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'Mirzapur: The Movie' Collection Day 2: पंकज त्रिपाठी की गैंगस्टर एक्शन ड्रामा की नजर 50 करोड़ पर, जानें अब तक कमाई

'मिर्जापुर: द मूवी' ने ओपनिंग डे पर शानदार कमाई की है. आइए जानें 'मिर्जापुर: द मूवी' ने दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितनी कमाई की.

Mirzapur The Movie
'मिर्जापुर: द मूवी' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 5, 2026 at 8:12 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को बॉक्स ऑफिस रिलीज हुई. फिल्म को समीक्षकों और दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली, जिसकी वजह से फिल्म ने ऑफिस पर पहले ही दिन धमाकेदार ओपनिंग की. इसने 'आवारापन 2' और 'सैयारा' जैसी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया. शानदार ओपनिंग के बाद दूसरे दिन फिल्म का प्रदर्शन कैसा रहा है, चलिए जानते है.

'मिर्जापुर: द मूवी' इस साल की सबसे चर्चित फ़िल्मों में से एक रही है. गुरमीत सिंह के निर्देशन में बनी यह गैंगस्टर एक्शन ड्रामा फिल्म, लोकप्रिय सीरीज 'मिर्जापुर' का ही विस्तार है, जिसने सालों से दर्शकों के दिलों पर राज किया है. इस फ़िल्म में जितेंद्र कुमार, अभिषेक बनर्जी, रसिका दुगल, श्वेता त्रिपाठी, हर्षिता गौर और रवि किशन भी अहम भूमिकाओं में हैं. 'मिर्जापुर द मूवी' अपने दिलचस्प ट्रेलर और शानदार स्टार कास्ट की वजह से काफी चर्चा बटोर रही है.

'मिर्जापुर: द मूवी' ओपनिंग डे
'मिर्जापुर: द मूवी' की शुरुआत जबरदस्त रही. सैकनिल्क के मुताबिक, इसने पहले दिन 25.75 करोड़ रुपये की कमाई की. इसकी कमाई 'सैयारा' (22 करोड़ रुपये) और 'आवारापन 2' (21.50 करोड़ रुपये) जैसी हिट फिल्मों से भी ज्यादा रही.

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2
शनिवार को भी 'मिर्जापुर द मूवी' का दबदबा बना रहा. सैकनिल्क के अनुसार, रिलीज के दूसरे दिन शाम 8 बजे तक फिल्म ने 16.79 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई इसके हिंदी वर्जन से हुई, जिसने 16.62 करोड़ रुपये कमाए. तेलुगु-डब वर्जन से ज्यादा फायदा नहीं हुआ और इसने सिर्फ 17 लाख कमाए. इस तरह, अब तक भारत में फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 50.71 करोड़ रुपये और कुल नेट कमाई 42.54 करोड़ रुपये हो गई है.

'मिर्जापुर: द मूवी' के बारे में
जहां ज्यादातर कलाकार कालीन भैया से लेकर गुड्डू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी, बीना त्रिपाठी वगैरह तक अपने पुराने रोल में ही हैं, वहीं जितेंद्र कुमार ने बबलू पंडित का रोल निभाने के लिए विक्रांत मैसी की जगह ली है. दूसरी तरफ, मोहित मलिक, सोनल चौहान और रवि किशन कास्ट में नए शामिल हुए हैं.

अमेज़न एमजीएम स्टूडियो और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा पेश 'मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, इसे पुनीत कृष्णा ने लिखा है और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी इसके को-प्रोड्यूसर हैं.

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