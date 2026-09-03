ETV Bharat / entertainment

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन करेगी कितना बिजनेस? क्या A-रेटेड होने का मिलेगा फायदा?

'मिर्जापुर' एक वेब सीरीज के तौर पर काफी पॉपुलर है और पूरे देश में इसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है.

Mirzapur The Movie
'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस (Film Poster)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 3, 2026 at 1:24 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: 'मिर्जापुर: द मूवी' कल 4 सितंबर को सिनेमाघरों में धमाका करने के लिए तैयार है. इसकी रिलीज में अब 24 घंटे भी नहीं बचे हैं. इंडिया की टॉप OTT फ्रेंचाइजी के थिएट्रिकल ट्रांजिशन के तौर पर यह फिल्म पहली बार 'मिर्जापुर' की आइकॉनिक और लोगों की पसंदीदा दुनिया को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है. फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. ऐसे में फिल्म की ओपनिंग उम्मीद से काफी बड़ी होने की संभावना है.

'मिर्जापुर' एक वेब सीरीज के तौर पर काफी पॉपुलर है और पूरे देश में इसकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन इसकी कहानी और अपील सिर्फ अर्बन और सेमी-अर्बन ऑडियंस तक सीमित नहीं है. वेब सीरीज के तौर पर यह पहले ही कल्ट स्टेटस हासिल कर चुकी है, जिसका फायदा अब इसके थिएट्रिकल वर्जन को भी मिल रहा है. ग्राउंड लेवल पर भी फिल्म को लेकर लोगों में काफी दिलचस्पी है, खासकर दिव्येंदु यानी मुन्ना भैया की वापसी को लेकर. वह एक बार फिर अपने आइकॉनिक किरदार में नजर आएंगे, जिसकी अपनी अलग फैन फॉलोइंग है.

इसके अलावा, मूवी लवर्स के बीच बने जबरदस्त बज की वजह से 'मिर्जापुर: द मूवी' को प्री-सेल्स में भी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. इससे न्यूट्रल ऑडियंस के बीच भी फिल्म को लेकर पॉजिटिव माहौल बन रहा है. यह पॉजिटिव माहौल लोगों के बीच फिल्म को बड़े पर्दे पर जल्द देखने की एक्साइटमेंट को और बढ़ा रहा है. इसके अलावा, इस शुक्रवार कोई दूसरी बड़ी हिंदी फिल्म रिलीज नहीं हो रही है, जिसका फायदा 'मिर्जापुर: द मूवी' को मिल सकता है. देशभर में इसे ज्यादा स्क्रीन्स मिलने की भी उम्मीद है. शुक्रवार को जन्माष्टमी की छुट्टी भी फिल्म की ओपनिंग को और मजबूत कर सकती है.

कुल मिलाकर, 'मिर्जापुर: द मूवी' के इंडियन बॉक्स ऑफिस पर बड़ी ओपनिंग करने की उम्मीद है. फिल्म के पहले दिन ₹18-22 करोड़ नेट कमाने का अनुमान लगाया जा रहा है. लेकिन यह आंकड़ा बहुत कम है.

टॉप-A रेटेड ओपनर्स (इंडिया नेट कलेक्शन)

धुरंधर 2- 145 करोड़ रुपये

टॉक्सिक- 101.1 करोड़ रुपये

सालार- 90.7 करोड़ रुपये

दे कॉल हिम ओजी- 84.7 करोड़ रुपये

कूली- 65 करोड़ रुपये

एनिमल- 63.8 करोड़ रुपये

अमेजन MGM स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट की पेशकश 'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है. इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है और रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है. फिल्म को कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी ने को-प्रोड्यूस किया है.

ये भी पढ़ें:

Mirzapur: The Movie Advance Booking: सिनेमाघरों में 'कालीन भैया' का भौकाल, रिलीज से पहले कमा डाले इतने करोड़

TAGGED:

MIRZAPUR THE MOVIE BOX OFFICE
MIRZAPUR THE MOVIE COLLECTION
MIRZAPUR THE MOVIE RELEASE
मिर्जापुर द मूवी
MIRZAPUR THE MOVIE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.