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'मिर्जापुर: द मूवी' में किरदारों के दिखेंगे नए रूप, डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने बताया फिल्म में क्या होगा खास

फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु लीड रोल में हैं और दर्शकों के पसंदीदा किरदारों को सिनेमाघरों में वापस लेकर आ रहे हैं.

Mirzapur The Movie
'मिर्जापुर: द मूवी' (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 31, 2026 at 4:05 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: 'मिर्जापुर: द मूवी' सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शामिल हो चुकी है. दमदार टीजर और ट्रेलर के बाद दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. ओटीटी पर धमाल मचाने के बाद 'मिर्जापुर' पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु लीड रोल में हैं और 'मिर्जापुर' की दुनिया के पसंदीदा किरदारों को सिनेमाघरों में वापस लेकर आ रहे हैं.

एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है. इस हाल ही में डायरेक्टर गुरमीत सिंह ने फिल्म पर खास बात की. जब उनसे पूछा गया कि इतने सालों से इन किरदारों को बनाने और उनके सफर का हिस्सा बनने के बाद क्या फिल्म में किसी खास किरदार की कहानी ने उन्हें बतौर फिल्ममेकर 'मिर्जापुर' की दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया? इस पर उन्होंने बताया कि फिल्म ने उन्हें किरदारों के नए पहलुओं को एक्सप्लोर करने के साथ-साथ 'मिर्जापुर' की दुनिया की नई परतें खोजने का मौका दिया.

डायरेक्टर गुरमीत ने कहा, 'फिल्म ने हमें एक खास मौका दिया कि हम अपने मुख्य किरदारों की नई परतें सामने लाएं और उनकी कुछ कहानियों को अलग तरीके से पेश करें. हमें उनके ऐसे पहलू देखने को मिलेंगे, जो शो में पहले कभी नहीं दिखे. इन नए पहलुओं से हम उन्हें और बेहतर समझ पाएंगे, उनके साथ जुड़ पाएंगे, उनसे सहानुभूति रख पाएंगे या शायद उन्हें पहले से ज्यादा नापसंद भी कर पाएंगे. हम बबलू और गुड्डू को देखेंगे, जिनके मन में हमेशा इस हिंसा की दुनिया से बाहर निकलने का एक प्लान था. फिल्म में कालीन भैया और मुन्ना के अतीत से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना भी सामने आएगी, जो उनके रिश्ते को परिभाषित करती है. साथ ही, हम बीना की कहानी की शुरुआत भी देखेंगे, जो झूठ और बलिदान से भरी एक ऐसी हलचल पैदा करेगी, जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा'.

फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट में अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस चौहान भी शामिल हैं. ये सभी कलाकार 'मिर्जापुर' की दुनिया के एक ऐसे अनकहे अध्याय को पर्दे पर लेकर आ रहे हैं, जिसकी कहानी पहले कभी नहीं दिखाई गई.

'मिर्जापुर: द मूवी' की कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी इसके को-प्रोड्यूसर हैं. 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

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