शाहरुख, सलमान और आमिर संग MrBeast की तस्वीर वायरल, इंटरनेट पर मचा हल्ला, यूजर्स बोले- 'अंबानी के बाद...'.
मिस्टर बीस्ट ने यह तस्वीर बीती 16 अक्टूबर को रात को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 17, 2025 at 10:30 AM IST|
Updated : October 17, 2025 at 10:44 AM IST
हैदराबाद: यूट्यूब के महारथी मिस्ट बीस्ट (जिम्मी डोनाल्डसन) ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. मिस्टर बीस्ट ने कोई मामूली तस्वीर शेयर नहीं की है, बल्कि बॉलीवुड के तीन सुपरस्टार खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. यह तस्वीर सऊदी अरब के रियाध में हुए एक इवेंट से आई है. मिस्टर बीस्ट ने यह तस्वीर बीती 16 अक्टूबर को रात को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है. इस तस्वीर में मिस्टर बीस्ट को तीनों खान के साथ हैप्पी मोमेंट शेयर करते देखा जा रहा है.
इस तस्वीर में शाहरुख खान को ऑल ब्लैक सूट-बूट में देखा जा रहा है. मिस्टर बीस्ट का भी डैपर लुक दिख रहा है. सलमान खान ब्लू सूट में डैशिंग दिख रहे हैं. जबकि आमिर खान ने इंडो-वेस्ट पहना हुआ है. इस तस्वीर के कैप्शन में मिस्टर बीस्ट ने लिखा है, हे इंडिया, क्या हम सभी साथ में मिलकर कुछ करना चाहिए? अब मिस्टर बीस्ट की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. बॉलीवुड के तीनों खान के साथ उनकी यह तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर को एक्स हैंडल पर खूब वायरल किया जा रहा है.
What a legendary frame 💥❤️🔥💥— BeingHaris_ (@MDHARIS7861) October 17, 2025
A Million Dollar Picture ♥️#Latest :- Megastar #SalmanKhan , Aamir khan,Mr Beast & Shahrukh Khan arrive at #JoyForum2025 #RiyadhSeason pic.twitter.com/9UKhghSoKK
From Bollywood to YouTube ~ this frame just broke the internet 🔥 #SalmanKhan #MrBeast #SRK #AamirKhan” pic.twitter.com/g62LtRN5R5— 𝗠𝗮𝗮𝘇 (@ibeingMaaz) October 17, 2025
फैंस बोले- तीनों खान फिर एक साथ
इस तस्वीर पर अब एक यूजर ने लिखा है, मुकेश अंबानी के बाद मिस्टर बीस्ट ने यह कारनामा कर दिखाआ है कि वो तीनों खान को एक साथ लेकर आए हैं'. दूसरे यूजर ने लिखा है, शाहरुख, सलमान और आमिर यूट्यूबर मिस्टर बीस्ट के साथ, मिस्टर बीस्ट का नेक्स्ट कोलैब और क्या? अब इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचाकर रख दिया है. बता दें, जॉय फोरम 2025 के मौके पर तीनों खान एक ही छत के नीचे स्पॉट हुए थे, जिसका आयोजन जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी (जीईए) के अध्यक्ष महामहिम तुर्की अललशिख के संरक्षण में किया गया.
Latest - Biggest Superstars Shah Rukh Khan , Aamir Khan & Salman Khan clicked with Biggest YouTuber Mr Beast.@MrBeast @iamsrk @AKPPL_Official @BeingSalmanKhan pic.twitter.com/gimsMi14sK— Shah Rukh Khan Fan Club Pune | SRK FC Pune (@SRKFC_PUNE) October 17, 2025
.@MrBeast chilling with the 3 khans like he’s about to launch “who wants to win ₹100 crore” challenge pic.twitter.com/SYd3bXvsqL— Samarth (@iamstake) October 17, 2025
जॉय फोरम 2025 में कई इंटरनेशनल स्टार्स और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए, जिनमें डाना व्हाइट, शैक्विल ओ'नील, टेरी क्रूज़, गैरी वेनरचुक, ली जंग-जे और रयान सीक्रेस्ट शामिल थे. नेटफ्लिक्स, डब्ल्यूडब्ल्यूई, डीएजेडएन, यूएफसी, स्काई स्पोर्ट्स और एमबीसी स्टूडियो जैसी प्रमुख मनोरंजन कंपनियों ने भी इस हाई-प्रोफाइल कार्यक्रम में भाग लिया.