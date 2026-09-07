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Box Office: 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' का भौकाली वीकेंड, दोनों फिल्मों के शो चल रहे हाउसफुल

'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' पिछला वीकेंड काफी दमदार रहा है. खबर है कि दोनों फिल्मों के शो हाउसफुल रहे हैं.

Mirzapur The Movie and Hanuman Ansh
'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 7, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' ने बॉक्स ऑफिस पर आग लगा दी है. दोनों फिल्मों ने 4 से लेकर 6 सितंबर तक बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. सबसे जरूरी बात यह रही है कि दोनों फिल्मों के सभी शो हाउसफुल रहे हैं. आइए एक नजर डालें 'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' के वीकेंड परफॉर्मेंस पर...

पंकज त्रिपाठी की नई फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई फिल्म ने पहले ही दिन धमाकेदार ओपनिंग की. फिल्म को मिली सकारात्मक प्रतिकियाओं की वजह से शनिवार और रविवार को भारी संख्या में दर्शक फिल्म देखने के लिए पहुंचे, जिसकी वजह से शनिवार (5 सितंबर) और रविवार (6 सितंबर) इसके कलेक्शन में उछाल देखने को मिला.

'मिर्जापुर: द मूवी' बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक, 'मिर्जापुर: द मूवी' की ने ओपनिंग डे पर भारत में 25.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की. दूसरे दिन पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म की कमाई में उछाल देखा गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, शनिवार को पंकज त्रिपाठी की फिल्म ने 32 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. रविवार को फिल्म में 12.5% का ग्रोथ रिकॉर्ड किया है. इस दिन फिल्म ने 36 करोड़ रुपये का बिजनेस किया.

3 दिनों के बाद भारत में 'मिर्जापुर: द मूवी' का टोटल नेट कलेक्शन 93.75 करोड़ रुपये रहा. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 112.35 करोड़ रुपये रहा. वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 'मिर्जापुर: द मूवी' ने दुनियाभर में 132.35 करोड़ रुपये हो गया है.

'हनुमान अंश' का दमदार वीकेंड
वहीं, विशाल चतुर्वेदी की फिल्म 'हनुमान अंश' ने भी वीकेंड पर तबाही मचाई और 31 दिनों में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने में सफल रही. बीते रविवार यानी 6 सितंबर को फिल्म बीते 1 महीने में सबसे ज्यादा कमाई की. सैकनिल्क के मुताबिक, 6 सितंबर को फिल्म ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 22.75 करोड़ रुपये की नेट कमाई की, जिसके बाद इसका टोटल नेट कलेक्शन 122.13 करोड़ रुपये और टोटल ग्रॉस कलेक्शन 144.40 करोड़ रुपये हो गया है.

बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई- तरण आदर्श
दोनों फिल्मों के शानदार परफॉर्मेंस को लेकर ट्रेड एनालिस्ट ने एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, 'हनुमान अंश-मिर्जापुर द मूवी के लिए एक जबरदस्त वीकेंड. थिएटर में बिजनेस ने पकड़ी रफ्तार पकड़ी है. इस वीकेंड (4-6 सितंबर 2026) ने इंडस्ट्री में बहुत खुशी ला दी है. सबसे अहम बात, बॉक्स ऑफिस पर भी जबरदस्त कमाई हुई है.'

तरण आदर्श ने बताया कि दोनों फिल्मों के शो हाउसफुल रहे हैं. उनके अनुसार, 'मिर्जापुर द मूवी' और 'हनुमान अंश' दोनों ने ही शानदार प्रदर्शन किया है. सभी शो हाउसफ़ुल रहे और हर मार्केट में दर्शकों की भारी भीड़ देखी गई. जहां 'मिर्जापुर द मूवी' आज (सोमवार) 100 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली है, वहीं 'हनुमान अंश' ने कल (रविवार) ही 100 करोड़ रुपये का माइलस्टोन हासिल कर लिया.

'मिर्जापुर: द मूवी' और 'हनुमान अंश' के बारे में

जहां 'मिर्जापुर: द मूवी' में ज्यादातर कलाकार कालीन भैया से लेकर गुड्डू पंडित, मुन्ना त्रिपाठी, बीना त्रिपाठी वगैरह तक अपने पुराने रोल में ही हैं, वहीं जितेंद्र कुमार ने बबलू पंडित का रोल निभाने के लिए विक्रांत मैसी की जगह ली है. दूसरी तरफ, मोहित मलिक, सोनल चौहान और रवि किशन कास्ट में नए शामिल हुए हैं.

विशाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित और निर्देशित 'हनुमान अंश' में चंदन आनंद और शोभिनव सत्या जैसे कलाकार मुख्य भूमिकाओं में हैं. 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी यह फिल्म 7 अगस्त, 2026 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई. फिल्म ने 50 करोड़ रुपये (नेट) की कमाई की है. हो सकता है कि सिनेमाघरों से हटने से पहले यह 100 करोड़ रुपये के क्लब में भी शामिल हो जाए.

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