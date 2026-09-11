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मिर्जापुर: द मूवी बॉक्स ऑफिस: 150 करोड़ का आंकड़ा पार, 'धुरंधर-2' और 'बॉर्डर-2' की रिकॉर्ड लिस्ट में शामिल हुई फिल्म

पंकज त्रिपाठी, अली फजल, दिव्येंदू शर्मा, रवि किशन, जितेंद्र और रसिका दुग्गल स्टारर मिर्जापुर : द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर माहौल सेट किया हुआ है. सैकनिल्क की मानें तो फिल्म ने 25.75 करोड़ रुपये से खाता खोला था. दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 36 करोड़ रुपये, चौथे दिन 16 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 15.60 करोड़ रुपये, छठे दिन 12.55 करोड़ रुपये और सातवें दिन 10.55 करोड़ रुपये कमाए. वहीं, खबर लिखे जाने तक फिल्म आठवें दिन 0.42 करोड़ रुपये कमा चुकी है. सैकनिल्क के अनुसार फिल्म का भारत में ग्रॉस कलेक्शन 177.44 करोड़ रुपये और 148.87 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है.

हैदराबाद: मिर्जापुर : द मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाकर रख दी है. फिल्म बीती 4 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अपनी रिलीज का पहला हफ्ता पूरा कर चुकी है. फिल्म ने अपने पहले हफ्ते की कमाई से साल 2026 की सबसे कमाऊ फिल्म धुरंधर 2 की किस मामले में बराबरी कर ली है, यह खबर में आगे बताएंगे. इससे पहले बात करते हैं कि सातवें दिन की कमाई से मिर्जापुर : द मूवी का एक हफ्तें में कुल कितना कलेक्शन हो गया है और आठवें दिन फिल्म कैसी चल रही है. बता दें, आज 11 सितंबर को अक्षय कुमार और सैफ अली खान स्टारर क्राइम थ्रिलर हैवान भी रिलीज हो गई है, जिस पर दर्शकों का शानदार रिस्पॉन्स आ रहा है.

दिग्गज फिल्म ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने आज 11 सितंबर को सुबह मिर्जापुर : द मूवी की कमाई का ताजा आंकड़ा शेयर किया है. एनालिस्ट के मुताबिक, मिर्जापुर : द मूवी ने भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. तरण आदर्श लिखते हैं, मिर्जापुर : द मूवी विनर बनकर उभरी है. 2026 का तीसरा हाईएस्ट हफ्ता, सुपरहिट मिर्जापुर : द मूवी ने एक हफ्ते में शानदार शो दिखाया है. पोस्टिंग, ओपनिंग वीकेंड में शानदार कमाई और वीकडेज में बेहतरीन काम दिखा रही है.

तरण आदर्श आगे लिखते हैं, मिर्जापुर : द मूवी ने पहले हफ्ते में भारत में 150 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. ऐसा करके यह धुरंधर 2 और बॉर्डर 2 के बाद साल 2026 की तीसरी हिंदी फिल्म बन गई है'. एनालिस्ट का कहना है कि चौंकाने वाली बात यह है कि फिल्म में कोई भी ए-लिस्ट एक्टर नहीं है, फिर भी इसने यह करिश्मा कर दिखाया है. अब सबकी नजर दूसरे वीकेंड पर है, क्योंकि अब मिर्जापुर: द मूवी का मुकाबला हैवान से है. साथ ही हनुमान अंश से भी फिल्म की कड़ी टक्कर चल रही है.

तरण आदर्श के मुताबिक, मिर्जापुर: द मूवी ने पहले वीक 1 में पहले दिन 27.85 करोड़ रुपये, दूसरे दिन 32.50 करोड़ रुपये, तीसरे दिन 36.50 करोड़ रुपये, चौथे दिन 17.10 करोड़ रुपये, पांचवें दिन 15.60 करोड़ रुपये, छठे दिन 12.50 करोड़ रुपये, सातवें दिन 10.50 करोड़ रुपये कमाए और इससे फिल्म का कुल कलेक्शन 152.55 करोड़ रुपये हो गया है.

मिर्जापुर: द मूवी के बारे में

एक्शन, थ्रिलर, क्राइम और गैंगस्टार फिल्म मिर्जापुर द मूवी का लेखन पुनीत कृष्णा और निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है. संजय कपूर ने सिनेमैटोग्राफी का काम संभाला और ए.ए फिल्म्स इसके डिस्ट्रीब्यूटर है. एक्सल एंटरटेनमेंट के तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने इसे प्रोड्यूस किया है.