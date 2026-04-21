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बीना त्रिपाठी से गोलू तक, 'मिर्जापुर' की महिलाएं जमाएगी धाक, क्या फिल्म में जुड़ेंगे कुछ और नए नाम?

थिएटर के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हर किरदार, हर सीन और हर डायलॉग को पहले से कहीं ज्यादा दमदार बनाया गया है.

Mirzapur The Film
मिर्जापुर (POSTER)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 21, 2026 at 5:19 PM IST

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हैदराबाद: भारत की सबसे आइकोनिक और फैंस की पसंदीदा क्राइम सागा में से एक अब तक के अपने सबसे बड़े चैप्टर के साथ सिनेमाघरों में कदम रख रही है. 4 सितंबर 2026 को रिलीज होने वाली 'मिर्जापुर: द मूवी', इस कल्ट फेनोमेनन को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है, जो एक ऐसे स्केल, इंटेंसिटी और सिनेमाई अनुभव का वादा करती है जैसा पहले कभी नहीं देखा गया.

थिएटर के अनुभव को ध्यान में रखते हुए हर किरदार, हर सीन और हर डायलॉग को पहले से कहीं ज्यादा दमदार बनाया गया है. इसमें पुराने आइकोनिक किरदारों के साथ-साथ कुछ नए चेहरे भी नजर आएंगे, जो कहानी को और भी गहरा बनाएंगे. अपनी तगड़ी फैन फॉलोइंग और हाई-स्टेक ड्रामे के साथ, यह फिल्म एक बिल्कुल नए फॉर्मेट में एक जबरदस्त चैप्टर पेश करने का वादा करती है.

इंडिपेंडेंट इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, 'मिर्जापुर सीरीज ने हमें बीना त्रिपाठी, गोलू और स्वीटी जैसे कई दमदार फीमेल कैरेक्टर्स दिए हैं, जो मेल-डॉमिनेटेड कहानी होने के बावजूद अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब रहे। अब, 'मिर्जापुर: द मूवी' के साथ, क्या हमें फिल्म में और भी ऐसे नए फीमेल कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे?"

इसके अलावा, रिपोर्ट्स बताती हैं कि मिर्जापुरः द मूवी पहले से कहीं ज्यादा बड़ी, डार्क और सिनेमाई होगी. फिल्म में जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस, नए किरदार और कुछ पुराने चहेते चेहरों की वापसी की उम्मीद है, जो फ्रैंचाइज़ी के लिए एक रोमांचक नया फेज होगा.

यह एक बहुत बड़ा सिनेमाई पल होने वाला है, और उम्मीद है कि मिर्जापुरः द मूवी बड़े पर्दे पर गहरा प्रभाव छोड़ेगी. यह फिल्म हाल के वर्षों के सबसे महत्वाकांक्षी एडेप्टेशन में से एक बनकर उभर रही है.

मिर्जापुरः द मूवी वाकई उन बड़ी फिल्मों में से एक है जो कल्ट सीरीज मिर्जापुर को बड़े पर्दे पर लाने वाली है. इसकी कहानी से लेकर किरदारों, संगीत और थीम तक, फिल्म की हर बात अपने आप में एक मिसाल है. इसमें कोई शक नहीं है कि रिलीज होने पर बड़े पर्दे पर यह फिल्म एक अनोखा और शानदार अनुभव साबित होगी.

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