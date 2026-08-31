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छोटे-मोटे कट के साथ मिला A सर्टिफिकेट, थिएटर्स में धमाल मचाने को तैयार 'मिर्जापुर: द मूवी', जानें रनटाइम

'मिर्जापुर: द मूवी' ( Film Poster )

हैदराबाद: 'मिर्जापुर: द मूवी' की रिलीज के दिन नजदीक आ रहे हैं. फिल्म के धमाकेदार टीजर और ट्रेलर ने पहले ही दर्शकों का एक्साइटमेंट कई गुना बढ़ा दिया है. इसी बढ़ते बज के बीच फिल्म को सेंसर बोर्ड से सर्टिफिकेट मिल गया है और इसका रनटाइम भी सामने आ गया है. सेंसर बोर्ड ने फिल्म के कुछ सीन में काट-छांट भी की है. यानी बड़े पर्दे पर पूरा भौकाल देखने को मिलने वाला है. बता दें, सेंसर बोर्ड ने मिर्जापुर: द मूवी को A सर्टिफिकेट दिया है और 3 घंटे 17 मिनट के रनटाइम के साथ मेकर्स एक दमदार और बेबाक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देने के लिए तैयार हैं, जो दर्शकों को पूरी तरह बांधे रखने का वादा करता है. फिल्म को लेकर लोगों के बीच जिस तरह का जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है, उसे देखते हुए 'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस पर बड़ा असर डालने के लिए पूरी तरह तैयार नजर आ रही है. सभी के पसंदीदा किरदारों को बड़े पर्दे पर वापस लाते हुए फिल्म एक फुल-ऑन भौकाल एंटरटेनमेंट का वादा करती है, जिसका फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं.