ETV Bharat / entertainment

'मिर्जापुर: द फिल्म' का फाइनल शेड्यूल पूरा, इमोशनल हुए 'गुड्डू भैया' अली फजल, जानें क्या कहा

पुनीत कृष्णा द्वारा क्रिएट और गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित मिर्जापुर: द फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है.

Mirzapur the film
'मिर्जापुर: द फिल्म' (POSTER)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : February 3, 2026 at 10:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: मिर्जापुर: द फिल्म का आखिरी शूटिंग शेड्यूल पूरी तरह खत्म हो गया है, जो भारत की सबसे पॉपुलर क्राइम फ्रैंचाइजी में से एक के लिए बड़ा मील का पत्थर है. ये फिल्म कल्ट-फेवरेट वेब सीरीज से बनाई गई है और 2026 में बड़े पर्दे पर रिलीज होगी, जिसमें मिर्ज़ापुर की खतरनाक दुनिया को और भी बड़े स्केल पर दिखाया जाएगा.

जैसे ही टीम ने शूटिंग पूरी की, अली फजल, जो गुड्डू भैया का आइकॉनिक रोल निभा रहे हैं, ने सेट से कुछ पीछे की झलक और इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर किया. उन्होंने इस लंबे और इंटेंस सफर के बारे में लिखा, “ या सिलसिला लंबा है, बस कुछ प्यार और कुछ नफरत का एक सफर है, मिर्जापुर: द फिल्म का आखिरी शेड्यूल पूरा हो गया'.

अली फजल ने पूरी कास्ट और क्रू को उनके मेहनत और डेडिकेशन के लिए थैंक्स कहा और मिर्जापुर: द फिल्म को 'मास्टरपीस' बताया. उन्होंने कहा, 'इन सब के बीच जब कैमरा हमारे ऊपर आया, हमने अपना A गेम दिखाया और मैं गर्व से कह सकता हूं कि पूरे मिर्जापुर की टीम और एक्टर्स की तरफ़ से हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं.

अपने दमदार किरदारों और रॉ स्टोरीटेलिंग के साथ, मिर्जापुर ने सालों में एक बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है, और बड़े पर्दे पर आने से इस पर लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं.

इस फिल्म ने ओरमैक्स सिनेमैटिक्स की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई है. मिर्जापुर: द फिल्म बिना किसी शक सबसे ज्यादा इंतजार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें इस बार बड़े पर्दे पर दर्शक आइकॉनिक किरदार मुन्ना भैया की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं.

पुनीत कृष्णा द्वारा क्रिएट और गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित मिर्जापुर: द फिल्म 2026 में रिलीज होने वाली है. फिल्म में मिर्जापुर के आइकॉनिक किरदार होंगे, जैसे कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फज़ल), मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु), साथ ही अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे.

फिल्म के देशभर में थिएट्रिकल रिलीज के आठ हफ्ते बाद इसे भारत और 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम मेंबर्स के लिए स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध कराया जाएगा.

ये भी पढ़ें:

'मिर्जापुर' से 'पंचायत' तक, वो पॉपुलर और हिट सीरीज, जिनके आ रहे नए-नए सीजन, आज भी कर रहे एंटरटेन

TAGGED:

MIRZAPUR THE FILM
MIRZAPUR THE FILM ALI FAZAL
ALI FAZAL
अली फजल
MIRZAPUR THE FILM FINAL SCHEDULE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.