल्म को कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने को-प्रोड्यूस किया है.
'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर, 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में रिलीज होने वाली है. जैसे-जैसे रिलीज की तारीख नज़दीक आ रही है, फैंस यह देखने के लिए उत्सुक हैं कि फिल्म किस तरह सीरीज की असल भावना को बनाए रखते हुए नई चीजे पेश करेगी, जो थिएटर में दर्शकों को पसंद आएंगी.