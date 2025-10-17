ETV Bharat / entertainment

शाहरुख, सलमान और आमिर संग MrBeast की तस्वीर वायरल, इंटरनेट पर मचा हल्ला, यूजर्स बोले- 'अंबानी के बाद...'.

हैदराबाद: यूट्यूब के महारथी मिस्ट बीस्ट (जिम्मी डोनाल्डसन) ने सोशल मीडिया पर अपनी नई तस्वीर से सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. मिस्टर बीस्ट ने कोई मामूली तस्वीर शेयर नहीं की है, बल्कि बॉलीवुड के तीन सुपरस्टार खान शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान के साथ अपनी एक तस्वीर शेयर की है और अपने फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया है. यह तस्वीर सऊदी अरब के रियाध में हुए एक इवेंट से आई है. मिस्टर बीस्ट ने यह तस्वीर बीती 16 अक्टूबर को रात को अपनी इंस्टा स्टोरी पर शेयर की है. इस तस्वीर में मिस्टर बीस्ट को तीनों खान के साथ हैप्पी मोमेंट शेयर करते देखा जा रहा है.

शाहरुख, सलमान और आमिर संग MrBeast की तस्वीर वायरल (IMAGE/ MrBEAST IG Story)

इस तस्वीर में शाहरुख खान को ऑल ब्लैक सूट-बूट में देखा जा रहा है. मिस्टर बीस्ट का भी डैपर लुक दिख रहा है. सलमान खान ब्लू सूट में डैशिंग दिख रहे हैं. जबकि आमिर खान ने इंडो-वेस्ट पहना हुआ है. इस तस्वीर के कैप्शन में मिस्टर बीस्ट ने लिखा है, हे इंडिया, क्या हम सभी साथ में मिलकर कुछ करना चाहिए? अब मिस्टर बीस्ट की इस तस्वीर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है. बॉलीवुड के तीनों खान के साथ उनकी यह तस्वीर इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर को एक्स हैंडल पर खूब वायरल किया जा रहा है.