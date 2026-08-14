देशभर के सिनेमाघरों में 'मिर्जापुर: द मूवी' का कब्जा, PVR INOX बना 'मिर्जाPVR', देखें
पहली बार इस तरह की साझेदारी में पीवीआर आईनॉक्स ने एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के साथ हाथ मिलाया है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : August 14, 2026 at 2:46 PM IST
हैदराबाद: पीवीआर आईनॉक्स, एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज ने आज ‘मिर्जापुर: द मूवी’ के लिए इस खास साझेदारी का ऐलान किया. इसके साथ ही यह चर्चित फ्रेंचाइजी सिनेमाघरों में पहुंचने जा रही है.
इस खास मौके को सेलिब्रेट करने के लिए पीवीआर आईनॉक्स का नाम बदलकर ‘मिर्जाPVR’ किया जाएगा. देश के चुनिंदा सिनेमाघरों में यह खास टेकओवर देखने को मिलेगा, जिसकी टैगलाइन है- “मिर्जाPVR — भौकाल अब बड़े पर्दे पर.”
पीवीआर आईनॉक्स के लिए यह साझेदारी दिखाती है कि फैंस के बीच बेहद लोकप्रिय फ्रेंचाइजी को बड़े पर्दे पर एक अलग तरह के सिनेमाई एक्सपीरियंस के साथ पेश करने और दर्शकों से जुड़ाव बढ़ाने के कितने मौके हैं.
वहीं, एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के लिए यह साझेदारी ‘मिर्जापुर’ की लगातार बनी लोकप्रियता और इसके किरदारों, कहानियों और सालों में बनी इसकी खास पहचान के साथ दर्शकों के गहरे जुड़ाव को दिखाती है.
एक्सेल एंटरटेनमेंट के सीईओ विशाल रामचंदानी ने कहा, 'इन सालों में ‘मिर्जापुर’ एक कल्चरल फेनोमेनन बन चुका है और इसके फैंस की संख्या भी काफी बड़ी है. जब हम इस फ्रेंचाइजी को सिनेमाघरों में ला रहे हैं, तो हम इसका ऐलान भी उसी अंदाज में करना चाहते थे, जो इसकी भव्यता और इसकी पहचान के साथ सही लगे. ‘मिर्जाPVR’ इसी खास मौके का जश्न है और उन दर्शकों के लिए एक ट्रिब्यूट है, जिन्होंने ‘मिर्जापुर’ को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है.
पीवीआर आईनॉक्स लिमिटेड की लीड- स्ट्रैटेजिस्ट निहारिका बिजली ने कहा, “पीवीआर आईनॉक्स में हमारा मानना है कि सिनेमा की ताकत सिर्फ फिल्म देखने में नहीं, बल्कि ऐसा एक्सपीरियंस साथ जीने में है, जो आगे चलकर एक कल्चरल मोमेंट बन सके। ‘मिर्जापुर’ के लिए एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज के साथ हमारी साझेदारी भी ऐसा ही एक खास मौका है.
‘मिर्जापुर’ एक ऐसी बड़ी फ्रेंचाइजी है, जिसने सालों में दर्शकों के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाया है. ऐसे में इसका बड़े पर्दे पर आना इसकी दमदार कहानी, यादगार किरदारों और जुनूनी फैन बेस का स्वाभाविक विस्तार लगता है. यह एक ऐसे आइकॉनिक संसार को और बड़ा करने का खास मौका है, जिसे फैंस ने पहले कभी इतने बड़े और शानदार सिनेमाई अंदाज में नहीं देखा होगा.
‘मिर्जाPVR’ की यह साझेदारी पूरे भारत के चुनिंदा पीवीआर आईनॉक्स सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी. इसमें दिल्ली का आइकॉनिक प्रिया सिनेमा भी शामिल है. इसके अलावा मुंबई, हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और दूसरे शहरों के सिनेमाघरों में भी यह खास टेकओवर देखने को मिलेगा.
अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट की पेशकश ‘मिर्जापुर: द मूवी’ का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है और इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म को रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले प्रोड्यूस किया है. वहीं, कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी फिल्म के को-प्रोड्यूसर हैं. ‘मिर्जापुर: द मूवी’ 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.