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'माइकल' बॉक्स ऑफिस: 'किंग ऑफ पॉप' की बायोपिक ने लाया तूफान, तोड़ा ये रिकॉर्ड, इन फिल्मों को पछाड़ा

अमेरिका में माइकल जैक्सन की फिल्म 'माइकल' अब तक की सबसे बड़ी बायोपिक ओपनिंग वीकेंड के बाद 100 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है.

Michael
'माइकल' (Poster)
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By ETV Bharat Entertainment Team

Published : April 27, 2026 at 2:38 PM IST

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हैदराबाद: एंटोनी फुक्वा की म्यूजिकल बायोपिक 'माइकल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. इसके बावजूद, इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है. यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी बायोपिक ओपनिंग वीकेंड बनकर उभरी है. अब यह अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है.

एंटोनी फुक्वा की फिल्म में पॉप आइकन माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन ने उनका किरदार निभाया है. नेगेटिव रिव्यू का सामना करने के बावजूद फिल्म ने अमेरिकी सिनेमा के इतिहास में किसी भी बायोपिक के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया है.

इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में 97 मिलियन डॉलर कमाए और सिर्फ घरेलू स्तर पर ही 100 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 120 मिलियन डॉलर की भारी कमाई की है. इस तरह फिल्म की कुल वैश्विक कमाई 217 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है.

लायंसगेट द्वारा निर्मित इस फिल्म ने अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ, हॉलीवुड की पिछली बायोपिक्स को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. इसने एफ. गैरी ग्रे की 2015 की म्यूजिकल बायोपिक 'स्ट्रेट आउट्टा कॉम्प्टन' को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें हिप-हॉप ग्रुप एनडब्ल्यू के मैनेजर जेरी हेलर के ग्रुप की कहानी दिखाई गई थी.

यूनिवर्सल पिक्चर्स की इस फिल्म में ओ'शे जैक्सन जूनियर, कोरी हॉकिन्स और जेसन मिशेल ने क्रमशः आइस क्यूब, डॉ. ड्रे और ईज़ी-ई की भूमिका निभाई है. इस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा में 60.2 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की थी.

इतना ही नहीं, माइकल ने क्रिस्टोफर नोलन की 2023 की सिनेमाघरों में छाई रहने वाली बायोपिक 'ओपेनहाइमर' को भी पीछे छोड़ दिया है. इस फिल्म में सिलियन मर्फी ने जे. रॉबर्ट ओपेनहाइमर का किरदार निभाया था. इस फिल्म ने उत्तरी अमेरिका और कनाडा में 82.5 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की थी.

इसके अलावा माइकल ने ब्रायन सिंगर की 2018 की म्यूजिकल बायोपिक 'बोहेमियन रैप्सोडी' को भी पीछे छोड़ दिया, जिसने उत्तरी अमेरिका और कनाडा में 51 मिलियन डॉलर की ओपनिंग की थी. इस फिल्म में रामी मालेक ने 'क्वीन' बैंड के लीड सिंगर फ्रेडी मर्करी का किरदार निभाया था. इसके लिए मालेक को 91वें एकेडमी अवॉर्ड्स में 'बेस्ट एक्टर' का सम्मान मिला था.

'माइकल' 24 अप्रैल को रिलीज हुई. फिल्म की रिलीज से पहले इसकी यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेशल स्क्रीनिंग हुई, जिसका नाम 'अर्ली-एक्सेस' था. ये 'वन-नाइट-ओनली' प्रीमियम-फॉर्मेट स्क्रीनिंग फिल्म की दुनिया भर में रिलीज से दो दिन पहले हुई थीं.

'माइकल' भारत में भी लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है. रिलीज के तीसरे दिन यानी रविवार को फिल्म ने भारत के बॉक्स ऑफिस पर 5.50 करोड़ रुपये कमाए, जबकि, शनिवार को फिल्म ने 5.10 करोड़ रुपये कमाए. वहीं ओपनिंग डे पर यानी शुक्रवार को माइकल ने 3.70 करोड़ रुपये की ओपनिंग की थी.

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