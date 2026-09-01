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Mirzapur: The Movie Advance Booking: सिनेमाघरों में 'कालीन भैया' का भौकाल, रिलीज से पहले कमा डाले इतने करोड़

'मिर्जापुर: द मूवी' ( Poster )

हैदराबाद: 'मिर्जापुर: द मूवी' की एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है और मल्टीप्लेक्स चेन व बुक माय शोपर शुरुआती बिक्री जबरदस्त रही है. इससे संकेत मिलता है कि 'एडल्ट्स-ओनली' सर्टिफिकेट होने के बावजूद, इस फ्रैंचाइजी के ओटीटी दर्शक इसे देखने के लिए सिनेमाघरों का रुख कर सकते हैं. 'मिर्जापुर की शुरुआती रिस्पॉन्स काफी अच्छा है. ताजा ट्रैकिंग सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 1 सितंबर शाम 7 बजे तक ओपनिंग डे के लिए देश भर में 3582 शो में कुल 46977 टिकट बिके हैं, जिससे एडवांस बुकिंग का कलेक्शन 1.37 करोड़ रुपये हो गया है. अगर ब्लॉक की गई सीटों को भी इसमें शामिल किया जाए, तो यह कुल आंकड़ा 2.51 करोड़ रुपये तक पहुंच जाता है. शुरुआती रिस्पॉन्स से पता चलता है कि यह फ्रैंचाइजी अपने डिजिटल दर्शकों को थिएटर तक लाने में कामयाब हो रही है. 'मिर्जापुर: द मूवी' को रिलीज होने में अभी भी तीन दिन बाकी हैं, इसलिए उम्मीद है कि प्रीमियर शो से पहले फिल्म की अच्छी-खासी एडवांस बुकिंग हो जाएगी. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'मिर्जापुर: द मूवी' की ओपनिंग 14 से 20 करोड़ रुपये के आसपास होने की उम्मीद है, जिसमें सटीक अनुमान 16 करोड़ रुपये का है. आगे होने वाली बिक्री के आधार पर अंतिम अनुमान बदल सकता है. अगर फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, तो इसकी बिक्री में जबरदस्त उछाल आएगा.