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'मिर्जापुर: द मूवी' का डेब्यू ट्रैक, धांडा न्योलीवाला की रॉ एनर्जी से सजा है एक्सेल म्यूजिक का पहला गाना 'दो नंबरी' कल होगा रिलीज

'दो नंबरी' गाना ( Poster )

हैदराबाद: टीजर को मिले जबरदस्त रिस्पॉन्स के बाद अब 'मिर्जापुर: द मूवी' का ऑफिशियल ट्रेलर 11 अगस्त को रिलीज होगा. फिल्म 4 सितंबर 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट लगातार 'मिर्जापुर: द मूवी' से जुड़े हर नए अपडेट के साथ फैंस का उत्साह बढ़ा रहे हैं. अब मेकर्स ने फिल्म के पहले गाने 'दो नंबरी' का एलान कर दिया है, जो कल रिलीज होगा. इस गाने को मशहूर हरियाणवी रैपर धांडा न्योलीवाला ने गाया, लिखा और कंपोज किया है. खास बात यह है कि इस ट्रैक के साथ धांडा बॉलीवुड में अपना डेब्यू भी कर रहे हैं. दमदार हरियाणवी बीट्स और जबरदस्त एनर्जी से भरपूर यह गाना मिर्जापुर की बेबाक और दमदार दुनिया को पूरी तरह दर्शाने का वादा करता है. फिल्म की सिनेमाघरों में रिलीज से पहले यह ट्रैक उसके बढ़ते क्रेज में एक और नया रंग जोड़ने के लिए तैयार है. एक्सेल म्यूजिक के पहले गाने 'दो नंबरी' की रिलीज को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह है. इसके बाद 11 अगस्त को होने वाले ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च का इंतजार भी और बढ़ गया है. टीजर को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद मेकर्स हर नए अपडेट के साथ दर्शकों की एक्साइटमेंट को लगातार बढ़ा रहे हैं, जिससे हर नया रिवील पहले से भी ज्यादा बड़ा और दमदार साबित हो रहा है.