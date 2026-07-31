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11 अगस्त को ट्रेलर रिलीज के बाद देशभर में गूंजेगा 'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाल, स्टारकास्ट करेगी मल्टी-सिटी टूर

'मिर्जापुर: द मूवी' ( Poster )

हैदराबाद: महीनों के इंतजार के बाद, 'मिर्जापुर: द मूवी' के मेकर्स ने हाल ही में फिल्म का धमाकेदार टीजर रिलीज किया, जिसने फैंस को इस आइकॉनिक फ्रेंचाइजी के बड़े पर्दे वाले एडाप्टेशन की पहली झलक दिखाई. पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु शर्मा एक बार फिर अपने फैंस के पसंदीदा किरदारों में नजर आए. टीजर ने एक बड़े सिनेमाई अनुभव का वादा किया, जिसमें वही एक्शन, इंटेंस ड्रामा और दमदार स्टोरीटेलिंग देखने को मिलेगी, जिसने 'मिर्जापुर' को एक अलग पहचान दिलाई है. फिल्म से जुड़े एक करीबी सूत्र के मुताबिक, 11 अगस्त को ट्रेलर रिलीज होने के बाद 'मिर्जापुर: द मूवी' की टीम बड़े स्तर पर प्रमोशन शुरू करेगी. मेकर्स 7 से 8 शहरों में एक खास मल्टी-सिटी ट्रेलर लॉन्च रोड ट्रिप की तैयारी कर रहे हैं. इस दौरान फिल्म की लीड स्टार कास्ट देश के अलग-अलग शहरों में जाकर फैंस से मिलेंगे और सिनेमाघरों में रिलीज से पहले 'मिर्जापुर: द मूवी' का भौकाल सीधे दर्शकों तक पहुंचाएंगे.