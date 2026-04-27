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'माइकल' बॉक्स ऑफिस: 'किंग ऑफ पॉप' की बायोपिक ने लाया तूफान, तोड़ा ये रिकॉर्ड, इन फिल्मों को पछाड़ा

'माइकल' ( Poster )

हैदराबाद: एंटोनी फुक्वा की म्यूजिकल बायोपिक 'माइकल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को समीक्षकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली. इसके बावजूद, इस फिल्म ने दर्शकों के दिलों में जगह बनाने में कामयाबी हासिल की है. यह फिल्म अब तक की सबसे बड़ी बायोपिक ओपनिंग वीकेंड बनकर उभरी है. अब यह अमेरिकी बॉक्स ऑफिस पर 100 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है. एंटोनी फुक्वा की फिल्म में पॉप आइकन माइकल जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन ने उनका किरदार निभाया है. नेगेटिव रिव्यू का सामना करने के बावजूद फिल्म ने अमेरिकी सिनेमा के इतिहास में किसी भी बायोपिक के लिए सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड बनाया है. इस फिल्म ने नॉर्थ अमेरिका और कनाडा में 97 मिलियन डॉलर कमाए और सिर्फ घरेलू स्तर पर ही 100 मिलियन डॉलर के करीब पहुंच गई है, जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 120 मिलियन डॉलर की भारी कमाई की है. इस तरह फिल्म की कुल वैश्विक कमाई 217 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है. लायंसगेट द्वारा निर्मित इस फिल्म ने अब तक की सबसे बड़ी ओपनिंग के साथ, हॉलीवुड की पिछली बायोपिक्स को काफी बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया है. इसने एफ. गैरी ग्रे की 2015 की म्यूजिकल बायोपिक 'स्ट्रेट आउट्टा कॉम्प्टन' को पीछे छोड़ दिया है, जिसमें हिप-हॉप ग्रुप एनडब्ल्यू के मैनेजर जेरी हेलर के ग्रुप की कहानी दिखाई गई थी.